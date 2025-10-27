Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đá thiếu người, CLB CAHN vẫn thắng CLB Công an TP.HCM: Đua vô địch rất 'nóng'

Hồng Nam

27/10/2025 21:14 GMT+7

CLB CAHN đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỷ số 1-0 ở trận đấu muộn vòng 8 V-League (19 giờ 15 ngày 27.10), qua đó vươn lên ngôi nhì.

CLB CAHN nhận thẻ đỏ và... ghi bàn

Cuộc thư hùng với CLB Công an TP.HCM được đánh giá là thử thách khó với CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). 

Bởi đội bóng của HLV Alexandre Polking vừa phải căng sức đá với Macarthur tại AFC Champions League 2 hồi giữa tuần, chỉ có 4 ngày nghỉ ngơi hồi phục. CLB CAHN cũng đá nhiều hơn đối thủ tới 5 trận từ đầu giải, trong bối cảnh nhiều trụ cột như Quang Hải, Nguyễn Filip... ra sân trồi sụt vì chấn thương. 

Đá thiếu người, CLB CAHN vẫn thắng CLB Công an TP.HCM: Đua vô địch rất 'nóng'- Ảnh 1.

CLB CAHN (áo đỏ) vấp phải thách thức mang tên CLB Công an TP.HCM

ẢNH: MINH TÚ

Khó khăn đã sớm xuất hiện với CLB CAHN trong trận đấu gặp CLB Công an TP.HCM (tối 27.10), khi Văn Đô bị truất quyền thi đấu ở phút 20 do lỗi đánh nguội. Trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ đỏ đuổi Văn Đô và bảo lưu quyết định sau khi tham vấn VAR. 

Tuy nhiên, CLB CAHN vẫn có đường nét chơi bóng cùng khả năng thích ứng trội hơn CLB Công an TP.HCM. Phải đá thiếu người, học trò Polking đã ưu tiên phòng ngự, nhưng vẫn phản đòn hiệu quả nhờ những mũi tấn công sắc bén như Quang Hải hay Alan Grafite. Phút 35, Alan chứng tỏ đẳng cấp của cầu thủ hay nhất mùa trước, khi chạy chỗ đón đường chuyền dài của đồng đội, tì đè vượt qua cả trung vệ Gia Bảo lẫn thủ môn Patrik Lê Giang của đội khách rồi sút chân trái quyết đoán vào cầu môn đã bỏ trống, mở tỷ số cho CLB CAHN. 

Ở chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM đã tạo ra cơ hội, trong đó rõ nét nhất là pha bóng ngoại binh Makrillos có cơ hội vung chân dứt điểm ở phút 15, nhưng bị Văn Đô lao về truy cản.

Đá thiếu người, CLB CAHN vẫn thắng CLB Công an TP.HCM: Đua vô địch rất 'nóng'- Ảnh 2.

Alan Grafite sút tung lưới CLB Công an TP.HCM sau khi vượt qua cả trung vệ lẫn thủ môn

ẢNH: MINH TÚ

Sau khi Văn Đô bị thẻ đỏ, CLB Công an TP.HCM tràn lên ép sân CLB CAHN, song lại phối hợp rời rạc, dẫn đến dễ dàng bị hóa giải. 

Cân sức 

Sau giờ nghỉ, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo CLB Công an TP.HCM gây áp lực mạnh hơn, đặc biệt ở hai biên để mở ra những đường căng ngang vào trong cho Makrillos và Tiến Linh. 

Song, CLB CAHN vẫn là đội chơi sắc sảo hơn. Không cần cầm nhều bóng, học trò HLV Polking vẫn triển khai tấn công nhanh bằng các pha ban bật nhuyễn và mượt mà nhờ khối đội hình di chuyển nhịp nhàng. 

Phút 51, Thành Long tỉa bóng cho Quang Hải thoát xuống ở nách trái, trước khi tiền vệ sinh năm 1997 căng ngang dọn cỗ cho Alan Grafite. Thế nhưng, ngoại binh của CLB CAHN lại chần chừ, để rồi bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. 

Đá thiếu người, CLB CAHN vẫn thắng CLB Công an TP.HCM: Đua vô địch rất 'nóng'- Ảnh 3.

CLB Công an TP.HCM thiếu ý tưởng tấn công

ẢNH: MINH TÚ

Những phút sau đó, sự bất cẩn của hàng thủ CLB Công an TP.HCM liên tục mở đường cho Quang Hải và Alan Grafite cơ hội cầm bóng ngay sát vòng cấm khung thành Patrik Lê Giang. Đáng tiếc là, những pha xử lý thiếu quyết đoán của chủ nhà CLB CAHN ở tình huống then cốt đã khiến thời cơ trôi qua. 

CLB Công an TP.HCM gây áp lực trong 20 phút cuối hiệp 2, đặc biệt khi CLB CAHN rút cả Quang Hải và Alan khỏi sân để tập trung phòng ngự. 

Được đối thủ nhường thế trận, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã tấn công sáng nét hơn. Phút 75, Văn Toàn thoát xuống đối mặt, nhưng ở nhịp quyết định, Adou Minh đã lao vào truy cản chuẩn xác, cứu cho CLB CAHN khỏi bàn thua. 

Đá thiếu người, CLB CAHN vẫn thắng CLB Công an TP.HCM: Đua vô địch rất 'nóng'- Ảnh 4.

HLV Polking vẫn giúp CLB CAHN bất bại sau 7 trận ở V-League

ẢNH: MINH TÚ

Phút 84, đến lượt Quốc Gia tạo cơ hội. Tiền vệ của CLB Công an TP.HCM thử vận may với cú sút xa, nhưng bóng chỉ đi chệch cột dọc. 

Cơ hội ngon ăn nhất của CLB Công an TP.HCM đến ở phút 90+1, khi Văn Toàn chuyền bóng chân trái chuẩn xác để Tiến Linh phá bẫy việt vị, băng xuống đánh đầu. Song, bóng vẫn đi không trúng khung thành.

Phung phí thời cơ trong những phút hiếm hoi chơi tốt, CLB Công an TP.HCM thua chung cuộc 0-1. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đứng hạng năm với 14 điểm. 

Trong khi đó, CLB CAHN vươn lên ngôi nhì với 17 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm. Và đừng quên, CLB CAHN vẫn còn 1 trận chưa đá trong tay. 

Xem thêm bình luận