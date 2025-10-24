Lộ diện ngày U.23 Việt Nam đấu Hàn Quốc, lý do thầy Kim không thể có mặt

"Q UÂN XANH" CHẤT LƯỢNG

Từ ngày 12 - 18.11, U.23 VN sẽ tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025, diễn ra tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Tại giải đấu này, U.23 VN lần lượt gặp chủ nhà Trung Quốc (18 giờ 35, ngày 12.11), Uzbekistan (14 giờ 30, ngày 15.11) và Hàn Quốc (14 giờ 30, ngày 18.11). Vì ngày 18.11, trùng với trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Lào nên đợt tập trung này, HLV Kim Sang-sik sẽ không dẫn dắt U.23 VN, mà tiếp tục giao nhiệm vụ cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Giải giao hữu tại Trung Quốc được xem là bước chạy đà quan trọng cho đội bóng sao vàng chuẩn bị hành trang cho VCK U.23 châu Á 2026, và đặc biệt là đấu trường SEA Games 33. Thời điểm U.23 VN thi đấu giao hữu quốc tế ở Trung Quốc chỉ cách SEA Games 33 khoảng 2 tuần. Chính vì vậy, đây là đợt cọ xát quốc tế bổ ích, giúp ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm nhân sự, chiến thuật và hoàn thiện đội hình trong giai đoạn nước rút cho đại hội thể thao khu vực.

Đinh Xuân Tiến (9) đang từng bước khẳng định mình tại CLB Thể Công Viettel ẢNH: VƯƠNG ANH

Đây là lần thứ ba liên tiếp đội bóng của VN được mời góp mặt tại giải đấu uy tín do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức. Ở lần gần nhất tham dự hồi tháng 3.2025, dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, U.23 VN thi đấu khá ấn tượng với thành tích bất bại (hòa Hàn Quốc 1-1, hòa Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà Trung Quốc 1-1), qua đó cán đích ở vị trí hạng ba chung cuộc. Ở giải đấu sắp tới, đội bóng sao vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục thi đấu dưới sự chỉ đạo của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Bởi khoảng thời gian này cũng là lúc HLV Kim Sang-sik tập trung với đội tuyển VN dịp FIFA Days tháng 11, nhằm chuẩn bị cho màn chạm trán đội tuyển Lào (ngày 19.11) thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

C ẦU THỦ TRẺ TĂNG TỐC

Về lực lượng ở các đội tuyển, HLV Kim Sang-sik cùng cộng sự có thể vẫn áp dụng cách thức như ở lần gần nhất vào dịp FIFA Days tháng 10. Những cái tên đã cứng cáp ở độ tuổi U.23 như thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc… sẽ tiếp tục được trọng dụng ở đội tuyển VN để tích lũy kinh nghiệm môi trường đỉnh cao. Trong khi đó, lực lượng U.23 VN dự CFA Team China Panda Cup 2025 đa dạng hơn, gồm các cầu thủ đã chứng minh được tiềm năng trước đó, hoặc thể hiện sự tiến bộ trong thời gian gần đây trong màu áo CLB chủ quản. Những cái tên khá mới mẻ của lứa U.23 như Ngyễn Bảo Long (PVF-CAND), trung vệ cao hơn 1,9 m của HAGL Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel), cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM)… nhiều khả năng vẫn được trao cơ hội "thử lửa". Việc được cọ xát với những đối thủ sừng sỏ của bóng đá trẻ châu lục như Hàn Quốc, Uzbekistan là cơ hội cho các cầu thủ trẻ VN trui rèn bản lĩnh ở sân chơi quốc tế.

Giải bóng đá quốc tế tại Trung Quốc diễn ra khi SEA Games 33 đã cận kề. Ngoài việc tính toán làm sao để đội đạt điểm rơi phong độ, giải đấu ở Trung Quốc cũng là cơ sở để ban huấn luyện đưa ra đánh giá trước khi chốt danh sách nhân sự dự đại hội thể thao khu vực. Do đó, từng phút thi đấu trong những cuộc chạm trán với Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc sắp tới là lúc các cầu thủ phải thể hiện bản thân tốt nhất, nhằm ghi điểm với quyền HLV Đinh Hồng Vinh và ông Kim Sang-sik.

Lúc này, hàng tiền vệ của U.23 VN khá dày dặn. Trong đó, đáng chú ý là sự cạnh tranh vị trí của 3 cầu thủ Việt kiều gồm Lê Viktor (CLB Hà Tĩnh), Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Vadim. Bên cạnh đó, hàng tấn công của U.23 VN cũng đang chứng kiến màn tăng tốc của tiền đạo xứ Nghệ Đinh Xuân Tiến (Thể Công Viettel), hay chân sút từng được biết đến với biệt danh "vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt (CLB Ninh Bình). Xuân Tiến vừa gây ấn tượng mạnh với 2 bàn thắng quan trọng liên tiếp cho đội bóng ngành quân đội, ở vòng 6 và 7 của V-League. Quốc Việt cũng có pha lập công đầu tiên trong màu áo đội bóng tân binh đang dẫn đầu bảng xếp hạng.