Champions League 2025 - 2026

‘Song sát’ Mbappe - Vinicius suýt phá hỏng ngày vui của Real Madrid, Liverpool thắng ấn tượng

Văn Trình
Văn Trình
23/10/2025 04:11 GMT+7

Màn thể hiện không tốt của Mbappe và Vinicius khiến Real Madrid phải rất vất vả mới đánh bại Juventus 1-0 vào rạng sáng 23.10. Trong khi đó, Liverpool và Bayern Munich đều có những chiến thắng ấn tượng.

Tiếp Juventus ở lượt đấu thứ 3, vòng bảng Champions League 2025 - 2026 Real Madrid không giấu giếm ý đồ thắng đậm bằng việc tung ra sân đội hình thiên về tấn công. Ở hàng tiền vệ, bộ đôi đang có phong độ tốt là Arda Güler và Aurélien Tchouaméni được HLV Xabi Alonso sử dụng. Trong khi đó, trên hàng công, các ngôi sao đắt giá như Brahim Diaz, Mbappe hay Vinicius vẫn đá chính.

Dù ra sân với lực lượng mạnh nhưng Real Madrid không thể xuyên thủng lưới Juventus trong hiệp 1. Đáng nói hơn, ở hiệp đấu này Real Madrid là đội cầm bóng áp đảo (73%) và tung ra đến 13 cú sút. Arda Güler được bố trí chơi tự do ở hàng tiền vệ nhưng thể hiện mờ nhạt, chỉ có 1 lần dứt điểm đi trúng đích và không thể làm khó được thủ thành Di Gregorio của Juventus. Trong khi đó, Mbappe và Vinicius trên hàng công để lại sự thất vọng lớn với liên tiếp những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Thậm chí, cuối hiệp 1, bộ đôi này còn nhiều lần phản ứng vì giẫm chân vào vị trí của nhau, khiến các tình huống tấn công của Real Madrid trôi qua một cách đáng tiếc.

‘Song sát’ Mbappe - Vinicius suýt phá hỏng ngày vui của Real Madrid, Liverpool thắng ấn tượng- Ảnh 1.

Mbappe (áo trắng) bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1 trận gặp Juventus

ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, Real Madrid có nhiều sự điều chỉnh trong chiến thuật, không còn dồn bóng cho Mbappe như trong hiệp 1. Sự thay đổi này của HLV Xabi Alonso nhanh chóng phát huy tác dụng khi Real Madrid tìm được bàn mở tỷ số ở phút 57. Jude Bellingham là cầu thủ đưa Real Madrid dẫn 1-0 với pha đệm bóng dễ dàng trong vòng cấm Juventus.

Dù vậy, sau bàn thắng, Real Madrid vẫn tiếp tục phung phí cơ hội. Trong đó, 2 chân sút Mbappe và Vinicius được trao không dưới 4 cơ hội ngon ăn nhưng vẫn để lại sự thất vọng lớn. Những phút cuối, Real Madrid còn chơi dưới sức, để Juventus dồn ép. Phải nhờ đến tài năng của thủ thành Thibaut Courtois “Kền kền trắng” mới bảo toàn mành lưới, thắng trận 1-0.

Thắng vất vả Juventus, Real Madrid có 9 điểm sau 3 trận. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng tổng. Phía đối diện, Juventus chỉ có 2 điểm, rơi xuống đứng thứ 25. 

‘Song sát’ Mbappe - Vinicius suýt phá hỏng ngày vui của Real Madrid, Liverpool thắng ấn tượng- Ảnh 2.

Real Madrid có trận thắng đầy vất vả

ẢNH: REUTERS

Bayern Munich, Liverpool đè bẹp đối thủ

Khác với sự nhọc nhằn của Real Madrid, trên sân nhà Bayern Munich thắng dễ Club Brugge 4-0. Ngay trong hiệp 1, “Hùm xám” đã ghi 3 bàn vào lưới đối thủ, lần lượt do công của Lennart Karl (phút 5), Harry Kane (phút 14) và Luiz Diaz (phút 34). Sang hiệp 2, Bayern Munich chơi thong dong nhưng vẫn tìm được bàn thắng thứ 4 ở phút 79 do công của Nicolas Jackson.

Với 3 điểm ở trận gặp Club Brugge, Bayern Munich hiện đã có 9 điểm, vươn lên đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng tổng. Đại diện nước Đức có cùng điểm số với đội xếp đầu là PSG nhưng phải xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại.

‘Song sát’ Mbappe - Vinicius suýt phá hỏng ngày vui của Real Madrid, Liverpool thắng ấn tượng- Ảnh 3.

Bayern Munich toàn thắng cả 3 trận đã đấu tại Champions League

ẢNH: REUTERS

Tương tự Bayern Munich, Liverpool cũng có 3 điểm trong màn so tài với Eintracht Frankfurt. Ở trận này, Liverpool nhập cuộc không tốt, để Eintracht Frankfurt chọc thủng lưới ở phút 26 sau cú sút quyết đoán của Rasmus Kristensen. Dù vậy, Liverpool đã thể hiện bản lĩnh, ngược dòng đánh bại Eintracht Frankfurt 5-1 nhờ các bàn thắng của Hugo Ekitiké, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai.

Với 3 điểm ở trận gặp Eintracht Frankfurt, Liverpool có 6 điểm sau 3 trận, vươn lên đứng thứ 12. Trận thắng này cũng có ý nghĩa quan trọng với Liverpool, giúp họ tạm vượt qua cơn khủng hoảng. Trước đó, thầy trò HLV Arne Slot vừa trải qua 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. 

Kết quả một số trận đấu khác diễn ra rạng sáng 23.10: Chelsea 5-1 Ajax, Sporting Lisbon 2-1 Marseille, AS Monaco 0-0 Tottenham, Atalanta 0-0 Slavia Praha, Athletic Bilbao 3-1 Qarabag, Galatasaray 3-1 Bodø/Glimt.

