Bùng nổ bàn thắng ở Champions League

A I CÓ THỂ NGĂN CẢN A RSENAL?

Những ưu điểm làm nên "thương hiệu Arsenal" trong bóng đá đỉnh cao - khả năng ghi bàn từ tình huống cố định và hàng thủ vô cùng vững chắc - vẫn đang được phát huy ở mức độ cao nhất. Cạnh đó, Arsenal thời điểm này còn có khả năng chiến thắng bằng những đòn độc mà đa số khán giả trung lập... chẳng thấy hay - đẹp chút nào. Giới quan sát đành tự hỏi: nếu Arsenal cứ đá như vậy, ai có thể chặn đứng họ? Với đẳng cấp "anh hào hạng hai" (chưa lần nào vô địch Cúp C1/Champions League) so với những CLB lớn, chưa bao giờ Arsenal lại đi liền với một câu hỏi "cao cấp" như vậy.

Arsenal (phải) thắng đậm Atletico Madrid trên sân Emirates ẢNH: REUTERS

Hãy bắt đầu từ chi tiết không hay: các bàn thắng "xấu xí" của Viktor Gyokeres, cầu thủ đắt giá đã tịt ngòi trong 600 phút dưới màu áo Arsenal. Anh ghi 2 bàn trong vòng 4 phút để ấn định chiến thắng 4-0 trước đối thủ mạnh Atletico Madrid. Bàn đầu trông giống như một pha tranh chấp hơn là cú sút. Bàn sau được ghi từ cự ly gần đến nỗi người ta có thể tính bằng… centimet! Không có bất kỳ phẩm chất kỹ thuật hay đường nét điệu nghệ nào. Nhưng đấy lại là kỹ năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, để làm phần việc đơn giản nhưng quan trọng nhất trong môn bóng đá: đưa bóng vào khung thành đối phương. Đấy chính là mẫu trung phong kiểu cũ, mà Arsenal đã không hề có suốt nhiều năm qua.

Ngoài Arsenal, toàn bộ châu Âu chỉ có 4 CLB có chỉ số xGA (bàn thua được chờ đợi trong mỗi trận) dưới 1, tính bình quân suốt 3 mùa bóng gần đây. Nói cách khác, đấy chính là các đội có hàng phòng thủ vững chắc nhất. Atletico đứng ngay sau 3 đại diện hàng đầu của trường phái Calcio chuyên về phòng ngự là Juventus, Inter, Napoli. Arsenal đứng đầu trong danh sách này. Và nay, họ thắng Atletico đến 4-0. Trận đấu căng thẳng suốt gần 1 giờ thi đấu, trước khi Arsenal mở tỷ số thật "đúng chất": Gabriel Magalhaes đội đầu từ cú sút phạt của Declan Rice. Và trong vòng 14 phút, mành lưới Atletico rung lên 4 lần. Arsenal tiếp tục nằm trong nhóm đội chưa mất điểm nào ở Champions League, và họ vẫn chưa thủng lưới bàn nào. Tính chung mọi giải, Arsenal chỉ mới thủng lưới 3 bàn trong 12 trận mùa này. Ở 3 trận gần đây nhất, Arsenal chỉ phải đối diện với... 1 cú sút đúng hướng khung thành.

N HỮNG CƠN MƯA GÔN

ĐKVĐ PSG đè bẹp Leverkusen 7-2 ngay trên sân đối phương, với mỗi bên đều có 1 cầu thủ bị đuổi. Sáu cầu thủ khác nhau ghi bàn cho PSG. PSV Eindhoven tuy bị dẫn bàn nhưng vẫn thắng ngược 6-2 trước Napoli. Có 4 bàn thắng được ghi trong 10 phút chót của trận này. Barcelona thắng Olympiakos 6-1, với Fermin Lopez lập được hat-trick. Inter Milan thắng 4-0 trên sân Union Saint Gilloise... Tổng cộng, có đến 43 bàn thắng trong 9 trận ở loạt đấu này.

Trong suốt lịch sử, chỉ có 2 lần Champions League chứng kiến nhiều bàn thắng hơn, trong một đêm thi đấu. Mùa trước có 64 bàn thắng trong loạt trận cuối cùng của giai đoạn league, nhưng khi ấy có đến 18 trận diễn ra cùng lúc (bình quân là 3,55 bàn/trận, trong khi lượt trận vừa qua tại Champions League là 4,78 bàn/trận). Ngoài ra là loạt trận hồi năm 1997, với 44 bàn trong 12 trận (3,67 bàn/trận). Champions League còn có một loạt trận khác, vào năm 2014, có tỷ lệ ghi bàn cao hơn đêm qua, nhưng số bàn thắng ít hơn (40 bàn trong 8 trận, bình quân 5 bàn/trận).

Man.City "chỉ" thắng 2-0 trên sân Villarreal, với Erling Haaland tiếp tục ghi bàn. Đấy đã là bàn thứ 24 trong 14 trận của Haaland mùa này, tính chung cả CLB lẫn ĐTQG. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Newcastle cũng thắng thuyết phục 3-0 trước Benfica. Đáng chú ý trong trận này là đường chuyền kiến tạo... bằng tay của Nick Pope - thủ môn thường bị chỉ trích là chơi bóng bằng chân không giỏi. Anh ném thật nhanh để đưa bóng sang phần sân đối phương, cự ly khoảng 60 m, và Harvey Barnes chỉ việc lao theo ghi bàn. Đấy là pha bóng nâng tỷ số lên 2-0. Pope đã quan sát và thấy rằng Barnes đang tăng tốc trong khoảnh khắc mà anh quyết định ném bóng.