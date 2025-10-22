Đội tuyển Việt Nam và những thử nghiệm dang dở

C HƯA CÓ NHỮNG DẤU ẤN TÍCH CỰC

Cách mà đội tuyển VN để Nepal ghi bàn trong trận lượt đi và hàng công bế tắc trong trận lượt về là những điều khiến giới chuyên môn cũng như người hâm mộ chưa hài lòng. Đáng âu lo hơn, đội tuyển VN chưa thể hiện được đẳng cấp, tầm vóc của một đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vị đầu bảng để tham dự VCK châu Á.

Về chuyên môn, Hoàng Đức và các đồng đội nhỉnh hơn đối thủ ở khả năng kiểm soát bóng nhờ sự đồng đều của các cá nhân (tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của cả 2 lượt trận là 65%). Nhưng VN thiếu những phương án tấn công biến hóa để tiếp cận khung thành đối thủ. 4 bàn sau 2 trận nhưng có tới 50% đến từ những tình huống cố định, còn lại là những tình huống chớp thời cơ nhanh của các cá nhân. Chưa thấy những pha phối hợp xuống biên tạt bóng bài bản, hay những pha bật nhả, đột phá khai thác khoảng trống ở hành lang trong và xuống đáy biên trả ngược. Khả năng tấn công trung lộ cũng rất hạn chế, điển hình là không có bàn thắng nào đến từ những tình huống triển khai theo phương án này.

Đội tuyển VN (trái) vẫn để lại những nỗi lo ẢNH: KHẢ HÒA

Về nhân sự, thầy Kim cũng đã có những sự điều chỉnh và thử nghiệm ở một số vị trí. Đặc biệt ở trận đấu lượt về, nhưng kết quả chưa thể khiến chúng ta yên tâm. Bộ đôi trung vệ trẻ Hiểu Minh - Nhật Minh tạm ổn, nhưng vị trí của Đức Chiến khi thay thế Hoàng Đức chưa thể khiến ban huấn luyện hài lòng. Các vị trí trụ cột cũng chưa thể hiện được phong độ thật tốt. Tiền đạo số 1 Tiến Linh ghi 3 bàn sau 6 trận tại V-League nhưng chỉ tỏa sáng ở bàn mở tỷ số ở trận lượt đi thắng Nepal, còn gần như mất tích ở trận lượt về. Tuấn Hải, Hai Long trận đá trận nghỉ và những dấu ấn chuyên môn không rõ nét như những gì họ đã từng thể hiện ở AFF Cup 2024.

C ÁI KHÓ CỦA THẦY K IM

Đội tuyển VN đang bước vào giai đoạn giao thời, "thế hệ vàng" từng gặt hái rất nhiều thành công dưới thời HLV Park Hang-seo đã bước vào giai đoạn xế chiều. Những nhân tố như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh và thậm chí là Tiến Linh, Tuấn Hải đều đang có dấu hiệu đi xuống. Lứa kế tiếp như Hai Long, Thành Long, Tiến Anh chưa đủ lớn để gánh vác trọng trách. Những tài năng trẻ đã tiến bộ rõ rệt trong màu áo U.23 VN nhưng còn cần thực chiến nhiều hơn mới đủ kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trong những trận cầu lớn.

Sự khó khăn về mặt nhân sự phần nào cũng đã ảnh hưởng đến những tính toán và thử nghiệm chuyên môn của HLV Kim Sang-sik. Chẳng hạn khi thiếu Quang Hải hoặc Hoàng Đức, đội tuyển VN sẽ không biết cách kiểm soát bóng và tổ chức tấn công thế nào. Thiếu đi người có khả năng cầm trịch, dẫn dắt đội bóng của chúng ta trở nên tự phát và thiếu định hướng.

Niềm hy vọng lớn nhất của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ lúc này là sự tăng cường lực lượng đến từ nguồn nhập tịch. Hoàng Hên (Hendrio) đã chính thức ra sân trong màu áo CLB Hà Nội với tư cách nội binh và đang chờ ngày lên đội tuyển. Những cái tên khác như Geovane, Gustavo hay Janclesio cũng đang từng bước trở thành cầu thủ Việt. Tuy vậy, thầy Kim vẫn phải mở rộng nguồn lực để tìm kiếm những gương mặt mới, bổ sung cho đội tuyển. Phong độ chói sáng của Minh Vương trong màu áo Trường Tươi Đồng Nai ở giải hạng nhất cũng sẽ là một gợi ý khá hợp lý.

Tháng 11, VN sẽ tái đấu đội Lào ở lượt về vòng loại Asian Cup và việc giành chiến thắng giống lượt đi gần như chắc chắn. Quan trọng nhất là trận gặp lại Malaysia vào cuối tháng 3 năm sau. Vẫn còn 5 tháng nữa cho đến ngày gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ này, và nếu không có những chiến lược phù hợp, những kế hoạch chuẩn bị chi tiết và tỉ mỉ, đội tuyển VN sẽ vẫn lại giậm chân tại chỗ. Nếu vậy, gần như chúng ta sẽ không có cơ hội vượt qua Malaysia để tạo nên một cuộc lội ngược dòng lịch sử. Tất nhiên, nếu AFC xử thua Malaysia vì bê bối nhập tịch lậu, thì cục diện bảng F sẽ rất khác. Nhưng trước khi nghĩ đến phán quyết cuối cùng của AFC, bóng đá VN phải tự cứu mình!