Lịch thi đấu V-League hấp dẫn hôm nay: Đại chiến ở Gò Đậu, HLV Harry Kewell thắng nổi ‘tướng’ Chỉnh?

C HẠY TRỐN KHỦNG HOẢNG

Ở vòng 8, HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ "ra mắt" khán giả nhà Bình Dương, khi Becamex TP.HCM có trận đấu hứa hẹn khó lường trước CLB Hà Nội của HLV Harry Kewell. Ở vòng 7, HLV Đặng Trần Chỉnh đã đánh dấu màn tái xuất bằng chiến thắng 2-1 ngay tại sân Thiên Trường, đẩy nhà đương kim vô địch Nam Định chìm sâu vào khủng hoảng.

Điều này tiếp thêm rất nhiều sự tự tin và quyết tâm cho đội bóng đất Thủ khi được trở về sân nhà, tìm kiếm thêm chiến thắng nữa trước một ông lớn khác cũng chưa thoát khỏi khủng hoảng. Ở vòng 7, HLV Harry Kewell đã chào sân V-League tốt về lối chơi, nhưng kết quả không trọn vẹn khi CLB Hà Nội tung ra đến 19 cú sút về phía cầu môn Ninh Bình FC mà chỉ ghi được 1 bàn, thua chung cuộc 1-2. Người ta chờ xem huyền thoại bóng đá Úc sau khi có thêm thời gian để hiểu các học trò sẽ triển khai lối chơi tấn công mượt mà, sắc sảo hơn không.

Lịch thi đấu trên sân Gò Đậu Ảnh: FPT Play

Đỗ Hoàng Hên sẽ giúp HLV Harry Kewell có 3 điểm đầu tiên? ẢNH: MINH TÚ

Trận đấu diễn ra lúc 18 giờ trên sân Gò Đậu hứa hẹn rất thú vị và khó dự đoán vì hàng phòng ngự của cả 2 đội đều không có phong độ tốt. Mấu chốt rất có thể sẽ nằm ở khu vực trung tuyến, giữa 2 ngôi sao Minh Khoa và Đỗ Hoàng Hên (tên cũ Hendrio). Sau màn trở lại chói sáng với 1 bàn thắng và đem về quả 11 m ấn định chiến thắng, Minh Khoa sẽ tiếp tục là linh hồn hàng công của Becamex TP.HCM. Trợ lực cho anh sẽ là những cầu thủ cơ động, chạy khỏe như Minh Bình, Văn Anh, Trung Hiếu, Thành Nhân… đặc biệt là chân sút Việt Cường bình phục chấn thương. Ở bên kia chiến tuyến, hy vọng lớn nhất của HLV Harry Kewell sẽ vẫn là Đỗ Hoàng Hên. Trong trận vừa rồi, tiền vệ vừa chính thức trở thành công dân VN đã chơi rất tốt trước khi được thay ra ở phút 65. Anh sẽ cần thêm thời gian thi đấu để tích lũy đầy đủ thể lực và cảm giác, liệu có kịp đem lại vận may cho HLV Harry Kewell?

Tân binh V-League CHẠM TRÁN NHAU

Cũng vào 18 giờ, trên sân PVF, màn quyết đấu giữa 2 tân binh PVF-CAND và Ninh Bình FC mang đến làn gió mới tích cực cho V-League 2025-2026. Việc PVF-CAND đồng ý lên hạng sớm được đánh giá là quyết định dũng cảm, sau khi CLB Đồng Nai từ chối vì lệch pha thời gian chuẩn bị giữa giải hạng nhất và V-League. Đến lúc này, PVF-CAND tạm xếp thứ 8 với 7 điểm sau 7 trận - một kết quả tốt đối với tập thể trẻ phần lớn lần đầu được đá V-League.

Nếu hàng công ghi được 9 bàn thắng, có hiệu suất thuộc mức trung bình, thì hàng phòng ngự đang là vấn đề cần cải thiện của tân binh V-League. Rõ ràng, hạn chế về kinh nghiệm, sự lì lợm và tỉnh táo đã lộ rõ trước sức ép và tính chất khắc nghiệt của giải đấu cao nhất VN. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói PVF-CAND đang chơi tốt nếu so với những kỳ vọng và lo lắng trước mùa giải. Đặc biệt, những tuyển thủ trẻ Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân… đều đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong phong cách chơi bóng tấn công cống hiến của HLV Thạch Bảo Khanh. Việc Anh Quân, Thanh Nhàn, Xuân Bắc thay nhau "mở tài khoản" bàn thắng ở V-League là tín hiệu rất tích cực, đem đến kỳ vọng PVF-CAND sẽ nhanh chóng trưởng thành, cứng cáp hơn.





Hai tân binh đối đầu nhau Ảnh: FPT PLAY

Còn tân binh Ninh Bình FC đang là cái tên ấn tượng nhất mùa này, tạm dẫn đầu V-League với 17 điểm sau 7 trận. Các học trò của HLV Albadalejo đang sở hữu hàng công bùng nổ với 17 bàn thắng và hàng thủ chắc chắn thứ 3 giải với chỉ 6 bàn thua. Sức mạnh của họ đến từ trục dọc chất lượng gồm thủ môn Văn Lâm, bộ đôi trung vệ Ngọc Bảo - Patrick, cặp tiền vệ trung tâm Đức Chiến - Hoàng Đức và khẩu "súng 2 nòng" Gustavo Henrique - Daniel Dos Anjos. Đặc biệt, Ninh Bình FC đang thể hiện nguồn lực tấn công đa dạng với 9 cầu thủ có tên trên bảng tỷ số. Họ tấn công mạnh mẽ, nhưng khi cần vẫn chủ động lùi về chơi thực dụng, như cách kiểm soát bóng chỉ 40% trong chiến thắng 2-1 trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội.

Về lý thuyết, đội khách Ninh Bình FC được đánh giá cao hơn, nhưng với 4 trận hòa liên tiếp trong tay, PVF-CAND có thể tính toán để ít nhất là có điểm trên sân nhà.