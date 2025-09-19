Thái Lan sắp đóng cửa biên giới vô thời hạn với Campuchia?

Cảnh sát Thái Lan đứng cạnh hàng rào thép gai tại một khu vực tranh chấp dọc biên giới với Campuchia ở tỉnh Sa Kaeo hôm 17.9 Ảnh: AFP

Tờ Bangkok Post ngày 19.9 đưa tin các tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan đã nhất trí bỏ phiếu quyết định đóng cửa biên giới với Campuchia vô thời hạn cho đến khi quốc gia láng giềng này không còn bị coi là mối đe dọa, đồng thời dựng hàng rào.

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp lần thứ 5 của ủy ban các tư lệnh lực lượng vũ trang, tổ chức tại tổng hành dinh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok.

Cuộc họp có sự tham dự của cả các tư lệnh đương nhiệm lẫn tân tư lệnh. Tất cả đều đồng loạt bỏ phiếu đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới Thái Lan - Campuchia vô thời hạn.

Các tư lệnh nhất trí rằng tất cả các cửa khẩu cố định và lối qua lại thương mại sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi tình hình giữa Thái Lan và Campuchia hạ nhiệt, vì họ cho rằng tình hình này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Bên cạnh quyết định đóng cửa biên giới, cuộc họp còn đưa ra 2 kết luận quan trọng khác liên quan việc xây dựng hàng rào biên giới và điều chỉnh quy tắc ứng phó với Campuchia.

Theo đó, hàng rào sẽ được dựng tại tất cả các khu vực có đường biên giới đã được 2 nước thống nhất. Các khu vực biên giới chưa được thống nhất sẽ được duy trì tuần tra và giám sát liên tục, đồng thời tiến hành xây dựng các tuyến đường chiến thuật dọc toàn bộ biên giới.

Ủy ban cũng thông qua một khuôn khổ mới cho phép tiến hành các hoạt động tự vệ ngay lập tức khi phát hiện bất kỳ hành vi hoặc ý đồ thù địch nào. Các quyết định này đã được trình lên Bộ trưởng Quốc phòng để phê duyệt.

Trong diễn biến liên quan, Tỉnh trưởng Banteay Meanchey của Campuchia, ông Oum Reatrey, đã gửi thư chính thức đến Tỉnh trưởng Sa Kaeo của Thái Lan, kêu gọi triển khai 4 nguyên tắc do chính quyền tỉnh Banteay Meanchey đề xuất trước đó trong cuộc họp song phương hôm 17.9 tại cửa khẩu quốc tế Poipet.

Theo báo Khmer Times trích dẫn nội dung lá thư, trong số các đề xuất có việc duy trì hiện trạng theo thỏa thuận ngừng bắn hôm 28.7, kết quả cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ngày 7.8, kết quả cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC), và cuộc họp đặc biệt tiếp theo của GBC ngày 10.9, đồng thời kiềm chế không làm leo thang tranh chấp trong khi chờ Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (JBC) giải quyết.

Đề xuất thứ 2 là tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Bản ghi nhớ năm 2000 và điều khoản tham chiếu năm 2003, bằng cách cho phép người dân Campuchia trở về nhà và dỡ bỏ các hàng rào thép gai, hàng rào và chướng ngại vật do phía Thái Lan dựng lên.

Đề xuất thứ 3 là tránh các hành động đơn phương, như lắp đặt thêm hàng rào thép gai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, hoặc tiến hành các hoạt động ảnh hưởng đến nhà cửa và tài sản của người dân Campuchia tại những khu vực chưa được JBC thống nhất.

Tiếp theo là đề xuất chuyển các vấn đề vượt quá thẩm quyền cấp tỉnh lên các cơ chế của GBC và JBC để giải quyết.

Ngoài ra, ông Reatrey kêu gọi Tỉnh trưởng Sa Kaeo hợp tác ngăn chặn việc lan truyền thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, những cáo buộc vô căn cứ và các lời lẽ khiêu khích, nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng và tạo bầu không khí tích cực cho các cuộc đàm phán hòa bình.