Đỗ Hoàng Hên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam lên đẳng cấp mới

Đỗ H OÀNG H ÊN THĂNG HOA

Chiến thắng 3-2 của CLB Hà Nội trên sân Becamex TP.HCM (vòng 8 V-League, ngày 25.10) không chỉ có ý nghĩa với đội bóng thủ đô, mà còn là cú hích cho Đỗ Hoàng Hên.

Tiền vệ sinh năm 1994 đã chịu đựng nốt trầm sự nghiệp trong 1 năm qua: chấn thương và không được thi đấu ở CLB Nam Định ở lượt về mùa trước, chuyển đến CLB Hà Nội nhưng cũng phải nghỉ 6 trận đầu vì chưa hoàn thành thủ tục nhập tịch.

Đến trước trận gặp Ninh Bình ở vòng 7 V-League, Hoàng Hên mới trở lại thi đấu sau nhiều tháng ngồi ngoài. Thế nhưng, Hên và CLB Hà Nội lúc ấy vẫn… chưa hên, trong trận đấu sút dội cột dọc, xà ngang cầu môn đội Ninh Bình tới 3 lần.

Đỗ Hoàng Hên là nhân tố đội tuyển VN rất cần ẢNH: ĐÔNG HUYỀN

Phải đến ngày 25.10, trong trận "thủy chiến" dưới cơn mưa nặng hạt trên sân vận động Bình Dương, Hoàng Hên mới lấy lại cảm giác ghi bàn. Trên mặt sân sũng nước khiến bóng không thể lăn với tốc độ và quỹ đạo ổn định, đôi chân Hoàng Hên vẫn nhảy múa. Anh châm ngòi cho 3 cơ hội nguy hiểm của đội Hà Nội chỉ trong 15 phút đầu với 1 pha chọc khe và 2 quả phạt góc, rồi điềm tĩnh điều tiết thế trận, ban bật đập nhả giúp đội khách duy trì nhịp chơi ổn định.

Giá trị của Hoàng Hên được thể hiện cuối hiệp 1, với quả tạt một chạm cực dẻo ở cánh phải khiến thủ môn Minh Toàn lóng ngóng đón sai điểm rơi, trước khi Daniel Passira băng vào đánh đầu gỡ hòa. Cũng chính Hoàng Hên là tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-1 với pha đá phạt đền nhẹ nhàng, ghi dấu bàn thắng đầu tiên cho CLB Hà Nội.

Chỉ sau 2 trận, Đỗ Hoàng Hên đã thuyết phục hoàn toàn HLV Harry Kewell với nhận định ngắn gọn: "Cậu ấy rất giỏi". Nhà cầm quân người Úc hiểu rõ chân giá trị của tiền vệ đã in dấu giày vào 60 bàn thắng ở V-League, tỏa sáng rực rỡ dù đặt trong tập thể nào. Khi phần đông các đội V-League vẫn trọng lối đá bóng dài, bóng bổng, việc một tiền vệ tài hoa có xu hướng kéo bóng sáng tạo như Hoàng Hên vẫn có chỗ đứng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của cá nhân anh.

Đ ỘI TUYỂN VN SẼ… VỪA "H ÊN", VỪA "S ON"?

Đỗ Hoàng Hên đã có quốc tịch VN. Vậy khi nào anh có thể khoác áo đội tuyển quốc gia? Câu trả lời cũng giống trường hợp của Xuân Son một năm trước. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) sẽ gửi hồ sơ, giấy tờ để chứng minh Hoàng Hên đã tích lũy đủ 5 năm sinh sống và thi đấu tại VN cho Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Sau khi xem xét, FIFA sẽ xác nhận đủ điều kiện, rồi chốt thời hạn cho phép ra sân.

Nếu thuận lợi, Hoàng Hên có thể lên tuyển để góp mặt ở trận gặp Malaysia vào tháng 3.2026. Tiền vệ 31 tuổi sẽ mang tới sức sống mới cho tuyến tiền vệ vốn đang nghèo nàn ý tưởng mà HLV Kim Sang-sik chưa thể giải quyết.

Đội tuyển VN vẫn chật vật với bài toán vắng Xuân Son suốt một năm qua. Không còn tiền đạo đã ghi tới 7 bàn thắng tại AFF Cup 2024, học trò của HLV Kim Sang-sik chơi tấn công chưa tốt.

Các cầu thủ vẫn chơi tấn công tự phát, phụ thuộc nhiều vào phản công và bóng dài, dẫn đến khó áp đặt thế trận trước những đối thủ "cửa dưới". Trong các chân chuyền của ông Kim, chỉ có Hoàng Đức và Hai Long là những nhân tố sáng tạo hiếm hoi. Chính mối liên kết lỏng lẻo và thiếu đột biến của cỗ máy tấn công khiến đội tuyển VN thường chơi rời rạc, mà 2 trận đấu vất vả trước Nepal là ví dụ. Ông Kim cần một tiền vệ đủ tầm cầm trịch lối chơi, hoặc tối thiểu, có thể tạo ra khác biệt chỉ với một đường tỉa bóng. Và rồi, Hoàng Hên đã xuất hiện như một món quà.

Cầu thủ người Brazil sở hữu nhãn quan chiến thuật, những cú chạm và chuyền bóng ở đẳng cấp khác hẳn phần còn lại của bóng đá VN. Anh biết phải đứng ở đâu nhận bóng để "mở nút" một pha tấn công nguy hiểm, biết mở rộng cơ thể khi chạm để vừa xử lý, vừa quan sát, biết tối giản, gọn gàng các pha đỡ và chuyền bóng, biết đọc thế trận để điều chỉnh tiết tấu chơi phù hợp. Những kỹ năng tưởng như căn bản, song rất ít học trò của ông Kim đáp ứng được.

Với Hoàng Hên, đội tuyển VN sẽ như guồng máy được tiếp thêm linh kiện và chất bôi trơn để ăn khớp. Nếu khéo dùng người như trường hợp Xuân Son, ông Kim có thể một lần nữa dùng một cá nhân để nâng tầm hệ thống.