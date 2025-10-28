HLV Kewell ngán ngẩm mặt sân V-League: 'Tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ'

HLV Kewell: 'Không thể chuyền bóng trên mặt sân này'

CLB Hà Nội đã ngược dòng hạ Becamex TP.HCM, trong trận đấu vòng 8 V-League diễn ra trên mặt sân Bình Dương sũng nước. Đây là chiến thắng đầu tay của HLV Harry Kewell với CLB Hà Nội, chỉ 1 tuần sau thất bại đầy tiếc nuối trước CLB Ninh Bình.

Dù CLB Hà Nội (hạng sáu) chưa thể trở lại đường đua, nhưng khoảng cách với tốp 3 đã ngắn lại, chỉ còn 4 điểm. Quan trọng hơn, HLV Kewell đã có chiến thắng mở lối để giải tỏa áp lực, trong bối cảnh chiến lược gia người Úc chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện V-League.

HLV Harry Kewell truyền lửa cho học trò ẢNH: CLB HÀ NỘI

Ở thời điểm khích lệ tinh thần học trò ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV Kewell đã thừa nhận "chưa từng thấy trường hợp nào tương tự trước đây", khi chứng kiến mặt sân Bình Dương ngập nước, khiến bóng không lăn nổi.

Cơn mưa nặng hạt ở TP.HCM khiến trận đấu diễn ra trong điều kiện nghèo nàn về sân bãi, thời tiết. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, học trò HLV Kewell vẫn tạo ra nhiều cơ hội, ghi 3 bàn thắng và trở về với 3 điểm đầy khó nhọc. Đây cũng là lần đầu, HLV Kewell trải lòng với học trò cảm giác... bất lực khi không có lời giải cho mặt sân sũng nước.

"Các cậu thử nghĩ xem trận đấu này sẽ diễn ra thế nào đây? Chúng ta chỉ còn cách chiến đấu thôi. Không thể chuyền được quả bóng trên mặt sân này đâu. Do đó, các cậu phải thả bóng ra phía sau lưng họ. Tôi chưa từng gặp thứ này bao giờ, nên tôi không có câu trả lời thỏa đáng.

CLB Hà Nội phải bước ra cùng nhau, chiến đấu và chiến đấu. Mọi thứ còn rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội. Chúng ta có thể thực sự chơi bóng, tuy nhiên, cần mạnh mẽ hơn", HLV Kewell nói.

HLV Kewell còn đối diện nhiều sóng gió

Mới làm việc tại CLB Hà Nội gần 3 tuần, HLV Kewell chưa truyền thụ triết lý cụ thể. Ông chỉ quan sát, ghi chép, rồi chỉnh sửa từng chi tiết chơi bóng cho học trò.

CLB Hà Nội (áo tím) tìm lại niềm vui chiến thắng ẢNH: CLB HÀ NỘI

Đơn cử ở trận gặp Becamex TP.HCM, ông uốn nắn tư duy cầu thủ: "Khi phòng ngự, các cậu đừng cố gắng lao vào quả bóng vội vàng như thế. Nếu cảm thấy không chắc chắn đoạt bóng được, phải bình tĩnh. Hãy từ từ quan sát tình hình".

HLV Kewell cũng dặn tuyến giữa 3 người của CLB Hà Nội "phải quan sát kỹ, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, nắm rõ ai muốn cầm bóng, ai lo nhiệm vụ tranh chấp".

Những lời khuyên dù ngắn gọn, nhưng đã giúp CLB Hà Nội "lột xác" sau giờ nghỉ để đá thanh thoát, mạch lạc hơn. Trên sân Bình Dương, học trò ông Kewell may mắn tránh bàn thua khi đối thủ sút hỏng phạt đền. Song nhìn chung, đại diện thủ đô đã thắng xứng đáng để giữ hạng sáu, không để nhóm đầu bỏ lại quá xa.

Ở vòng 9 diễn ra ngày 31.10, CLB Hà Nội gặp thử thách khó khăn trên sân Hà Tĩnh. Đến vòng 10, thầy trò Kewell về sân nhà tiếp đón PVF-CAND. Nếu lấy trọn 6 điểm, CLB Hà Nội sẽ gây sức ép lên tốp 3.