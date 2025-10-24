Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện ngày U.23 Việt Nam đấu Hàn Quốc, lý do thầy Kim không thể có mặt

Nghi Thạo
Nghi Thạo
24/10/2025 10:42 GMT+7

Chuyến du đấu tại Trung Quốc vào tháng 11 tới là cữ dượt quan trọng của đội tuyển U.23 VN, trước khi bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay ở Thái Lan.

"QUÂN XANH" CHẤT LƯỢNG 

Từ ngày 12 - 18.11, U.23 VN sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Tại giải đấu này, U.23 VN lần lượt gặp chủ nhà Trung Quốc (18 giờ 35, ngày 12.11), Uzbekistan (14 giờ 30, ngày 15.11) và Hàn Quốc (14 giờ 30, ngày 18.11). Vì ngày 18.11, trùng với trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Lào nên đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik sẽ không dẫn dắt U.23 VN, mà tiếp tục giao nhiệm vụ cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Giải giao hữu tại Trung Quốc được xem là bước chạy đà quan trọng cho đội bóng sao vàng chuẩn bị hành trang cho VCK U.23 châu Á 2026, và đặc biệt là đấu trường SEA Games 33. Thời điểm U.23 VN thi đấu giao hữu quốc tế ở Trung Quốc chỉ cách SEA Games 33 khoảng 2 tuần. Chính vì vậy, đây là đợt cọ xát quốc tế bổ ích, giúp ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm nhân sự, chiến thuật và hoàn thiện đội hình trong giai đoạn nước rút cho đại hội thể thao khu vực.

Lộ diện ngày U.23 Việt Nam đấu Hàn Quốc, lý do thầy Kim không thể có mặt- Ảnh 1.

Đinh Xuân Tiến (9) đang từng bước khẳng định mình tại CLB Thể Công Viettel

ẢNH: VƯƠNG ANH

Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng của VN được mời góp mặt tại giải đấu uy tín do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức. Ở lần gần nhất tham dự hồi tháng 3.2025, dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, U.23 VN thi đấu khá ấn tượng với thành tích bất bại (hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà Trung Quốc 1-1), qua đó cán đích ở vị trí hạng ba chung cuộc. Ở giải đấu sắp tới, đội bóng sao vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục thi đấu dưới sự chỉ đạo của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Bởi khoảng thời gian này cũng là lúc HLV Kim Sang-sik tập trung với đội tuyển VN dịp FIFA Days tháng 11, nhằm chuẩn bị cho màn chạm trán đội tuyển Lào (ngày 19.11) thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

CẦU THỦ TRẺ TĂNG TỐC

Về lực lượng ở các đội tuyển, HLV Kim Sang-sik cùng cộng sự có thể vẫn áp dụng cách thức như ở lần gần nhất vào dịp FIFA Days tháng 10. Những cái tên đã cứng cáp ở độ tuổi U.23 như thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc… sẽ tiếp tục được trọng dụng ở đội tuyển VN để tích lũy kinh nghiệm môi trường đỉnh cao. Trong khi đó, lực lượng U.23 VN dự CFA Team China Panda Cup 2025 đa dạng hơn, gồm các cầu thủ đã chứng minh được tiềm năng trước đó, hoặc thể hiện sự tiến bộ trong thời gian gần đây trong màu áo CLB chủ quản. Những cái tên khá mới mẻ của lứa U.23 như Ngyễn Bảo Long (PVF-CAND), trung vệ cao hơn 1,9 m của HAGL Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel), cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM)… nhiều khả năng vẫn được trao cơ hội "thử lửa". Việc được cọ xát với những đối thủ sừng sỏ của bóng đá trẻ châu lục như Hàn Quốc, Uzbekistan là cơ hội cho các cầu thủ trẻ VN trui rèn bản lĩnh ở sân chơi quốc tế.

Giải bóng đá quốc tế tại Trung Quốc diễn ra khi SEA Games 33 đã cận kề. Ngoài việc tính toán làm sao để đội đạt điểm rơi phong độ, giải đấu ở Trung Quốc cũng là cơ sở để ban huấn luyện đưa ra đánh giá trước khi chốt danh sách nhân sự dự đại hội thể thao khu vực. Do đó, từng phút thi đấu trong những cuộc chạm trán với Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc sắp tới là lúc các cầu thủ phải thể hiện bản thân tốt nhất, nhằm ghi điểm với quyền HLV Đinh Hồng Vinh và ông Kim Sang-sik.

Lúc này, hàng tiền vệ của U.23 VN khá dày dặn. Trong đó, đáng chú ý là sự cạnh tranh vị trí của 3 cầu thủ Việt kiều gồm Lê Viktor (CLB Hà Tĩnh), Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Vadim. Bên cạnh đó, hàng tấn công của U.23 VN cũng đang chứng kiến màn tăng tốc của tiền đạo xứ Nghệ Đinh Xuân Tiến (Thể Công Viettel), hay chân sút từng được biết đến với biệt danh "vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt (CLB Ninh Bình). Xuân Tiến vừa gây ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng quan trọng liên tiếp cho đội bóng ngành quân đội, ở vòng 6 và 7 của V-League. Quốc Việt cũng có pha lập công đầu tiên trong màu áo đội bóng tân binh đang dẫn đầu bảng xếp hạng. 

Tin liên quan

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: Đội tuyển nữ Việt Nam đá ở đâu, khi nào?

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: Đội tuyển nữ Việt Nam đá ở đâu, khi nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng đến tấm HCV thứ 5 liên tiếp ở SEA Games 33, trong đó có nhiệm vụ đánh bại 2 đối thủ mạnh Philippines và Myanmar ở vòng bảng.

HLV Kim Sang-sik tìm 'quân bài tẩy' cho U.23 Việt Nam ở SEA Games 33

Không đài nào phát sóng trực tiếp U.23 Việt Nam đấu 3 đội mạnh tại Trung Quốc: Tại sao?

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Tiến SEA Games 33 Thành Đô trung quốc Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc U.23
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận