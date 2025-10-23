CLB CAHN rơi chiến thắng cực đáng tiếc trước đối thủ Úc: Vẫn giữ ngôi đầu!

Khởi đầu tốt của CLB CAHN

Ngôi đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận là thành quả minh chứng cho tham vọng của CLB CAHN tại AFC Champions League 2. Dù phải căng mình đá 4 đấu trường, nhưng HLV Alexandre Polking khẳng định đội bóng của ông luôn đá nghiêm túc. Kết quả chính là minh chứng.

Ở cuộc tiếp đón "ẩn số" Macarthur (đang đứng hạng ba) là bài kiểm tra cho tham vọng của CLB CAHN. Trước đội bóng Úc, vốn sở hữu thể hình và khả năng tranh chấp vượt trội, Quang Hải cùng đồng đội đã có hiệp 1 chật vật.

Macarthur (áo trắng) mang tới thử thách khó chịu nhờ thể chất và sức chiến đấu ẢNH: MINH TÚ

Dù cầm bóng nhỉnh hơn và tạo ra thế trận đôi công, nhưng CLB CAHN không thể ép sân Macarthur. Học trò HLV Polking lên bóng chật vật ở hai biên, chỉ có một lần đưa bóng xuống đáy vòng cấm trong 15 phút đầu, nhưng Đình Bắc lại bỏ lỡ với đường căng ngang hỏng.

Tuy nhiên, trong thế khó, bất ngờ CLB CAHN được Macarthur... tặng quà. Phút 30, cầu thủ đội khách cầm bóng trong chân, nhưng xử lý chậm nên bị trung vệ Adou Minh băng vào truy cản. Bóng đến thẳng chân của Văn Đô, trước khi tiền vệ mang áo số 88 bứt tốc rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số cho CLB CAHN.

Sau bàn mở tỷ số, CLB CAHN tiếp tục đẩy cao đội hình. Phút 36, nhận đường chuyền xẻ nách của Đình Bắc, Vitao băng xuống tốc độ ở mép vòng cấm rồi dứt điểm góc gần. Bóng đi hiểm, nhưng chưa đủ lực để khuất phục thủ môn Macarthur.

Văn Đô mở tỷ số ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN đã ngăn chặn tốt các pha xuống biên tạt bóng của Macarthur, nhưng cũng phải trải qua tình huống "hú vía" cuối hiệp 1.

Phút 45, Cao Pendant Quang Vinh phá bóng không tốt, để đối thủ pressing đoạt lại rồi phối hợp tạt bóng từ cánh phải. Grzan chớp thời cơ lao vào đánh đầu đưa bóng chệch khung thành trong gang tấc. May mắn cho CLB CAHN khi Stefan Mauk đã chọn đúng vị trí để buộc đối thủ đánh đầu hỏng.

Thủng lưới bởi bóng bổng

Sau giờ nghỉ, CLB CAHN giảm nhịp độ trận đấu, không còn đẩy cao đội hình tấn công dồn dập.

Các học trò HLV Polking chủ trương pressing quyết liệt ở tuyến giữa, buộc Macarthur phải đẩy bóng ra biên tìm cách tạt vào. Trước cự ly phòng ngự khoa học của chủ nhà CAHN, đội khách Macarthur gặp nhiều khó khăn.

Lên bóng ít, nhưng CLB CAHN vẫn tạo ra cơ hội. Phút 64, Đình Bắc chuyền bóng cho Alan Grafite xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi sát sạt cột dọc.

Dù vậy, CLB CAHN không thể sạch lưới đến trước những pha không chiến uy lực của Macarthur. Phút 76, Tomisalv Uskok bật cao đánh đầu từ quả phạt góc đưa bóng dội xà vào lưới, trước sự bất lực của cả hàng thủ CLB CAHN. Với chiều cao 1,96 m cùng sức bật quá tốt, Uskok đã dễ dàng phá thế trận phòng ngự trên không của chủ nhà.

Những phút cuối lại chứng kiến thế trận đôi công, khi cả CLB CAHN và Macarthur đều muốn giật lấy chiến thắng. Với ngòi nổ Văn Đức, CLB CAHN tạo nhiều cơ hội hơn, nhưng những pha rê dắt từ cánh trái ngoặt vào trung lộ để sút của tiền vệ sinh năm 1996 đều bất thành.

Hòa chung cuộc 1-1 với Macarthur, CLB CAHN vẫn giữ ngôi đầu với 5 điểm sau 3 trận. Tai Po xếp nhì với 4 điểm, sau trận hòa 3-3 với CLB Bắc Kinh Quốc An ở cuộc so tài còn lại.



