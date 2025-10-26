Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Harry Kewell phản bác quan điểm chưa thật chuẩn chỉnh về CLB Hà Nội: Đội của tôi...

Linh Nhi
Linh Nhi
26/10/2025 00:34 GMT+7

HLV Harry Kewell đã khởi đầu hành trình của mình tại Việt Nam bằng một trận thua giàu cảm xúc ở vòng 7 V-League 2025-2027, còn ở vòng 8 hôm qua, huyền thoại người Úc đã trải qua cảm xúc ngọt ngào hơn. Đội Hà Nội đã thắng ngược trên sân khách, trong trận đấu phải tạm dừng 29 phút vì mưa lớn.

Hà Nội vươn lên tốp 6, còn cơ hội đua vô địch

Bị dẫn bàn trước nhưng đội Hà Nội đã chơi quật khởi để giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước chủ nhà Becamex TP.HCM trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2025-2026. Người sung sướng nhất có lẽ là HLV Harry Kewell. 

Ông đã có những chia sẻ thẳng thắn trong buổi họp báo sau trận. Nhà cầm quân người Úc khẳng định rằng, chiến thắng của đội bóng thủ đô là thành quả của cả một quá trình chuẩn bị, chứ không phải nhờ yếu tố may mắn.

HLV Harry Kewell phản bác quan điểm chưa thật chuẩn chỉnh về CLB Hà Nội: Đội của tôi...- Ảnh 1.

HLV Harry Kewell rất vui vì đội Hà Nội đã chiến thắng

Ảnh: Đông Huyền

HLV Harry Kewell phản bác quan điểm chưa thật chuẩn chỉnh về CLB Hà Nội: Đội của tôi...- Ảnh 2.

Đỗ Hoàng Hên chơi rất tốt

Ảnh: Đông Huyền

"Tôi không nghĩ đội chúng tôi giành 3 điểm nhờ may mắn. Bóng đá luôn luôn là cả một quá trình, cần nhìn vào toàn bộ cục diện trận đấu chứ không phải là một hai khoảnh khắc", HLV Harry Kewell nhấn mạnh.

Theo ông Kewell, Hà Nội FC đã thể hiện đúng tinh thần và chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Dù có những thời điểm bị đối phương gây sức ép, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung và biết cách tận dụng cơ hội để kết liễu trận đấu.

Nhà cầm quân người Úc đã từng cho rằng, điều quan trọng nhất là các cầu thủ đang dần hiểu và thích nghi với triết lý bóng đá mà ông muốn xây dựng: chơi chủ động, kiểm soát bóng và di chuyển liên tục. Ông rất hài lòng với cách các học trò phản ứng trước áp lực. Đội Hà Nội không chỉ phòng ngự, mà còn biết cách tấn công có tổ chức. Đó mới là điều mà cựu danh thủ CLB Liverpool mong muốn thấy ở Hà Nội FC.

Chiến thắng trước Becamex TP.HCM giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 6. Với tinh thần hứng khởi sau trận đấu, thầy trò HLV Harry Kewell đang hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn điểm số trong những vòng đấu tới, khẳng định vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.

