'Cối xay' V-League khắc nghiệt, càng giúp HLV nội lên tay?

HLV Vũ Hồng Việt sau 2 chức vô địch V-League đã được CLB Nam Định "luân chuyển công tác" ảnh: Minh Trần

V-League thay HLV như thay áo

V-League 2025 - 2026 mới đi chưa được 2/3 lượt đi nhưng đã có đến 4 HLV phải rời ghế gồm HLV Teguramori Makoto (CLB Hà Nội), Phan Như Thuật (SLNA), Nguyễn Anh Đức (Becamex TP.HCM) và mới nhất là HLV Nguyễn Hồng Việt được CLB Nam Định "luân chuyển công tác" nội bộ.

Đó là con số rất đáng kể nếu biết đầu mùa bóng này đã có đến 4 đội bóng trảm tướng, tức đã có đến 8/14 CLB đã phải thay thuyền trưởng cho đến thời điểm này.

Rõ ràng, cùng theo sự gia tăng đầu tư từ các ông bầu đội bóng thì "cối xay HLV" V-League cũng đang tăng mạnh công suất, với mật độ khủng khiếp 2 vòng 1 HLV tại V-League 2025 - 2026 (nếu tính cả trước mùa giải là thì gần như 1 vòng đổi 1 HLV).

HLV Harry Kewell (trái) bắt tay HLV trưởng Ninh Bình FC Albadalejo ảnh: Minh Tú

Điều này đặt ra áp lực rất lớn đến mọi nhà cầm quân ở mùa giải này, không phân biệt là HLV nội hay ngoại, dù là dẫn các đội yếu như SLNA hay đương kim vô địch CLB Nam Định thì cũng đều đã có trường hợp phải rời ghế.

Thực tế, việc các CLB hâm nóng chiếc ghế HLV sẽ cú hích để các nhà cầm quân trong nước tạo ra động lực lớn hơn, buộc phải nhanh chóng phát triển tay nghề của mình, trong cảnh đang có đến 5/14 đội bóng đang thuê HLV ngoại.

Đồng thời, VPF và BTC V-League hướng theo yêu cầu của AFC nâng cao tiêu chuẩn cầm quân cho các đội bóng V-League - bắt buộc HLV trưởng CLB phải có chứng chỉ huấn luyện Pro cao nhất do AFC cấp - cũng thúc đẩy các nhà cầm quân nội trau dồi, nâng cao và cập nhật kiến thức mới của bóng đá thế giới.

Cơ hội cho các nhà cầm quân trẻ?

HLV Nguyễn Công Mạnh đang giúp CLB Hà Tĩnh chơi ổn định mùa này ảnh: Minh Tú

Đã qua rồi thời làm bóng đá kiểu kinh nghiệm truyền khẩu cũ kỹ hàng chục năm không đổi. Nhìn cabin kỹ thuật của các CLB V-League lúc này dễ thấy những màn hình phục vụ phân tích chiến thuật, những buổi mổ băng trở thành tiêu chuẩn bình thường, bên cạnh các trợ lý thể lực, bác sĩ ngoại.

Việc đối đầu với những nhà cầm quân ngoại đến khắp thế giới từ Đông Âu (Velizar Popov, Tomislav Steinbruckner), Đức (Mano Polking), Nhật Bản (Teguramori Makoto, Adachi, Daichi), hay huyền thoại Harry Kewell sẽ chỉ càng giúp các HLV nội học hỏi được nhiều hơn mà thôi.

Những xu hướng đó sẽ càng trao nhiều cơ hội hơn cho những nhà cầm quân trẻ, những người vài năm trước vẫn còn chơi thứ bóng đá hiện đại và chủ động trau dồi bằng cấp một cách bài bản, nghiêm túc theo lộ trình học cầm quân được xác định rõ ràng.

HLV Lê Đức Tuấn (phải) đã giúp CLB Đà Nẵng trụ hạng thần kỳ ở mùa trước ảnh: CLB Đà Nẵng

Ở V-League lúc này, chúng ta có thể thấy làn sóng những "tướng trẻ" đó được đại diện bởi HLV Lê Đức Tuấn (CLB Đà Nẵng, sinh năm 1982), Nguyễn Công Mạnh (CLB Hà Tĩnh, 1982), Thạch Bảo Khanh (PVF-CAND, 1979) hay Phan Như Thuật (SLNA) vừa lên làm trợ lý ở U.23 Việt Nam.

Nhưng bóng đá Việt Nam càng hấp dẫn khi vẫn có chỗ cho lứa nhà cầm quân 7X tài năng như Lê Huỳnh Đức (CLB CA TP.HCM, 1972), Chu Đình Nghiêm (CLB Hải Phòng, 1972), Văn Sỹ Sơn (SLNA, 1972)… chịu ảnh hưởng từ triết lý bóng đá của HLV Henrique Calisto kết hợp kinh nghiệm cầm quân ở V-League.

Họ sẽ không triệt tiêu đường phát triển của các đàn em trẻ, thậm chí ngược lại, tạo ra áp lực thử thách và sàng lọc giúp các HLV trẻ mài giũa để trưởng thành, sắc bén hơn. Để biết đâu một ngày nào đó, có thể kết tinh để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ hơn chục năm qua vẫn luôn độc quyền bởi các HLV ngoại.