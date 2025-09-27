Nổ súng trên biên giới Campuchia - Thái Lan

Theo Khmer Times dẫn tuyên bố từ Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòngCampuchia, quân đội Thái Lan đã nổ súng vào khoảng 11:52 sáng 27.9 bằng súng cối và súng trường nhằm vào lực lượng Campuchia đóng quân ở khu vực An Ses, tỉnh Preah Vihear (Campuchia), khu vực tiếp giáp tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan cầm khiên đứng cạnh hàng rào thép gai tại khu vực tranh chấp dọc biên giới Campuchia - Thái Lan ở tỉnh Sa Kaeo ngày 17.9.2025 ẢNH: AFP

Tuyên bố có đoạn: "Quân đội Campuchia đã hết sức kiên nhẫn và không bắn trả". Theo Khmer Times, đến thời điểm giới chức Campuchia đưa ra tuyên bố, hành động tấn công vẫn chưa chấm dứt.

Bộ Ngoại giao Campuchia tái khẳng định cam kết của nước này trong việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan, nhấn mạnh quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Thái Lan ở mọi cấp độ để khôi phục hòa bình và ổn định.

"Campuchia vẫn kiên quyết duy trì thỏa thuận ngừng bắn, tăng cường hợp tác và tìm kiếm các biện pháp thiết thực để thúc đẩy hòa bình và ổn định giữa hai nước", theo Bộ Ngoại giao Campuchia. Tuyên bố cũng kêu gọi Thái Lan "thực hiện nghiêm túc và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn theo cách tương tự".

Cùng ngày, báo The Nation đưa tin lực lượng Thái Lan và Campuchia đã xảy ra đụng độ. Cụ thể, vào lúc 12 giờ 03 sáng 27.9, tại khu vực Chong An Ma, huyện Ban Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani, quân đội Campuchia được cho là đã nổ súng vào binh lính Thái Lan bằng súng máy cầm tay. Quân đội Thái Lan cũng đáp trả bằng hỏa lực tương tự.

Sau đó, quân đội Campuchia cũng tấn công bằng lựu đạn vào các vị trí của quân đội Thái Lan. Quân đội Thái Lan đang bắn trả. Thông tin chi tiết vẫn đang được điều tra.