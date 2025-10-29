Đội bóng 'độc, lạ' nhất V-League: Không cần ngôi sao, vẫn hiên ngang vào tốp 4

V-League thú vị vì có CLB Hải Phòng

Sau 8 vòng, tốp 4 V-League đã bước đầu được định hình xong. CLB Ninh Bình đứng đầu bảng nhờ lực lượng đồng đều từ nội đến ngoại binh, cùng lối chơi pressing kết hợp tấn công chớp nhoáng độc đáo do HLV Gerald Albadalejo xây dựng.

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đứng nhì bảng, với dàn cầu thủ đẳng cấp hàng đầu V-League, được nhào nặn với triết lý kiểm soát mà HLV Alexandre Polking dày công xây dựng. Thể Công Viettel đứng hạng ba, cũng có HLV giỏi và lực lượng cầu thủ tốt bậc nhất giải.

Đứng hạng tư, rất ngạc nhiên, đang là CLB Hải Phòng.

CLB Hải Phòng (áo đỏ) bay cao trên bảng xếp hạng ẢNH: VPF

Đội bóng đất cảng đã vươn lên khi thắng HAGL (3-0) và Hà Tĩnh (2-1) ở 2 trận gần nhất. Hải Phòng chỉ kém đội nhì bảng 3 điểm. Nếu tiếp tục giữ mạch phong độ ổn định, cơ hội để học trò HLV Chu Đình Nghiêm tiến xa hơn là hoàn toàn có thể. Trong khi các đội khác bay cao nhờ được trang bị "tận răng" từ lực lượng cầu thủ, HLV ngoại đẳng cấp đến cơ sở vật chất tốt, CLB Hải Phòng không may mắn như thế.

Đội chủ sân Lạch Tray để trống tuyến trẻ suốt nhiều năm, không chạy đua lực lượng, chủ yếu dùng cầu thủ tầm trung như Mạnh Dũng, Văn Minh, Hoàng Nam, Hữu Sơn..., mỗi mùa giải đều thay đổi gần như đội hình.

Đội Hải Phòng chỉ có 3 tuyển thủ được gọi lên đội tuyển quốc gia trong 1 năm qua, là Đình Triệu, Nhật Minh và Việt Hưng. Trong đó, Nhật Minh và Việt Hưng không được thi đấu, còn Đình Triệu không còn vị trí số một.

Ngoại binh Hải Phòng cũng là những cái tên thường thường, như Joel Tagueu, Bicou Bissanthe, Imoh Fred Friday.

Tuy nhiên, vượt qua những giới hạn ấy, CLB Hải Phòng vẫn là "ngựa ô" đều đặn tại V-League. Mùa 2022, đội bóng đất cảng đoạt ngôi á quân, sau khi đua vô địch với đội hình toàn sao của Hà Nội đến những vòng cuối. Mùa 2023, Hải Phòng nằm trong nhóm đua vô địch sau giai đoạn một, dù HLV Chu Đình Nghiêm khiêm tốn nói mục tiêu Hải Phòng là trụ hạng.

CLB Hải Phòng là hiện tượng thú vị ẢNH: VPF

Sau mùa 2023 - 2024 và 2024 - 2025 đứng lưng chừng giữa bảng, mùa này, CLB Hải Phòng hiện diện ở nhóm đầu.

Trong bóng đá, rải tiền mua sao rồi vô địch là công thức thành công quen thuộc của bất kỳ nền bóng đá nào, không riêng Việt Nam. Gần 30 năm qua, V-League không thiếu những đội bóng như thế.

Song, sở hữu đội hình khiêm tốn mà vẫn có cá tính chơi bóng rõ ràng, mạch lạc như Hải Phòng là chuyện xưa nay hiếm. Một đội bóng không có ngôi sao, nhưng khi tất cả kết dính, lại tạo nên tập thể bản lĩnh và khó lường.

Công của 'tướng' Nghiêm

Trước khi HLV Chu Đình Nghiêm cập bến cuối năm 2021, CLB Hải Phòng trải qua 4 năm liền long đong ở V-League.

Ngay cả khi trải qua mùa 2016 như mơ khi đoạt ngôi á quân V-League, đó cũng là phiên bản đội Hải Phòng thiếu thuyết phục. Đội bóng đất cảng thăng hoa nhờ bộ đôi ngoại binh quá chất lượng và ăn ý như Errols Steven và Diego Fagan. Cả hai rời đi, CLB Hải Phòng về lại mặt đất.

Bởi trước ngày ông Nghiêm đến, CLB Hải Phòng không có lối chơi mang màu sắc, mảng miếng rõ ràng. Thế nhưng, với cựu HLV Hà Nội, bức tranh ở Lạch Tray đã dần thay đổi.

HLV Chu Đình Nghiêm mang lại sức sống cho CLB Hải Phòng ẢNH: MINH TÚ

CLB Hải Phòng chú trọng kiểm soát bóng, có đấu pháp triển khai tấn công rõ ràng, dựa trên nền tảng sức mạnh tập thể. Dưới bàn tay ông Nghiêm, Hải Phòng nâng dần thời lượng kiểm soát bóng, có bài vở mạch lạc và sẵn sàng đá ngang hoặc trên cơ bất cứ đối thủ nào.

Trận đấu cho thấy rõ nhất sự kiêu hãnh của CLB Hải Phòng diễn ra ở vòng 6, khi học trò ông Nghiêm đã ép sân và dứt điểm trên dưới 20 lần về phía cầu môn đội đầu bảng Ninh Bình.

Dù lực lượng kém hơn, CLB Hải Phòng vẫn chơi đến cùng, tấn công tổng lực trước đội có phong độ tốt nhất V-League lúc này. Nếu Văn Lâm không xuất thần, Ninh Bình khó ra về với 1 điểm.

Đó là cái "chất" Hải Phòng của ông Nghiêm. Có thể thắng hoặc thua, nhưng không chùn bước và luôn phô được độ lì lợm, dám chơi dám chịu.

CLB Hải Phòng được tổ chức kỷ luật và bài bản đến mức, dù mùa giải nào vẫn "chảy máu lực lượng", nhưng lối chơi và thành tích vẫn được duy trì. Dù các trụ cột sau này rời đi, có thể tin chất Hải Phòng vẫn còn đó.

HLV Chu Đình Nghiêm đã xây dựng được đội bóng mang cá tính của ông khi được toàn quyền. Một HLV thực sự tài năng, đã tạo nên công trình trên nền tảng bình dị.

V-League cần những tập thể và con người như vậy, để nuôi dưỡng niềm tin rằng trong bóng đá, tiền bạc không phải là tất cả.



