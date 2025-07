Campuchia sửa Hiến pháp, sẽ tước quốc tịch công dân cấu kết với bên ngoài chống Campuchia

Phiên họp của Quốc hội Campuchia hôm 11.7 ẢNH: QUỐC HỘI CAMPUCHIA

Tờ Khmer Times đưa tin Quốc hội Campuchia ngày 11.7 thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, cho phép tước quốc tịch những người thông đồng với nước ngoài để phá hoại đất nước.

Tất cả 125 nghị sĩ đã bỏ phiếu tán thành việc sửa đổi. Phiên họp toàn thể do Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chủ trì, với sự tham dự đầy đủ của 125 thành viên, được triệu tập để thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều 33 của Hiến pháp Campuchia.

Theo truyền thông Campuchia, việc sửa đổi nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của quốc gia và nhân dân Campuchia, đồng thời ngăn chặn, đối phó với các hành vi phản quốc do những người cấu kết với các tổ chức nước ngoài nhằm phá hoại đất nước.

Việc thông qua sửa đổi diễn ra sau khi chính phủ đề nghị sửa Điều 33 để cho phép tước quốc tịch đối với bất kỳ ai bị phát hiện cấu kết với người nước ngoài chống lại Campuchia.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith đại diện chính phủ đã bảo vệ đề xuất sửa đổi.

Sau khi xem xét thủ tục và thảo luận, Quốc hội đã nhất trí thông qua sửa đổi cho phép tước quốc tịch đối với công dân Campuchia tham gia các âm mưu với người nước ngoài nhằm gây hại cho đất nước.

Phó chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Campuchia Cheam Yeap khẳng định rằng việc sửa đổi này không ảnh hưởng đến chế độ quân chủ hay Hiến pháp trước đó.

Ông cho biết thêm rằng việc sửa đổi đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ Campuchia khỏi sự can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là các hành vi phản quốc và cấu kết với người nước ngoài đe dọa an ninh và lợi ích quốc gia.

"Trong các trường hợp liên quan, bất kỳ người Campuchia nào phạm tội phản quốc bằng cách thông đồng với người nước ngoài để hủy diệt đất nước thì không còn là công dân nữa. Những hành vi như vậy gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và làm rối loạn cuộc sống yên bình của nhân dân", ông nói thêm.