Thế giới

Thái Lan xử nghi phạm bắn chết cựu chính trị gia đối lập Campuchia

Văn Khoa
30/09/2025 16:35 GMT+7

Một tay súng bị cáo buộc bắn chết cựu chính trị gia đối lập Campuchia Lim Kimya vào tháng 1 đã ra hầu tòa tại thủ đô Bangkok của Thái Lan trong hôm nay 30.9, theo AFP.

Ông Lim Kimya (73 tuổi), cựu nghị sĩ thuộc đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) bị giải thể, đã bị một người đi xe máy bắn chết vào ngày 7.1 khi ông đến thủ đô Bangkok bằng xe buýt từ Campuchia cùng với người vợ mang quốc tịch Pháp của ông là bà Anne-Marie Lim. Ông Lim Kimya cũng mang quốc tịch Pháp.

Một ngày sau vụ nổ súng, một công dân Thái Lan tên Ekkalak Paenoi đã bị bắt tại Campuchia và sau đó bị giao cho giới chức Thái Lan. Ekkalak đang phải đối mặt với cáo buộc giết người có chủ đích.

- Ảnh 1.

Ekkalak Paenoi (giữa), nghi phạm sát hại cựu nghị sĩ đối lập Campuchia Lim Kimya, bị áp giải lên xe cảnh sát để đưa đến Tòa án Hình sự ở Bangkok (Thái Lan) ngày 13.1

Ảnh: AFP

Ekkalak đã thú nhận hành vi giết người trong một video phát trực tiếp, nhưng bà Lim hôm nay cho hay bà muốn biết lý do tại sao chồng mình bị sát hại, theo AFP. "Cái chết của ông ấy đã đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày của tôi", bà Lim nói trong nước mắt.

Các nhân vật đối lập Campuchia đã cáo buộc cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh nổ súng, theo AFP. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã phủ nhận ông Hun Sen hay chính phủ nước này có liên quan vụ việc.

Được đội ngũ luật sư của mình hỗ trợ hôm nay, bà Lim cho hay bà muốn công lý cho chồng mình, người mà bà gọi là "anh hùng".

- Ảnh 2.

Bà Anne-Marie Lim (giữa), vợ của cựu nghị sĩ đối lập Campuchia Lim Kimya cầm bức ảnh của người chồng quá cố khi bà phát biểu với báo chí tại Tòa án Hình sự ở Bangkok (Thái Lan) ngày 30.9

Ảnh: AFP

Luật sư của bà Lim nói với AFP rằng ngoài nghi phạm Ekkalak còn có một người khác đang bị xét xử. Đó là Chakrit Buakhil, cũng là công dân Thái Lan. Chakrit bị cho là đã lái xe đưa Ekalak đến biên giới Campuchia sau vụ nổ súng.

Một số phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin Ekkalak đã được trả 60.000 baht (49 triệu đồng) cho vụ bắn chết ông Lim, nhưng cảnh sát khẳng định Ekkalak khai nhận không nhận tiền công mà chỉ nhận việc "để trả ơn".

Luật sư Nadthasiri Bergman, một trong những luật sư của bà Lim tại Thái Lan, cho hay vì Ekkalak đã thú nhận, bà tin rằng nghi phạm này sẽ bị kết án. "Nhưng chúng tôi lo ngại có thể không tìm ra được nguyên nhân vụ ám sát, và chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy câu trả lời trong phiên thẩm vấn nhân chứng hôm nay", bà Bergman nói.

Phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3.2026, theo AFP.

Thủ tướng Campuchia bác bỏ tin đồn về vụ hạ sát cựu nghị sĩ đối lập

Khám phá thêm chủ đề

campuchia cựu nghị sĩ đối lập Campuchia Lim Kimya Ekkalak Paenoi Thái Lan Hun Sen
