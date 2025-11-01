Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Kỳ lạ V-League: Nhà vô địch đua trụ hạng với HAGL, chưa biết ai hơn ai

Hồng Nam
Hồng Nam
01/11/2025 11:12 GMT+7

Trận hòa 2-2 trên sân HAGL đánh dấu cuộc khủng hoảng tại CLB Nam Định, khi nhà đương kim vô địch đã rơi xuống hạng 8.

CLB Nam Định đi lùi sau trận hòa HAGL

CLB Nam Định đã đánh rơi chiến thắng sau trận hòa 2-2 với HAGL ở vòng 9 V-League, diễn ra chiều qua (31.10).

Cú đúp của Marlos Brenner không thể giúp đương kim vô địch chinh phục "chảo lửa" Pleiku. Sức phản kháng mạnh mẽ ở thế chân tường của HAGL, kết hợp với thể lực xuống dốc đã khiến CLB Nam Định lạc lối.

Kỳ lạ V-League: Nhà vô địch đua trụ hạng với HAGL, chưa biết ai hơn ai- Ảnh 1.

CLB Nam Định (áo trắng) không thể lấy 3 điểm rời Pleiku

ẢNH: MINH TRẦN

Sau 9 trận, Nguyên Mạnh cùng đồng đội có 9 điểm (thắng 2, hòa 3, thua 4), đứng hạng 8. 6 trận gần nhất, CLB Nam Định không thắng. Chỉ có HAGL và Thanh Hóa, những ứng viên xuống hạng, là có chuỗi trận toàn hòa và thua dài hơn Nam Định mùa này.

Khó khăn đã được dự báo từ trước, khi CLB Nam Định căng mình đá 4 đấu trường mùa này (V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League, ASEAN Club Championship). Cựu HLV Vũ Hồng Việt (nay đảm đương ghế giám đốc kỹ thuật) từng khẳng định không chắc chắn lực lượng Nam Định đủ dày để đáp ứng cường độ di chuyển và thi đấu liên tục, gần như không có quãng nghỉ. Đội bóng thành Nam đã đá nhiều hơn các đội V-League 6 trận từ đầu giải.

Tuy nhiên, cú trượt dài của CLB Nam Định vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên. Đội chủ sân Thiên Trường vẫn giữ khung đội hình từng vô địch V-League 2 năm liền (trừ trường hợp chấn thương của Xuân Son). 

Mùa này, Nam Định còn bổ sung thêm nhiều ngoại binh, nâng tổng số "Tây" lên 13 người. Dù ở V-League, CLB Nam Định chỉ được đăng ký 4 ngoại binh (3 ngoại binh góp mặt cùng lúc trên sân), nhưng rõ ràng, số lượng "Tây" đông đảo cho phép đội thoải mái chọn lựa, thay vì phải liệu cơm gắp mắm như nhiều đội khác. 

Nhưng, cần đặt dấu hỏi: tại sao cũng căng sức đá nhiều giải như Nam Định, nhưng CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) vẫn ngự trị ở ngôi nhì? 

Lý do nằm ở triết lý cốt lõi. Sau 2 năm huấn luyện, ông Alexandre Polking đã định hình "khung xương" cho CLB CAHN, với nền tảng kiểm soát, vận hành bài bản, ban bật nhuần nhuyễn giữa các tuyến, để dù xáo trộn lực lượng, bổ sung nhiều cầu thủ mới, CLB CAHN vẫn đá trơn tru. 

Triết lý thi đấu là chìa khóa để mọi đội bóng giữ ổn định. CLB Nam Định từng định hình lối chơi, nhưng đang đánh mất dần bản sắc, khi các trụ cột trồi sụt (chấn thương hoặc sa sút phong độ), còn tân binh chưa thể thích nghi. 

Kỳ lạ V-League: Nhà vô địch đua trụ hạng với HAGL, chưa biết ai hơn ai- Ảnh 2.

CLB Nam Định (áo trắng) đủ khả năng trở lại, nhưng cần ổn định lại tinh thần

ẢNH: MINH TRẦN

Đội chủ sân Thiên Trường hiện tại như bức tranh tạo thành từ những miếng ghép lệch lạc, chắp vá và không khớp nhịp. Các ngoại binh như Percy Tau, Lucas Alves, Kyle Hudlin rơi vào cảnh "mạnh ai nấy đá", thiếu gắn kết và nhiệt huyết. 

Trong cơn khủng hoảng, vai trò của HLV trưởng cần được đề cao. Nhưng, ông Vũ Hồng Việt đã rời ghế, còn tân HLV Nguyễn Trung Kiên chưa có kinh nghiệm V-League. Thực tế, ông Vũ Hồng Việt với ghế giám đốc kỹ thuật có thể vẫn sẽ điều hành đội.

Không chủ quan 

Dù chỉ hơn vị trí cuối bảng 3 điểm, nhưng viễn cảnh đua trụ hạng có lẽ khó xảy ra với CLB Nam Định. Lực lượng và kinh nghiệm của đội bóng thành Nam vẫn dồi dào. Việc Nam Định trở lại chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng nên nhớ, V-League mùa này không có đội bóng yếu. CLB Nam Định hiểu rõ điều đó, khi đã để Đà Nẵng và HAGL cầm hòa, hay trước đó bại trận trên sân SLNA. Ngay cả những đội nhóm cuối cũng sẵn sàng đoạt điểm trong tay đương kim vô địch.

Lực lượng đóng vai trò quan trọng, song tinh thần mới là chìa khóa sinh tồn. HAGL, Đà Nẵng, SLNA, Thanh Hóa... đều chơi quật khởi trong những vòng đấu vừa qua. Với các ứng viên xuống hạng, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa sinh tử. 

CLB Nam Định cần sớm trở lại trước khi quá muộn. Tuy nhiên, trở lại thế nào khi chuẩn bị bước vào chặng đấu khó (gặp Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thể Công Viettel), chưa kể phải đá thêm 6 trận vòng bảng tại AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship, là bài toán HLV Trung Kiên và học trò phải tìm lời giải. 

Không vượt qua được "sóng dữ" phía trước, CLB Nam Định sẽ chìm sâu. 

Tin liên quan

Dàn Việt kiều đẳng cấp châu Âu sẽ giúp U.23 Việt Nam cạnh tranh hơn

Dàn Việt kiều đẳng cấp châu Âu sẽ giúp U.23 Việt Nam cạnh tranh hơn

Lực lượng Việt kiều vẫn như 'rương báu' đang chờ được HLV Kim Sang-sik khai mở ở U.23 Việt Nam.

FIFA mở phiên điều trần độc lập trước khi ‘luận tội’, 7 cầu thủ nhập tịch lậu phải giải trình

Trò cưng HLV Kim Sang-sik bất lực, PVF-CAND trắng tay trên sân CLB CAHN

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Nam Định Trụ hạng V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận