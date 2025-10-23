HLV Malaysia bất ngờ đổi thái độ với U.23 Việt Nam trước SEA Games 33, vì sao?

Bóng đá Malaysia trông đợi vào đội U.23 tại SEA Games 33

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang kháng cáo với án phạt của FIFA về vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", kết quả dự kiến được công bố vào ngày 30.10.

Trước khả năng đảo ngược phán quyết cực kỳ thấp, dư luận bóng đá nước này gần như đã chấp nhận điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, trong đó đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua (2 trận sử dụng cầu thủ sai quy định), mất điểm và mất luôn cơ hội dự Asian Cup 2027.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA, dù đang kháng cáo Ảnh: Ngọc Linh

Vì vậy, đội U.23 nước này dự SEA Games 33 (tại Thái Lan vào tháng 12 tới đây) đã trở thành niềm hy vọng còn lại với bóng đá Malaysia. Mặc dù vậy, sau phản ứng có phần dè dặt của HLV Nafuzi Zain trước kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ngày 19.10, đã khiến dư luận bóng đá nước này không hài lòng.

Khi đó, HLV Nafuzi Zain bày tỏ: "Đây là bảng đấu rất khó khăn (bảng B), U.23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh, trong khi U.23 Lào cũng nổi lên là đối thủ không dễ bị đánh bại thời gian gần đây (từng khiến U.23 Indonesia rất mạnh phải chia điểm với trận hòa tỷ số 0-0 tại vòng loại U.23 châu Á hồi đầu tháng 9). Tuy nhiên, tôi coi đây là cơ hội tốt để các cầu thủ của mình trưởng thành sau một năm thi đấu không mấy thành công".

Tuy nhiên, mới đây HLV Nafuzi Zain đã có những phát biểu trái ngược hoàn toàn, với tuyên bố "muốn tìm kiếm sự phục hận tại SEA Games 33" khi đối đầu U.23 Việt Nam và cả U.23 Lào.

"Chúng tôi biết đây là một bảng đấu khó khăn, đặc biệt khi U.23 Việt Nam là nhà vô địch giải U.23 Đông Nam Á. Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi cống hiến hết mình. Chúng tôi sẽ cố gắng triệu tập một đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Mục tiêu của U.23 Malaysia là tiến vào bán kết, sau đó là hướng đến trận chung kết tranh HCV. Chúng tôi sẽ làm hết mình với quyết tâm cao nhất để đánh bại cả 2 đối thủ cùng bảng", HLV Nafuzi Zain khẳng định một cách mạnh mẽ qua phát biểu đăng trên tài khoản mạng xã hội X của FAM ngày 23.10.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp đối thủ duyên nợ Malaysia tại SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ ngày 3 đến 18.12, ngoài bảng B với U.23 Việt Nam, U.23 Malaysia và đội Lào. Bảng A là đội chủ nhà U.23 Thái Lan cùng với Campuchia và Timor Leste. Bảng C với 4 đội, gồm đội đương kim vô địch U.23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, với 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Trong đó, các trận đấu ở bảng A có U.23 Thái Lan diễn ra trên sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla (có sức chứa 30.000 chỗ ngồi), các trận ở bảng B và C diễn ra trên sân Kỷ niệm 700 năm Chiang Mai ở tỉnh Chiang Mai (17.909 chỗ ngồi). Vòng bán kết và chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok (51.560 chỗ ngồi).

Tại bảng B, U.23 Việt Nam với thành tích vô địch U.23 Đông Nam Á hồi cuối tháng 7, giành quyền vào vòng chung kết U.23 châu Á 2026, trở thành ứng viên số 1 đứng nhất bảng và tranh HCV. Trong khi, U.23 Malaysia liên tiếp thất bại tại 2 giải đấu trên, khi đều sớm bị loại ngay vòng bảng.

Trong năm 2025, U.23 Malaysia chỉ thắng 2 trận ở các giải chính thức và đều trước các đối thủ yếu như đội Brunei tỷ số 7-1 (giải U.23 Đông Nam Á) và đội Mông Cổ tỷ số 7-0 (vòng loại U.23 châu Á), còn lại hòa 1 và thua tới 7 trận (bao gồm các trận giao hữu).

HLV Nafuzi Zain cũng cho biết thêm, U.23 Malaysia sẽ chính thức tập trung vào cuối tháng 11, và hy vọng sẽ tập hợp được những cầu thủ xuất sắc nhất để thi đấu tại SEA Games 33. Mục tiêu của "Harimau Muda" (biệt danh đội U.23 Malaysia) cũng thay đổi, khi từ cố gắng vượt qua vòng bảng, thành phải vào bán kết và hướng đến khả năng tranh HCV.

Lần gần nhất U.23 Malaysia giành HCV môn bóng đá nam SEA Games là vào năm 2011 tại Jakarta dưới thời HLV Ong Kim Swee. Kể từ đó, "Harimau Muda" luôn phải vật lộn để vượt qua vòng bán kết, với thành tích tốt nhất là HCB năm 2017 tại Kuala Lumpur trên sân nhà.