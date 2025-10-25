Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội dần thoát hiểm, Ninh Bình vững chắc tốp 1 còn HAGL…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
25/10/2025 21:08 GMT+7

Ngày thi đấu 25.10 của vòng 8 V-League đã chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc, chứng kiến Đỗ Hoàng Hên ghi bàn giúp Hà Nội FC áp sát nhóm đầu, trong khi Ninh Bình FC mạnh mẽ bứt xa.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội dần thoát hiểm, Ninh Bình vững chắc tốp 1 còn HAGL…- Ảnh 1.

Hoàng Hên chơi tốt và ghi bàn đầu tiên cho CLB Hà Nội

ảnh: Đông Huyền

Hoàng Hên tỏa sáng cho CLB Hà Nội

Sân Gò Đậu chiều tối ngày 25.10 chứng kiến CLB Becamex TP.HCM và CLB Hà Nội tạo ra cuộc chạy đua tỷ số nghẹt thở, khép lại với cuộc lội ngược dòng 3-2 ngoạn mục, trong đó Đỗ Hoàng Hên ghi bàn đầu tiên cho đội bóng thủ đô.

Chiến thắng này không giúp CLB Hà Nội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đây sẽ là một cột mốc quan trọng khi 3 điểm đầu tiên của HLV Kewell đã giúp nhà cựu vô địch áp sát vào nhóm đầu, với khoảng cách chỉ còn 3 điểm với đội xếp thứ 3 (11 điểm so với 14 điểm của CLB Công an Hà Nội).

Điều này, cộng thêm việc tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên có bàn thắng đầu tiên cho CLB Hà Nội giúp đem lại những hy vọng về chặng đường phía trước sẽ tươi sáng hơn cho đội bóng áo tím. Trong khi đó, Becamex TP.HCM chắc chắn sẽ rất tiếc nuối.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội dần thoát hiểm, Ninh Bình vững chắc tốp 1 còn HAGL…- Ảnh 2.

HLV Kewell có chiến thắng đầu tiên khi dẫn dắt CLB Hà Nội

ảnh: Đông Huyền

Trong trận đấu tiền đạo Ugochukwu sút hỏng phạt đền, Becamex TP.HCM đã để vuột ít nhất một trận hòa, thậm chí là chiến thắng để cải thiện điểm số. Kết quả này khiến thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh tạm xếp hạng 10/14 với 7 điểm.

Ninh Bình FC bứt phá

Trên sân PVF, đội chủ nhà PVF-CAND đã khởi đầu ấn tượng với bàn thắng của Thanh Nhàn ở phút thứ 9, nhưng không thể cưỡng được sức mạnh tấn công của Ninh Bình FC.

Lần lượt các pha lập công của Bảo Toàn và Dos Anjos chỉ trong vòng 5 phút (từ phút 30 đến phút 35), đặc biệt là tình huống đi bóng và sút chéo góc rất hay của Hoàng Đức đã giúp Ninh Bình FC thắng ngược 3-1.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội dần thoát hiểm, Ninh Bình vững chắc tốp 1 còn HAGL…- Ảnh 3.

Hoàng Đức ghi bàn đẹp ấn định chiến thắng 3-1 cho Ninh Bình FC

ảnh: Minh Tú

Chiến thắng này đã giúp thầy trò HLV Albadalejo tiếp tục bay cao ở ngôi đầu bảng, tạm thời tạo ra khoảng cách lên đến 5 điểm với đội nhì bảng Thể Công Viettel (sẽ thi đấu ngày 26.10) hay 6 điểm với đội xếp thứ 3 Công an Hà Nội (còn 2 trận chưa đá).

Thực tế, PVF-CAND đã chơi không tồi. Họ tạo ra không ít cơ hội buộc thủ môn Đặng Văn Lâm phải hoạt động hết công suất. Dù thua, nhưng thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đã thể hiện được cá tính tấn công của mình.

Nếu duy trì được tinh thần và lối chơi như thế này, PVF-CAND hoàn toàn có thể cải thiện được vị trí tạm thời thứ 8 trên (7 điểm) trên bảng xếp hạng LP V-League 2025 - 2026.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Nội dần thoát hiểm, Ninh Bình vững chắc tốp 1 còn HAGL…- Ảnh 4.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

