Thái Lan ký thỏa thuận, chấp nhận mua tàu ngầm động cơ Trung Quốc

Một tàu ngầm lớp Nguyên của Trung Quốc Ảnh chụp màn hình USNI News

Tờ Bangkok Post ngày 19.9 đưa tin Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) vừa ký thỏa thuận với các nhà thầu ở Trung Quốc nhằm khôi phục dự án mua tàu ngầm vốn đã bị trì hoãn do bất đồng về động cơ được trang bị cho tàu.

Thỏa thuận mới, vốn được nội các Thái Lan thông qua hôm 5.8, được ký kết tại trụ sở Công ty CSOC ở Bắc Kinh hôm 16.9, theo nội dung đăng trên trang Facebook của RTN hôm 18.9.

Chính phủ Thái Lan được đại diện bởi đô đốc Jirapol Wongwit, Tư lệnh RTN, trong khi Phó chủ tịch điều hành của CSOC Liu Song thay mặt cho phía Trung Quốc ký kết.

Hợp đồng sửa đổi cho phép việc đóng tàu ngầm lớp Nguyên S26T do RTN đặt hàng được tiếp tục với những thay đổi đáng kể, đô đốc Jirapol cho biết.

Thái Lan tiếp tục mua tàu ngầm Trung Quốc sau điều chỉnh dự án

Thay đổi quan trọng nhất là việc thay thế động cơ diesel MTU396 do Đức sản xuất, vốn không thể nhập khẩu do các hạn chế được áp đặt từ năm 2021, bằng động cơ diesel CHD620 do Trung Quốc sản xuất.

Hợp đồng sửa đổi cũng gia hạn thời hạn đóng tàu thêm 1.217 ngày, tức khoảng 40 tháng, so với tiến độ ban đầu. Việc bàn giao chiếc tàu ngầm đầu tiên hiện được lên lịch vào cuối năm 2028.

Hợp đồng mua sắm ban đầu được ký kết dưới hình thức thỏa thuận chính phủ với chính phủ vào năm 2017, với tổng trị giá 13,5 tỉ baht, với thời gian bàn giao dự kiến vào cuối năm 2023.

Tính đến tháng 8 vừa qua, 7,7 tỉ baht (hơn 6.370 tỉ đồng) đã được giải ngân, chiếm 64% tổng ngân sách cho dự án mua tàu ngầm Trung Quốc. Khoảng 40% còn lại của hợp đồng, trị giá 5,5 tỉ baht, vẫn đang chờ xử lý.