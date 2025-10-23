AFC gửi quà đặc biệt đến VFF và đội U.17 nữ Việt Nam

U.17 nữ Việt Nam nhận lời chúc mừng của AFC

Trong thư, AFC viết: “Xin chúc mừng đội tuyển U.17 nữ quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng D tại vòng loại và chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026 tại Trung Quốc.

Tinh thần quyết tâm và cống hiến của đội đã được thể hiện rõ trong các trận đấu vòng loại.

Đội U.17 Việt Nam xuất sắc giành vé dự giải U.23 châu Á Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, AFC gửi lời cảm ơn chân thành tới VFF và Ban tổ chức địa phương (LOC) vì đã tổ chức thành công vòng loại bảng D, diễn ra từ ngày 13.10 đến 17.10 tại TP.HCM".

AFC nhấn mạnh: "Sự tận tâm, nỗ lực không ngừng và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của VFF và LOC trong việc đảm bảo công tác tổ chức và vận hành giải đấu là điều rất đáng ghi nhận và trân trọng.



AFC cũng xin cảm ơn Ban tổ chức địa phương vì đã chuẩn bị chu đáo và đón tiếp nồng hậu đoàn quan chức AFC và các đội tuyển tham dự trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, chúc đội tuyển U.17 nữ Việt Nam tiếp tục đạt được thành công và hẹn gặp lại tại vòng chung kết vào năm 2026".

Đội tuyển U.17 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko đã giành chiến thắng tại cả hai trận đấu của bảng D, lần lượt vượt qua U.17 nữ Guam và U.17 nữ Hồng Kông.

Qua đó giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết Giải bóng đá U.17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Trung Quốc.

Việc AFC ghi nhận và gửi lời chúc mừng là sự khích lệ lớn đối với toàn đội, đồng thời là minh chứng cho năng lực tổ chức chuyên nghiệp của VFF và địa phương đăng cai, góp phần nâng cao hình ảnh bóng đá Việt Nam trong khu vực và châu lục.

