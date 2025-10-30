Lịch thi đấu V-League: HAGL dễ thắng, CLB Hà Nội và HLV Kewell vào 'hiểm địa'

Lịch thi đấu "khó mà dễ" cho HAGL

Trận đấu giữa đội chưa biết thắng (HAGL) và đội chưa biết thua (Thể Công Viettel) ở vòng trước đã khép lại với cái kết bất ngờ, khi HAGL thắng với tỷ số 2-1. Lịch thi đấu khó, tuy nhiên, học trò ông Lê Quang Trãi đã vượt qua khúc cua đầu tiên.

Dù chưa thể thoát đáy bảng (do Thanh Hóa cũng thắng, còn Đà Nẵng hòa), nhưng bình minh đã trở lại với sân Pleiku sau chuỗi ngày "mây mù". Trong trận đấu Thể Công Viettel bất ngờ chơi dưới sức và mắc nhiều sai lầm, HAGL cũng đã chứng tỏ bản lĩnh.

HAGL tìm lại niềm vui ẢNH: MINH TRẦN

Dàn cầu thủ trẻ của HLV Lê Quang Trãi phòng ngự chặt chẽ và lăn xả, rồi tận dụng những cơ hội hiếm hoi từ tình huống cố định và phản công để giữ 3 điểm ở lại Pleiku. Đó cũng là cách chơi khả dĩ nhất để HAGL sinh tồn ở V-League. Trẻ hơn và non hơn đối thủ, đồng nghĩa phải biết chắt chiu hơn nếu muốn trụ hạng.

Với đội hình trẻ nhất giải, một trận thắng có thể cởi bỏ nút thắt tâm lý. Tuy nhiên, HAGL khó "lột xác" chỉ sau vài ngày. Những vấn đề của đội bóng phố núi như nghèo ý tưởng tấn công, mất tập trung và thiếu lì lợm... còn nguyên vẹn. Học trò ông Lê Quang Trãi vẫn đang vừa đá, vừa chỉnh sửa, vừa tự hoàn thiện mình. HAGL chỉ có thể "liệu cơm gắp mắm", tính toán từng trận đấu, thay vì nghĩ xa hơn với lực lượng hiện tại.

Tuy nhiên, trận đấu với CLB Nam Định ở vòng này (17 giờ ngày 31.10) có thể là thử thách "khó mà dễ" với HAGL. Khó ở chỗ, Nam Định là đương kim vô địch, với lực lượng ngoại binh đẳng cấp và hùng hậu lên tới 13 người. Nhưng, cũng dễ ở chỗ, đội bóng thành Nam đang sa sút.

Sau khi HLV Vũ Hồng Việt rời ghế, CLB Nam Định vẫn chưa thể khởi sắc trở lại. Đội chủ sân Thiên Trường không thắng 6 trận gần nhất (hòa 2, thua 4) trên mọi đấu trường. Chảo lửa Thiên Trường không còn là điểm tựa, khi Nam Định thua bạc nhược trước CLB Công an Hà Nội (0-2) và Becamex TP.HCM (1-2), rồi để hòa đội nhóm cuối Đà Nẵng (1-1).

CLB Nam Định (áo trắng) đang trượt dài ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Lịch thi đấu dày đặc cùng "bão" chấn thương đã bào mòn sức chiến đấu của CLB Nam Định. Đồng thời, đương kim vô địch thực ra cũng... chẳng có lối chơi rõ ràng, ngoài những quả tạt cầu may cho ngoại binh xử lý. Khi cầu thủ tự tìm cách tỏa sáng, CLB Nam Định sẽ thắng, và ngược lại.

Trên sân khách, CLB Nam Định chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận đầu mùa (thua cả SLNA). Bởi vậy, HAGL có quyền kỳ vọng sân nhà Pleiku sẽ mang về 3 điểm trước nhà đương kim vô địch ở vòng này. Nếu Nam Định bất thắng trên sân khách, HAGL lại chơi tốt trên sân nhà với 4 điểm sau 2 trận gần nhất.

Nếu tiếp tục phòng ngự khoa học và tận dụng tốt cơ hội như đã làm trước Thể Công Viettel, HAGL có thể thắng Nam Định để bứt lên.

CLB Hà Nội gặp khó

Ở chiều ngược lại, CLB Hà Nội phải làm khách trên sân Hà Tĩnh (18 giờ ngày 31.10), vốn xưa nay đi dễ khó về.

Đội bóng thủ đô đang khoác áo mới khi HLV Harry Kewell có mặt. Chơi máu lửa, quyết liệt, trực diện và sát thương hơn, CLB Hà Nội dần lấy lại nhuệ khí của một "ngựa chiến" mơ về ngôi vô địch.

CLB Hà Nội (trái) chuẩn bị gặp đối thủ khó nhằn mang tên Hà Tĩnh ẢNH: CLB HÀ NỘI

Tuy nhiên, CLB Hà Tĩnh không phải đối thủ dễ vượt. Đội bóng của ông Nguyễn Công Mạnh vẫn giữ lối chơi phòng ngự phản công cốt lõi tạo nên thành công mùa trước. Đây chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu khuất phục, đặc biệt khi đá trên sân nhà.

CLB Hà Nội từng nhiều lần "sa lầy" tại Hà Tĩnh, với kết quả từ hòa đến thua. Giải mã được đại diện miền Trung, học trò HLV Kewell mới có tuyên ngôn đủ sức nặng cho sự trở lại đường đua danh hiệu.

Trên sân nhà Hàng Đẫy (19 giờ 15 ngày 31.10), CLB Công an Hà Nội so tài tân binh PVF-CAND.

CLB Thanh Hóa gặp bài toán khó mang tên Thể Công Viettel (18 giờ ngày 2.11), đội đang khát thắng sau cú ngã đau trước HAGL ở vòng trước. CLB Đà Nẵng sẽ đá trận chung kết ngược với SLNA tại Hòa Xuân (18 giờ ngày 1.11).

Đội đầu bảng Ninh Bình có cơ hội nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi ở vòng này, khi tiếp đón Becamex TP.HCM (đội đứng hạng 10) trên sân nhà lúc 18 giờ ngày 1.11.

Ở trận còn lại, hai "hiện tượng" CLB Công an TP.HCM và Hải Phòng đối đầu nhau trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ 15 ngày 1.11.