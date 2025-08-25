Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Campuchia thông qua luật tước quốc tịch người bị kết tội phản quốc

Khánh An
25/08/2025 15:28 GMT+7

Toàn bộ 120 nghị sĩ có mặt đều bỏ phiếu tán thành việc thông qua dự luật điều chỉnh Luật Quốc tịch Campuchia, trong đó có nội dung về việc tước quốc tịch những người phản quốc.

Quốc hội Campuchia thông qua luật tước quốc tịch Campuchia với 120 phiếu ủng hộ - Ảnh 1.

Tòa nhà Quốc hội Campuchia ở Phnom Penh

ẢNH: REUTERS

Trang Fresh News đưa tin Quốc hội Campuchia ngày 25.8 chính thức thông qua dự luật điều chỉnh Luật Quốc tịch được soạn thảo bởi chính phủ, trong phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chủ trì cùng sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet và 120 nghị sĩ trong số 125 ghế.

Dự luật được thông qua gồm điều khoản về việc tước quốc tịch những người bị kết tội phản quốc, với 120 phiếu ủng hộ.  Theo đó, những người bị kết tội cấu kết với nước ngoài hoặc âm mưu chống lại lợi ích của Campuchia sẽ bị tước quốc tịch.

Theo dự luật, quốc tịch cũng có thể bị tước đối với những hành vi dẫn đến "phá hoại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia". Việc tước quốc tịch sẽ do một ủy ban được thành lập theo đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha quyết định.

Trước đó hôm 11.7, toàn bộ 125 nghị sĩ ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp, cho phép tước quốc tịch những người thông đồng với nước ngoài để phá hoại đất nước.

Theo truyền thông Campuchia, việc sửa đổi nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của quốc gia và nhân dân Campuchia, đồng thời ngăn chặn, đối phó với các hành vi phản quốc do những người cấu kết với các tổ chức nước ngoài nhằm phá hoại đất nước.

Tờ Khmer Times dẫn lời Phó chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Campuchia Cheam Yeap khẳng định rằng việc sửa đổi này không ảnh hưởng đến chế độ quân chủ hay Hiến pháp trước đó.

Ông cho biết thêm rằng việc sửa đổi đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ Campuchia khỏi sự can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là các hành vi phản quốc và cấu kết với người nước ngoài đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia.

"Trong các trường hợp liên quan, bất kỳ người Campuchia nào phạm tội phản quốc bằng cách thông đồng với người nước ngoài để hủy diệt đất nước thì không còn là công dân nữa. Những hành vi như vậy gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và làm rối loạn cuộc sống yên bình của nhân dân", ông nói thêm.

