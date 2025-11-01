Kỳ lạ V-League: Nhà vô địch đua trụ hạng với HAGL, chưa biết ai hơn ai

CLB Nam Định đi lùi sau trận hòa HAGL

CLB Nam Định đã đánh rơi chiến thắng sau trận hòa 2-2 với HAGL ở vòng 9 V-League, diễn ra chiều qua (31.10).

Cú đúp của Marlos Brenner không thể giúp đương kim vô địch chinh phục "chảo lửa" Pleiku. Sức phản kháng mạnh mẽ ở thế chân tường của HAGL, kết hợp với thể lực xuống dốc đã khiến CLB Nam Định lạc lối.

CLB Nam Định (áo trắng) không thể lấy 3 điểm rời Pleiku ẢNH: MINH TRẦN

Sau 9 trận, Nguyên Mạnh cùng đồng đội có 9 điểm (thắng 2, hòa 3, thua 4), đứng hạng 8. 6 trận gần nhất, CLB Nam Định không thắng. Chỉ có HAGL và Thanh Hóa, những ứng viên xuống hạng, là có chuỗi trận toàn hòa và thua dài hơn Nam Định mùa này.

Khó khăn đã được dự báo từ trước, khi CLB Nam Định căng mình đá 4 đấu trường mùa này (V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League, ASEAN Club Championship). Cựu HLV Vũ Hồng Việt (nay đảm đương ghế giám đốc kỹ thuật) từng khẳng định không chắc chắn lực lượng Nam Định đủ dày để đáp ứng cường độ di chuyển và thi đấu liên tục, gần như không có quãng nghỉ. Đội bóng thành Nam đã đá nhiều hơn các đội V-League 6 trận từ đầu giải.

Tuy nhiên, cú trượt dài của CLB Nam Định vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên. Đội chủ sân Thiên Trường vẫn giữ khung đội hình từng vô địch V-League 2 năm liền (trừ trường hợp chấn thương của Xuân Son).

Mùa này, Nam Định còn bổ sung thêm nhiều ngoại binh, nâng tổng số "Tây" lên 13 người. Dù ở V-League, CLB Nam Định chỉ được đăng ký 4 ngoại binh (3 ngoại binh góp mặt cùng lúc trên sân), nhưng rõ ràng, số lượng "Tây" đông đảo cho phép đội thoải mái chọn lựa, thay vì phải liệu cơm gắp mắm như nhiều đội khác.

Nhưng, cần đặt dấu hỏi: tại sao cũng căng sức đá nhiều giải như Nam Định, nhưng CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) vẫn ngự trị ở ngôi nhì?

Lý do nằm ở triết lý cốt lõi. Sau 2 năm huấn luyện, ông Alexandre Polking đã định hình "khung xương" cho CLB CAHN, với nền tảng kiểm soát, vận hành bài bản, ban bật nhuần nhuyễn giữa các tuyến, để dù xáo trộn lực lượng, bổ sung nhiều cầu thủ mới, CLB CAHN vẫn đá trơn tru.

Triết lý thi đấu là chìa khóa để mọi đội bóng giữ ổn định. CLB Nam Định từng định hình lối chơi, nhưng đang đánh mất dần bản sắc, khi các trụ cột trồi sụt (chấn thương hoặc sa sút phong độ), còn tân binh chưa thể thích nghi.

CLB Nam Định (áo trắng) đủ khả năng trở lại, nhưng cần ổn định lại tinh thần ẢNH: MINH TRẦN

Đội chủ sân Thiên Trường hiện tại như bức tranh tạo thành từ những miếng ghép lệch lạc, chắp vá và không khớp nhịp. Các ngoại binh như Percy Tau, Lucas Alves, Kyle Hudlin rơi vào cảnh "mạnh ai nấy đá", thiếu gắn kết và nhiệt huyết.

Trong cơn khủng hoảng, vai trò của HLV trưởng cần được đề cao. Nhưng, ông Vũ Hồng Việt đã rời ghế, còn tân HLV Nguyễn Trung Kiên chưa có kinh nghiệm V-League. Thực tế, ông Vũ Hồng Việt với ghế giám đốc kỹ thuật có thể vẫn sẽ điều hành đội.

Không chủ quan

Dù chỉ hơn vị trí cuối bảng 3 điểm, nhưng viễn cảnh đua trụ hạng có lẽ khó xảy ra với CLB Nam Định. Lực lượng và kinh nghiệm của đội bóng thành Nam vẫn dồi dào. Việc Nam Định trở lại chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng nên nhớ, V-League mùa này không có đội bóng yếu. CLB Nam Định hiểu rõ điều đó, khi đã để Đà Nẵng và HAGL cầm hòa, hay trước đó bại trận trên sân SLNA. Ngay cả những đội nhóm cuối cũng sẵn sàng đoạt điểm trong tay đương kim vô địch.

Lực lượng đóng vai trò quan trọng, song tinh thần mới là chìa khóa sinh tồn. HAGL, Đà Nẵng, SLNA, Thanh Hóa... đều chơi quật khởi trong những vòng đấu vừa qua. Với các ứng viên xuống hạng, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa sinh tử.

CLB Nam Định cần sớm trở lại trước khi quá muộn. Tuy nhiên, trở lại thế nào khi chuẩn bị bước vào chặng đấu khó (gặp Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thể Công Viettel), chưa kể phải đá thêm 6 trận vòng bảng tại AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship, là bài toán HLV Trung Kiên và học trò phải tìm lời giải.

Không vượt qua được "sóng dữ" phía trước, CLB Nam Định sẽ chìm sâu.