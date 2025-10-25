Nóng: Thái Lan bất ngờ đổi sân thi đấu SEA Games 33, U.23 Việt Nam bị ảnh hưởng lớn

U.23 Việt Nam đặt mục tiêu săn vàng tại SEA Games 33 ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam sẽ không chung sân với Indonesia

Theo thông báo mới nhất từ BTC môn bóng đá nam SEA Games 33, địa điểm thi đấu các trận thuộc bảng C sẽ có điều chỉnh từ sân 700th Anniversary sang sân Rajamangala Stadium ở thủ đô Bangkok. Điều này sẽ ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch của U.23 Việt Nam.

Như vậy, 4 đội bóng bảng C gồm Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore sẽ không di chuyển xuống thành phố Chiang Mai, thay vào đó tập trung ở thủ đô Bangkok thi đấu trên sân bóng có sức chứa hơn 51.000 chỗ ngồi.

Với cách bố trí này, sân bóng 700th Anniversary ở thành phố Chiang Mai sẽ chỉ tổ chức 3 trận đấu thuộc bảng B giữa U.23 Việt Nam và Lào, Malaysia. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch nghiên cứu đối thủ của ông Kim Sang-sik vì theo lịch cũ cả 2 bảng B, C đều đá chung sân.

HLV Kim Sang-sik tự tin U.23 Việt Nam có thể đem về tấm HCV SEA Games thứ 3 ảnh: Ngọc Linh

Đặc biệt, kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bị ảnh hưởng lớn, vì từ chỗ được nghỉ lượt đấu đầu tiên để "xem giò cẳng" Malaysia đá với Lào thì chúng ta sẽ phải đá trận đầu tiên với Lào vào lúc 18 giờ 30 ngày 5.12 (theo Wikipedia).

U.23 Việt Nam phải điều chỉnh

Ngược lại, Malaysia sẽ chỉ đá trận ra quân 3 ngày sau đó với Lào lúc 18 giờ 30 ngày 8.12. Đến 18 giờ 30 ngày 11.12, U.23 Việt Nam sẽ đá trận "chung kết" với Malaysia được cho là để tranh ngôi đầu bảng B, kèm 1 suất vào bán kết.

Khá ngạc nhiên là đội chủ nhà Thái Lan sẽ không đá ở sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok, mà thi đấu trên sân TinsulanonStadium có sức chứa 30.000 chỗ ngồi ở thành phố Songkhla.

Dự kiến sau khi kết thúc vòng bảng, 4 đội bóng lọt vào bán kết (gồm 3 đội nhất bảng và đội nhì duy nhất có thành tích tốt nhất) sẽ di chuyển về TP.Bangkok để đá vòng bán kết và chung kết trên sân Rajamangala Stadium như kế hoạch ban đầu.