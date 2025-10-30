U.23 Việt Nam đấu Hàn Quốc, Uzbekistan: Nâng cấp trình độ để vô địch SEA Games

Bài kiểm tra thú vị của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam sẽ dự giải giao hữu quốc tế 2025 tại Trung Quốc vào tháng tới, khi lần lượt đối đầu U.23 Hàn Quốc, U.23 Uzbekistan và chủ nhà U.23 Hàn Quốc từ ngày 10 đến 19.11.

Đây là thuốc thử rất quan trọng với thầy trò HLV Kim Sang-sik, khi 2 giải đấu quan trọng SEA Games 33 và U.23 châu Á 2026 đã đến gần.

U.23 Uzbekistan vô địch U.23 châu Á 2018 và về nhì năm 2022, 2024, U.23 Hàn Quốc vô địch năm 2020. U.23 Trung Quốc cũng đáng gờm, khi chuẩn bị kỹ lưỡng để có giải đấu thành công trên sân nhà.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) chuẩn bị đương đầu thuốc thử liều cao ẢNH: MINH TÚ

Cuộc so tài với những đội trẻ mạnh nhất châu Á là cơ hội hiếm gặp với U.23 Việt Nam. Bởi lẽ, dù đã toàn thắng 7 trận vừa qua, nhưng chủ yếu "bại binh" của thầy trò ông Kim là những đội tầm trung như U.23 Indonesia hay U.23 Yemen. U.23 Việt Nam cần được đá với những đội ở đẳng cấp hàng đầu để định vị năng lực bản thân và trưởng thành. Cơ hội gặp Hàn Quốc hay Uzbekistan, dù chỉ là giao hữu, cũng đều rất giá trị trên hành trình vươn mình của Quốc Việt cùng đồng đội.

U.23 Hàn Quốc là đội có thể lực, sức mạnh tốt bậc nhất châu Á, cùng lối chơi mang màu sắc trực diện, va chạm cơ bắp liên tục. U.23 Trung Quốc cũng theo đuổi triết lý tương tự, dẫu ở đẳng cấp thấp hơn. Còn U.23 Uzbekistan là đội bóng có nền tảng kỹ chiến thuật ấn tượng, khi ban bật, kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, phối hợp tấn công ở tốc độ rất cao.

U.23 Việt Nam có thành tích tốt tại giải châu Á, khi giành ngôi á quân năm 2018 và vào tứ kết năm 2022, 2024. Song, cần nhìn nhận, bóng đá trẻ Việt Nam đã vắng bóng những chiến thắng lớn suốt từ năm 2020 đến nay.

U.23 Việt Nam toàn hòa và thua trước Hàn Quốc, Uzbekistan, Iraq, Jordan, UAE, Ả Rập Xê Út... Các cầu thủ trẻ vào tứ kết chủ yếu nhờ thắng các đội yếu như U.23 Malaysia hay U.23 Kuwait mà thôi.

Điều đó cho thấy, U.23 Việt Nam còn khoảng cách lớn phải san lấp trước các đội tuyển mạnh. Dù rằng ở SEA Games, thầy trò ông Kim sẽ không gặp Hàn Quốc hay Ả Rập Xê Út, nhưng suy cho cùng, bóng đá trẻ phải là nơi các cầu thủ tìm cách vượt qua giới hạn bản thân.

Các cầu thủ cần so tài với đối thủ mạnh để tiến bộ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Các đối thủ trong khu vực cũng tiến bộ từng ngày. Có ai nghĩ, U.23 Indonesia sẽ thắng U.23 Hàn Quốc, rồi hiên ngang đoạt vé tới bán kết U.23 châu Á 2024? Hay U.23 Thái Lan với dàn cầu thủ Thái kiều cao to và kỹ thuật, U.23 Malaysia tiếp tục mở cửa nhập tịch, liệu có chịu... đứng yên?

Nâng cấp lối chơi

"HLV Kim Sang-sik lưu ý tôi 3 yếu tố cần cải thiện ở U.23 Việt Nam, là kỹ năng chuyền bóng, cự ly đội hình và đảm bảo cấu trúc phòng ngự", quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Đó cũng là bài toán U.23 Việt Nam cần giải, dẫu rằng vấn đề sẽ càng bị khuếch đại, khi Quốc Việt cùng đồng đội gặp đối thủ nhanh và mạnh hơn.

7 trận đã qua ở giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại châu Á, U.23 Việt Nam dù tấn công chớp nhoáng và pressing tốt, nhưng lại chưa thể kiểm soát thế trận với nhịp độ mạch lạc, hay có nhiều ý tưởng khoan thủng những hàng thủ kỷ luật (5/7 trận thắng có cách biệt 1 bàn).

U.23 Việt Nam cần tấn công sắc hơn, không thể chỉ đợi vào 'bóng chết' ẢNH: MINH TÚ

Cải thiện khả năng chuyền bóng dưới áp lực và xây dựng thêm ý tưởng tấn công là nhiệm vụ bắt buộc, khi các đối thủ đã biết rõ những bài đánh bóng bổng, chồng biên của U.23 Việt Nam. Ngoài ra, cự ly và kỷ luật đội hình tuy là ưu tiên, nhưng do cầu thủ trẻ mới có 1 tháng tập luyện cùng thầy Kim, nhưng vẫn cần thời gian để uốn nắn.

Ở khâu phòng ngự, dù sạch lưới 4 trận gần nhất, nhưng U.23 Việt Nam cần thử thách lớn hơn để phô diễn sức chịu đựng. HLV Kim Sang-sik đã định hình xong bộ khung hàng thủ. Giờ là lúc giăng học trò ra "biển lửa", cho những tố chất tốt nhất được bộc lộ.

Cơ hội được so tài với những đội hàng đầu vào tháng tới sẽ giúp U.23 Việt Nam tổng duyệt lối chơi, đo lường lại năng lực đấu pháp cùng khả năng thích nghi với đối thủ mạnh, nhằm điều chỉnh triết lý cho phù hợp. Đối thủ càng mạnh, U.23 Việt Nam càng học được nhiều.