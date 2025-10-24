U.23 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa ở SEA Games 33, tại sao?

U.23 Việt Nam ngày càng hoàn thiện

Chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và tấm vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 đã vẽ nên bức tranh khởi đầu tươi sáng của HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam.

Dưới bàn tay của chiến lược gia người Hàn Quốc, U.23 Việt Nam dù mới tập luyện khoảng 1 tháng, nhưng đã có đường nét chơi bóng rõ ràng.

Đó là triết lý phòng ngự thực dụng, pressing đoạt bóng phối hợp nhanh, bên cạnh các tình huống cố định thành bàn đang trở thành thương hiệu của thầy Kim.

U.23 Việt Nam bay cao ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam cũng sở hữu sức mạnh tập thể khó lường, không phụ thuộc vào bất cứ bộ khung hay ngôi sao nào. 7 trận gần nhất, có tới... 10 cầu thủ thay nhau ghi bàn cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik. U.23 Việt Nam luôn xoay tua đội hình, thay đổi chiến thuật linh hoạt, nhưng đều đạt mẫu số chung, đó là chiến thắng.

Với một tập thể toàn diện kỹ chiến thuật và sở hữu thể hình đẹp (8 cầu thủ cao trên 1,8 m), U.23 Việt Nam đang từng bước hoàn thiện bản lĩnh thi đấu khi được thầy Kim thổi hồn trong khuôn khổ chiến thuật phù hợp.

Danh hiệu vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 (sân chơi có thể thức rất giống SEA Games 33) cũng là lời đảm bảo cho khả năng tiến xa của thầy trò ông Kim ở giải đấu tại Thái Lan vào tháng 12.

U.23 Việt Nam đã vô địch nhờ thắng chủ nhà U.23 Indonesia ở chung kết, trong trận đấu phải chịu áp lực bởi hàng vạn khán giả nhà. Lần lày, thử thách ở đất Thái có lẽ chẳng thể làm khó HIểu Minh cùng đồng đội.

U.23 Việt Nam (áo trắng) thực dụng và bản lĩnh ẢNH: MINH TÚ

Bởi U.23 Việt Nam đã được mài giũa trong áp lực, định hình triết lý phòng ngự chắc chắn vốn phù hợp với năng lực cầu thủ. Và quan trọng hơn, U.23 Việt Nam đang có đà tiến bộ chắc chắn, nhờ các cầu thủ được ra sân thường xuyên tại V-League.

Có thể tốt hơn nữa

Sau giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á, các cầu thủ U.23 Việt Nam có bước đà ấn tượng để bứt lên.

Tấm vé thăng hạng V-League của PVF-CAND đang giúp Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn... viết chương mới trong sự nghiệp.

Dàn sao trẻ của HLV Thạch Bảo Khanh không còn giam mình ở hạng nhất với những đối thủ kém chất lượng, mà được thỏa sức bơi ở "biển lớn" V-League, nơi đẳng cấp cầu thủ trội hơn, cùng cơ hội được cọ xát với những ngoại binh giỏi.

Sau 7 trận, PVF-CAND có 7 điểm, đứng hạng 8. Thống kê đáng khích lệ, trong bối cảnh thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh chỉ có 3 tuần chuẩn bị cho V-League, đồng thời phải chơi với lực lượng trẻ. Hiểu Minh, Thanh Nhàn liên tục đá chính và đã chơi ở mức ổn. Ở độ tuổi then chốt định hình sự nghiệp, những ngọc quý của PVF-CAND đã nhận được phần thưởng xứng đáng với nỗ lực của mình.

Ở HAGL, dù khủng hoảng bủa vây, nhưng thủ môn Trung Kiên vẫn chứng minh năng lực với những pha cứu thua liên tục. Anh được ra sân và... phải phản xạ đều đặn, khi trước mặt là tuyến phòng ngự yếu ớt.

Trung Kiên bắt chính cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thủ môn sinh năm 2003 là biểu tượng cho thế hệ mới, với thể hình tốt (1,91 m), độ lạnh lùng và vững chãi, kết hợp kỹ năng chơi bóng tốt. HAGL có thể gặp khó, song với Trung Kiên, mỗi trận đấu lúc này là cơ hội quý giá để nâng tầm bản thân.

Ngoài ra, còn có Nhật Minh (Hải Phòng), Phi Hoàng (Đà Nẵng), Văn Khang (Thể Công Viettel) hay Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội)... ra sân đều đặn mỗi tuần.

Cú hích ở giải trẻ giúp cầu thủ U.23 có chỗ đứng tốt hơn, và như một vòng tuần hoàn, chính việc được thi đấu nhiều sẽ giúp sao trẻ thêm mạnh mẽ, dẻo dai hơn ở U.23.

Đồng thời, HLV Kim Sang-sik đã tận dụng các trận gặp đối thủ dưới cơ ở vòng loại Asian Cup 2027 để mở cánh cửa cho lứa U.23 lên tuyển. Trung Kiên, Hiểu Minh, Thanh Nhàn đã đá chính trước Nepal, còn Đình Bắc, Văn Khang vào sân từ ghế dự bị.

"Bài học ở đội tuyển Việt Nam rất cần thiết để cầu thủ trẻ tiến bộ, rồi mang sự tiến bộ ấy về thúc đẩy U.23 Việt Nam", Tiến Linh khẳng định.

Chân sút sinh năm 1997 cũng từng dự bị gần 1 năm ở đội tuyển, trước khi chiếm vị trí số một, rồi lại về SEA Games trở thành vua phá lưới. Tiến Linh hiểu rõ khi cầu thủ đã bước vào guồng được thi đấu và trọng dụng, việc tiến bộ chỉ là sớm hay muộn.

U.23 Việt Nam đang mạnh lên từng ngày, dù chẳng cần thêm một giải đấu cụ thể nào. SEA Games 33 sẽ là nơi học trò HLV Kim Sang-sik đạt điểm rơi phong độ.