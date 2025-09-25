Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tân Ngoại trưởng Thái Lan nêu ưu tiên liên quan Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
25/09/2025 21:32 GMT+7

Tân Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm nay 25.9 nói rằng Thái Lan và Campuchia nên giảm bớt hiện diện quân sự dọc theo biên giới chung và hợp tác để giảm leo thang căng thẳng.

Chính thức tuyên thệ nhậm chức hôm 24.9, tân Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nhấn mạnh cần thiết phải duy trì lệnh ngừng bắn mà Thái Lan và Campuchia đã nhất trí sau cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 5 ngày hồi phục tháng 7.

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow phát biểu với giới báo chí tại Bộ Ngoại giao Thái Lan ở Bangkok ngày 25.9

Ảnh: Reuters

Trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng, ông Sihasak hôm nay 25.9 nói với các phóng viên rằng ưu tiên của ông là đảm bảo hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.

Ông Sihasak nói thêm rằng hai nước cần thực hiện các hành động chung đã được thống nhất trong cuộc đối thoại hồi đầu tháng này, trong đó có việc giảm các lực lượng, rà phá mìn và trấn áp các hoạt động bất hợp pháp.

"Hòa bình cần phải giảm lượng lực như việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới để giảm nguy cơ bạo lực. Chúng tôi đã thống nhất những điều này về mặt nguyên tắc, nhưng điều chúng tôi cần thấy bây giờ là sự tiến triển", ông Sihasak nhấn mạnh.

Thái Lan và Campuchia đã có tranh chấp chủ quyền tại nhiều điểm chưa được phân dọc theo đường biên giới trên bộ dài 817 km trong hơn một thế kỷ, theo Reuters.

Thái Lan sắp đóng cửa biên giới vô thời hạn với Campuchia

Căng thẳng về các khu vực tranh chấp đã bùng phát thành xung đột vũ trang vào tháng 7, trong đó có sử dụng hỏa lực pháo binh và máy bay chiến đấu. Ít nhất 48 người đã thiệt mạng và nhiều người phải rời đi tạm thời trong cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa hai nước trong hơn một thập niên.

Cuộc giao tranh kết thúc sau khi Thái Lan và Campuchia đồng ý một lệnh ngừng bắn do Malaysia làm trung gian vào ngày 28.7, và khu vực biên giới hầu như yên tĩnh kể từ đó, theo Reuters.

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow biên giới xung đột vũ khí hạng nặng
Xem thêm bình luận