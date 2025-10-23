Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch FIFA có đến Malaysia cũng không phải để cứu FAM!

23/10/2025 20:40 GMT+7

Cựu Tổng thư ký FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad cho rằng bóng đá Malaysia có thể đối diện án phạt nặng hơn sau hạn chót kháng cáo của FIFA.

Chủ tịch FIFA có đến Malaysia cũng không phải để cứu FAM! - Ảnh 1.

FAM đối mặt án phạt nặng hơn sau kháng cáo lên FIFA ngày 15.10

ảnh: Ngọc Linh

Bóng đá Malaysia đối mặt án phạt nặng hơn?

Thời gian đang trôi qua từng ngày, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang tìm cách chối tội và đẩy trách nhiệm về án phạt FIFA áp dụng vì hành vi làm giả giấy tờ liên quan 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" tại vòng loại Asian Cup 2027.

Bất kể những nỗ lực trong tuyệt vọng của FAM, bao gồm cả buổi họp báo "thảm họa" ngày 17.10, tổ chức này đang phải đối mặt làn sóng phẫn nộ và chỉ trích tăng cao từ dư luận và những người làm bóng đá.

Mới nhất trên Astro Arena, cựu Tổng thư ký FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad (Azzudin) cảnh báo người hâm mộ Harimau Malaya nên chuẩn bị tâm lý cho những án phạt thậm chí còn nặng hơn từ FIFA và cả AFC.

Chủ tịch FIFA có đến Malaysia cũng không phải để cứu FAM! - Ảnh 2.

Cánh cửa đến Asian Cup 2027 có thể đóng sập trước đội tuyển Malaysia, và tệ hơn thế...

ảnh: Ngọc Linh

Ông nhấn mạnh: "FAM có thể bắt tay với Chủ tịch FIFA (ông Gianni Infantino sẽ đến Malaysia ngày 25.10 để ký thỏa thuận phát triển bóng đá ASEAN - PV), nhưng luật là luật. FAM cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Không ai cứu được FAM cả".

Bóng đá Malaysia có thể nhận án đình chỉ hoặc thậm chí nhận án phạt nặng hơn. Bởi vì chẳng có lý do gì để chống lại FIFA cả. Tôi đảm bảo FIFA đã nắm rõ mọi chi tiết trong "túi" của họ rồi.

FAM đã "thí tốt" chạy tội

Ông Azzudin cho biết thêm: "Có thể có những bản tuyên thệ (tất cả đều là bằng chứng) bên cạnh giấy khai sinh của 7 cầu thủ. Nhưng chúng ta có muốn tự làm xấu hổ thêm lần nữa không?

Chúng ta đang được cho đang phải trả cho những cầu thủ chuyên nghiệp mức lương cao hậu hĩnh, nhưng điều đó lại khiến đất nước xấu hổ".

Chủ tịch FIFA có đến Malaysia cũng không phải để cứu FAM! - Ảnh 3.

Facundo Garces (3) đã "mất tích" sau khi nhận án phạt của FIFA

ảnh: Ngọc Linh

Đồng thời ông Azzudin khẳng định việc FAM đình chỉ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman là không phù hợp, đặt dấu hỏi về cách xử lý công bằng khi quyết định này được đưa ra trong khi quá trình kháng cáo FIFA vẫn đang diễn ra.

Ông Azzudin ám chỉ việc FAM xem Tổng thư ký FAM như "tốt thí" nhằm chạy trốn trách nhiệm.

Dự kiến vào ngày 30.10 FIFA sẽ công bố kết quả kháng cáo của Malaysia nộp lên ngày 15.10, liên quan án phạt treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch lậu đã ra sân thi đấu cho Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Bản thân FAM cũng bị FIFA phạt khoảng 11,5 tỉ đồng. Trên truyền thông, FAM vẫn khẳng định nếu kháng cáo FIFA bất thành sẽ kiện lên Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Một luật sư Malaysia cho rằng FAM có thể tốn thêm gần 8 tỉ đồng nếu kiện lên CAS mà không được gì.

