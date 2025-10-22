Các đối thủ ‘ganh tị’ với U.23 Việt Nam: Cuộc đua tranh vàng SEA Games càng khốc liệt

U.23 Việt Nam được tạo điều kiện tối đa

Nội dung bóng đá nam của SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 3 – 18.12, tại Thái Lan. Còn vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 6 – 24.1.2026, tại Ả Rập Xê Út. Nếu không có gì thay đổi, hệ thống bóng đá trong nước sẽ tạm nghỉ trong khoảng thời gian nói trên, để đội tuyển U.23 Việt Nam tập trung thi đấu tại các giải đấu ấy.

U.23 Việt Nam được chuẩn bị kỹ trước SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đây sẽ là thuận lợi rất lớn dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik, bởi không phải nền bóng đá nào trong khu vực cũng sẽ dừng giải quốc nội, để đội tuyển U.23 của họ thi đấu SEA Games và giải U.23 châu Á (có 2 đại diện của Đông Nam Á giành quyền lọt vào VCK U.23 châu Á 2026, gồm U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan).

Chính quốc gia chủ nhà của SEA Games 33 Thái Lan là ví dụ sinh động. Thai-League của Thái Lan vẫn thi đấu bình thường trong khung thời gian diễn ra các giải đấu này. Thai-League còn đặt ra quy định mỗi CLB chỉ "nhả" tối đa 2 cầu thủ cho đội tuyển U.23 Thái Lan, tham dự SEA Games 33, trong trường hợp có yêu cầu từ đội tuyển bóng đá trẻ xứ sở chùa vàng. Việc làm này nhằm giúp cho các CLB trong nước của Thái Lan vẫn đảm bảo được sức mạnh, đảm bảo tính cạnh tranh cho các CLB tại Thai-League, nhưng cũng chính điều này sẽ khiến U.23 Thái Lan suy yếu.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK giải U.23 châu Á 2026, cho đến lúc này, U.23 Thái Lan mới chỉ có thể liên hệ với đội U.23 Ấn Độ, thi đấu giao hữu vào cuối tháng 11. Còn với U.23 Indonesia, họ cũng chỉ có 2 trận đấu giao hữu với U.23 Ấn Độ trong tháng 10. Đây là 1 phần trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33 của đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo.

Cọ xát với các đối thủ rất mạnh

Nếu so các trận vừa nêu của U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia với các trận giao hữu của U.23 Việt Nam trong thời gian tới, các đối thủ của U.23 Việt Nam có chất lượng tốt hơn hẳn. Cuối tháng 11 tới đây, U.23 Việt Nam sẽ xuất hiện tại giải tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc, với sự tham dự của đội chủ nhà U.23 Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc.

U.23 Việt Nam sẵn sàng cho các giải đấu lớn vào cuối năm nay và đầu năm sau Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong số này, các đội U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan là những đội mạnh hàng đầu châu Á trong lứa tuổi. Chính vì thế, chất lượng của các đối thủ mà U.23 Việt Nam sắp được cọ xát được đánh giá rất cao. Đây là điều mà hầu hết các đội bóng khác ở Đông Nam Á chưa làm được.

Còn nhớ, trước giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, đội tuyển U.23 Việt Nam từng có các trận đấu quốc tế với các đội U.23 Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan, ở 1 giải đấu khác cũng diễn ra ở Trung Quốc. Nhờ những trận đấu đầy căng thẳng với các đội bóng hàng đầu châu Á vừa nêu, các cầu thủ U.23 Việt Nam trưởng thành hẳn, trước khi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik giành ngôi vô địch giải đấu khu vực.

Chính vì thế, việc U.23 Việt Nam được tạo điều kiện tối đa, được chuẩn bị rất kỹ trước SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á mở ra cơ hội thành công cho chúng ta. Đặc biệt, tại SEA Games 33 vào tháng 12, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng một lần nữa sẽ vượt lên trên các đối thủ trong khu vực, bước lên bục cao nhất của đấu trường Đông Nam Á.