Ninh Bình ngược dòng chóng vánh, thắng ngoạn mục PVF-CAND: Hoàng Đức lại rất hay

Tối 25.10, CLB PVF-CAND tiếp đón CLB Ninh Bình, ở trận đấu thuộc vòng 8 V-League 2025 - 2026. Bất ngờ đã xảy ra ngay trong giai đoạn đầu trận, khi đội bóng bị đánh giá thấp hơn là PVF-CAND có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ khá sớm. Dù vậy, CLB Ninh Bình đã tạo ra màn ngược dòng ngay trong hiệp 1.

Bất ngờ đầu trận, Ninh Bình quá bản lĩnh

Phút thứ 9, từ pha tấn công trung lộ, Xuân Bắc nhả bóng cho Thanh Nhàn dứt điểm hiểm hóc vào góc dưới khung thành, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm và mở tỷ số trận đấu.

Phút 30, trận đấu được đưa về thế cân bằng. Bảo Toàn đi bóng bên cánh trái, vượt qua một hậu vệ PVF-CAND trước khi xộc thẳng vào vòng cấm địa và tung cú dứt điểm hiểm hóc, gỡ hòa 1-1 cho CLB Ninh Bình. Chỉ 5 phút sau, tỷ số đã là 2-1 cho đội Ninh Bình. Xuất phát từ quả tạt bên cánh phải của cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Daniel Da Silva xuất hiện kịp thời và dứt điểm cận thành, khiến thủ môn PVF-CAND bó tay.

Hoàng Đức thi đấu xuất sắc Ảnh: Minh Tú

CLB Ninh Bình thủng lưới trước nhưng đã ngược dòng ngay trong hiệp 1 ẢNH: CLB NINH BÌNH

Sang hiệp 2, PVF-CAND nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Sau tình huống tổ chức tấn công nhanh của PVF-CAND ở phút 51, Amarildo dứt điểm tung lưới CLB Ninh Bình. Tuy nhiên sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài chính xác định cầu thủ đội chủ nhà đã mắc lỗi việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Phút thứ 86, Nguyễn Hoàng Đức đã ghi bàn thắng từ một cú sút xa đẹp mắt, giúp nới rộng tỷ số lên 3-1 cho CLB Ninh Bình. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

