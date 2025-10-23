Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: Đội tuyển nữ Việt Nam đá ở đâu, khi nào?

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
23/10/2025 12:59 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng đến tấm HCV thứ 5 liên tiếp ở SEA Games 33, trong đó có nhiệm vụ đánh bại 2 đối thủ mạnh Philippines và Myanmar ở vòng bảng.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: Đội tuyển nữ Việt Nam đá ở đâu, khi nào?- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 33

ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp lại kình địch

Đội tuyển nữ Việt Nam đến SEA Games 33 trong tư cách của nhà đương kim vô địch, đang nắm giữ kỷ lục đoạt 4 HCV bóng đá nữ liên tiếp trong 4 kỳ SEA Games gần nhất kể từ năm 2009 đến nay.

Tại SEA Games 33 tới, môn bóng đá nữ sẽ diễn ra từ ngày 4.12 - 12.12, trong đó thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nằm tại bảng B cùng với 2 đối thủ rất mạnh Philippines và Myanmar cùng với Malaysia.

Philippines chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu cho đội tuyển nữ Việt Nam, từng vô địch ASEAN Cup 2022 sau khi đánh bại Thái Lan 3-0. Đó cũng là giải đấu thầy trò HLV Mai Đức Chung trắng tay sau khi thua Myanmar 3-4 ở trận tranh HCĐ.

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: Đội tuyển nữ Việt Nam đá ở đâu, khi nào?- Ảnh 2.

HLV Mai Đức Chung đang tập huấn cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại TP.Hà Nội

ảnh: VFF

Ở giải ASEAN Cup 2025 mới nhất vừa diễn ra trên sân Lạch Tray, Myanmar đã đánh bại Thái Lan để góp mặt trong trận chung kết, chỉ thua sát nút Úc 0-1 và nhận HCB.

Trong 2 kỳ SEA Games 30, 31 tại Philippines và Việt Nam, 2 đội Myanmar và Philippines đã lần lượt đoạt HCĐ. Riêng ở SEA Games 32 gần nhất tại Campuchia, Myanmar đã vào đến chung kết trước khi thua đội tuyển nữ Việt Nam 0-2.

Những thông số đó dự báo những trận đấu không hề dễ dàng cho các cô gái của chúng ta trên sân IPE Chonburi Stadium ở TP.Chonburi (Thái Lan).

Lợi thế lịch thi đấu

Lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất: Đội tuyển nữ Việt Nam đá ở đâu, khi nào?- Ảnh 3.

Tiền vệ trẻ Hải Linh đang dần khẳng định chỗ đứng tại tuyến giữa đội tuyển Việt Nam

ảnh: VFF

Một thuận lợi là thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ khởi đầu bằng trận "làm nóng" trước đối thủ Malaysia yếu nhất bảng B vào lúc 19 giờ 30 ngày 4.12, trong khi trước đó kịp "xem giò cẳng" Myanmar quyết đấu với Philippines vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Ở lượt đấu thứ 2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Philippines lúc 19 giờ 30 ngày 7.12, còn Myanmar chạm trán Malaysia vào trận đấu trước đó vào lúc 16 giờ. Lượt đấu cuối cùng sẽ chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar trong khi Philippines chạm trán Malaysia.

Một thuận lợi rất lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, cũng có thể xem là đặc quyền của nhà đương kim vô địch khi cả 3 trận vòng bảng đều diễn ra vào buổi tối lúc 19 giờ 30, tránh được cảnh mất sức khi phải ra sân giữa cái nắng lúc 16 giờ.

