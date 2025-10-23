Ghế nóng FAM vẫn bị bỏ trống sau khi kháng cáo, bóng đá Malayia rối tinh rối mù

Bóng đá Malaysia phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất

Đó là nhận định của cựu Tổng thư ký FAM, ông Seri Azzuddin Ahmad trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Zulhelmi Zainal Azam trên kênh Astro Arena (Malaysia) ngày 22.10.

Bóng đá Malaysia nín thở chờ kết quả kháng cáo FIFA, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup Ảnh: Ngọc Linh

"Lãnh đạo FAM đã bắt tay với Chủ tịch FIFA (Gianni Infantino), nhưng luật vẫn là luật. FAM vẫn phải chuẩn bị cho mọi khả năng. Cho dù đó là án kỷ luật như FIFA đã thông báo hay mức phạt sẽ cao hơn sau kháng cáo. Bởi vì, chẳng có lý do gì để các vị chống lại FIFA. Tôi đảm bảo, họ đã có mọi chi tiết trong "túi" của họ rồi", ông Seri Azzuddin Ahmad bày tỏ khi trả lời phỏng vấn riêng với Zulhelmi Zainal Azam.

Cũng theo ông Seri Azzuddin Ahmad, người từng có 6 năm làm chức vụ Tổng thư ký FAM trước đây, khẳng định việc kháng cáo FIFA của FAM hiện nay là vô vọng, cực kỳ khó để đảo ngược phán quyết. Ông nói thêm: "Tôi tin, FIFA có lẽ còn có những lời tuyên thệ và tất cả bằng chứng bên cạnh giấy khai sinh của 7 cầu thủ. Chúng ta có muốn tự làm mình xấu hổ thêm lần nữa không?".

Bóng đá Malaysia rối ren: Cầu thủ bị FIFA xử phạt 'mất tích' bí ẩn

Trong khi đó, đánh giá về việc FAM bất ngờ đình chỉ vô thời hạn Tổng thư ký Noor Azman Rahman liên quan vụ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại, ông Seri Azzuddin Ahmad nhấn mạnh: "Việc đình chỉ này là cực kỳ vô lý. Các nhiệm vụ hàng ngày của ban thư ký cần phải được thực hiện suôn sẻ. Việc đình chỉ ai đó dựa trên một cuộc điều tra là không phù hợp. Trong khi, đây không phải là kết quả của một cuộc điều tra".

Theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam, sau khi đình chỉ chức vụ của ông Noor Azman Rahman, có tin Phó chủ tịch FAM, ông S. Sivasundaram là người thay thế và đang điều hành mọi công việc hàng ngày của ban thư ký. Nhưng FAM không công bố chính thức, khiến vẫn gây thắc mắc cho dư luận.

Facundo Garces (giữa) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đang bị FIFA xử phạt cấm thi đấu 12 tháng Ảnh: Ngọc Linh

Giấy khai sinh 7 cầu thủ được FAM nộp FIFA là bản gốc?

Cùng diễn biến, theo thành viên Ban chấp hành FAM, ông Mohd Hisamudin Yahaya, cơ quan này đã nộp giấy khai sinh của 7 cầu thủ nhập tịch lên FIFA trong quá trình kháng cáo. Các tài liệu này đã được đính kèm theo thông tin từ luật sư thể thao quốc tế đại diện cho FAM, ông Serge Vittoz.

Mặc dù vậy, người đại diện cầu thủ được FIFA cấp phép, ông Effendi Jagan cho rằng: "Quá trình lập hồ sơ này cần phải được xác minh với giấy khai sinh gốc, qua đó mới xác định đó là các cầu thủ có gốc gác Malaysia (bao gồm bố mẹ hoặc ông bà mới đúng quy định của FIFA).

Khi đó, FAM mới có thể thuyết phục FIFA trong quá trình kháng cáo của mình. Nếu là giấy khai sinh do các cơ quan Malaysia cấp lại, sau khi họ không tìm được khai sinh gốc, chắc chắn vụ việc sẽ không thay đổi được bản chất vấn đề mà FIFA đã phạt FAM và 7 cầu thủ".

Ông Effendi Jagan cũng khẳng định: "FIFA rất nghiêm ngặt và chuyên nghiệp. Phán quyết của FIFA là hoàn toàn có cơ sở và cực kỳ khó để đảo ngược".

Quan điểm này cũng được nhà báo thể thao nổi tiếng ở Malaysia, Christopher Raj đồng tình: "FAM hiện giống như quả bóng được chuyền tới chuyền lui. Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu như FIFA vẫn giữ nguyên phán quyết họ trừng phạt bóng đá Malaysia được công bố ngày 25.9. Phán quyết của FIFA, nó rất quyết liệt và cực kỳ nghiêm khắc.

Thế nhưng, với FAM, mọi chuyện cho đến nay diễn biến ngày càng hỗn loạn, vì họ không xác định sự việc cụ thể. Ví dụ, ai chịu trách nhiệm vụ mời chào 7 cầu thủ nhập tịch? Họ đã xác định những cầu thủ này như thế nào? Những người đại diện liên quan là ai? Quá trình nộp hồ sơ diễn ra như thế nào?... Rất nhiều câu hỏi, và họ tổ chức họp báo để thông tin sự việc, nhưng lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, dẫn đến cuộc khủng hoảng ngày càng khủng hoảng".

Những diễn biến này khiến dư luận bóng đá Malaysia ngày càng lo lắng trước thời hạn FIFA công bố kết quả kháng cáo của FAM vào ngày 30.10 tới, với khả năng rất lớn về "một tình huống xấu nhất" sẽ xảy ra.