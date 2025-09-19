Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Thái Lan ký thỏa thuận, chấp nhận mua tàu ngầm động cơ Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
19/09/2025 10:48 GMT+7

Sau thời gian đình trệ do phía Trung Quốc không thể cung cấp tàu ngầm trang bị động cơ Đức như thỏa thuận ban đầu, Thái Lan đồng ý sửa đổi hợp đồng và mua tàu ngầm động cơ Trung Quốc.

Thái Lan ký thỏa thuận mua tàu ngầm động cơ Trung Quốc Sau trì hoãn - Ảnh 1.

Một tàu ngầm lớp Nguyên của Trung Quốc

Ảnh chụp màn hình USNI News

Tờ Bangkok Post ngày 19.9 đưa tin Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) vừa ký thỏa thuận với các nhà thầu ở Trung Quốc nhằm khôi phục dự án mua tàu ngầm vốn đã bị trì hoãn do bất đồng về động cơ được trang bị cho tàu.

Thỏa thuận mới, vốn được nội các Thái Lan thông qua hôm 5.8, được ký kết tại trụ sở Công ty CSOC ở Bắc Kinh hôm 16.9, theo nội dung đăng trên trang Facebook của RTN hôm 18.9.

Chính phủ Thái Lan được đại diện bởi đô đốc Jirapol Wongwit, Tư lệnh RTN, trong khi Phó chủ tịch điều hành của CSOC Liu Song thay mặt cho phía Trung Quốc ký kết.

Hợp đồng sửa đổi cho phép việc đóng tàu ngầm lớp Nguyên S26T do RTN đặt hàng được tiếp tục với những thay đổi đáng kể, đô đốc Jirapol cho biết.

Thái Lan tiếp tục mua tàu ngầm Trung Quốc sau điều chỉnh dự án

Thay đổi quan trọng nhất là việc thay thế động cơ diesel MTU396 do Đức sản xuất, vốn không thể nhập khẩu do các hạn chế được áp đặt từ năm 2021, bằng động cơ diesel CHD620 do Trung Quốc sản xuất.

Hợp đồng sửa đổi cũng gia hạn thời hạn đóng tàu thêm 1.217 ngày, tức khoảng 40 tháng, so với tiến độ ban đầu. Việc bàn giao chiếc tàu ngầm đầu tiên hiện được lên lịch vào cuối năm 2028.

Hợp đồng mua sắm ban đầu được ký kết dưới hình thức thỏa thuận chính phủ với chính phủ vào năm 2017, với tổng trị giá 13,5 tỉ baht, với thời gian bàn giao dự kiến vào cuối năm 2023.

Tính đến tháng 8 vừa qua, 7,7 tỉ baht (hơn 6.370 tỉ đồng) đã được giải ngân, chiếm 64% tổng ngân sách cho dự án mua tàu ngầm Trung Quốc. Khoảng 40% còn lại của hợp đồng, trị giá 5,5 tỉ baht, vẫn đang chờ xử lý.

Tin liên quan

Thương vụ mua tàu ngầm Trung Quốc của Thái Lan nguy cơ đổ vỡ

Thương vụ mua tàu ngầm Trung Quốc của Thái Lan nguy cơ đổ vỡ

Hợp đồng mua tàu ngầm Trung Quốc của chính phủ Thái Lan có nguy cơ đổ vỡ vì Đức từ chối cung cấp động cơ cho tàu ngầm.

Khám phá thêm chủ đề

Tàu ngầm Thái Lan lớp nguyên trung quốc hải quân Hoàng gia Thái Lan Công ty CSOC Jirapol Wongwit ĐỘNG CƠ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận