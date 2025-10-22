Lịch thi đấu Gamba Osaka - Nam Định hôm nay: Đội khách bước vào 'khúc cua' gay cấn

Nam Định trị giá bao nhiêu tiền so với đối thủ?

Sau 2 lượt, CLB Nam Định đang đứng nhì bảng F với 6 điểm. Đại diện VN bằng điểm với CLB Gamba Osaka nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +5). Vì thế, cuộc đối đầu trực tiếp tại xứ sở mặt trời mọc có tính chất định đoạt ngôi đầu bảng. Về mặt chuyên môn, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, bất chấp việc họ không có phong độ quá cao ở mùa giải 2025 (xếp thứ 9 sau 34 vòng đấu).

Theo Transfermarkt, giá trị đội hình của CLB Gamba Osaka là hơn 18 triệu euro (hơn 552 tỉ đồng). Con số này bên phía CLB Nam Định là hơn 367 tỉ đồng. Đó là còn chưa kể đội bóng thành Nam hiện không có lực lượng mạnh nhất bởi một số cầu thủ ngoại xuất sắc như Caio Cesar, Njabulo Blom và cầu thủ Việt kiều Kevin Pham Ba dính chấn thương.

Khi nhiều cầu thủ ngoại chấn thương, CLB Nam Định cần sự tỏa sáng của các nội binh như Lâm Ti Phông, Lý Công Hoàng Anh ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra khá tự tin, hướng đến việc gây bất ngờ ngay trên sân khách. Cơ sở của niềm tin đến từ việc ông cùng cộng sự đã nghiên cứu kỹ CLB Gamba Osaka để có thể ra đấu pháp, cách tiếp cận trận đấu phù hợp.

Hơn bao giờ hết, CLB Nam Định cần một chiến thắng để trở lại mạnh mẽ. Trong 5 trận gần nhất, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành được 2 trận thắng và để thua tới 3 trận. Ở 2 lần hưởng niềm vui trọn vẹn, CLB Nam Định cũng chỉ chơi tốt trước Ratchaburi (Thái Lan), thi đấu thiếu thuyết phục khi chạm trán Eastern (Hồng Kông). Còn tại V-League, đội bóng thành Nam nhận thất bại với cùng tỷ số 0-2 khi đối đầu 2 ứng viên vô địch là CLB Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội. Khi gặp đội bóng đang bất ổn là CLB Becamex TP.HCM, họ cũng để thua 1-2. Chuỗi trận đáng thất vọng này khiến CLB Nam Định rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Nếu không sớm trở lại, đội bóng thành Nam có nguy cơ trượt dài. Dù 2 đối thủ tiếp theo thuộc nhóm đua trụ hạng là CLB Đà Nẵng và HAGL, nhưng Nguyên Mạnh và đồng đội không được phép chủ quan. Ở thế chân tường, những đội bóng yếu thường gây bất ngờ. Tiếp theo đó, CLB Nam Định sẽ tái đấu Gamba Osaka rồi tiếp đón CLB Hà Nội. Trong vòng 20 ngày tới, CLB Nam Định phải thi đấu 5 trận, và đều là những trận khó khăn. Bên cạnh đó là việc thể trạng cầu thủ CLB Nam Định bị ảnh hưởng do phải di chuyển liên tục, dễ dẫn đến chấn thương. HLV Vũ Hồng Việt cần phải tính toán kỹ việc xoay tua đội hình để đảm bảo chuyên môn cũng như sức khỏe cho các học trò. Đây không phải vấn đề đơn giản.

Những yếu tố khách quan (đối thủ khó chơi, lịch thi đấu dày) lẫn chủ quan (nhiều trụ cột chấn thương, phong độ trồi sụt) đều không ủng hộ thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. CLB Nam Định vì thế đang đối diện với nguy cơ trượt dài mà người ta vẫn gọi là "hiệu ứng domino". Tuy nhiên, trong thử thách luôn có cơ hội. Nếu giành được kết quả khả quan trước một đối thủ mạnh như CLB Gamba Osaka, Nam Định sẽ có động lực lớn hơn để trở lại mạnh mẽ.