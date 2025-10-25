Trời mưa cực lớn, trận đấu trên sân Gò Đậu phải tạm dừng: Becamex Bình Dương dẫn trước Hà Nội

Ngay trước khi trận đấu giữa đội chủ nhà Becamex Bình Dương và Hà Nội diễn ra, cơn mưa cực lớn bất ngờ ập xuống. Sân Gò Đậu như biến thành "bể bơi".

Trọng tài Mạnh Hải hội ý với trợ lý trước khi cho tạm dừng trận thủy chiến

Hai đội không thể thi đấu. Trận tạm dừng

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải vẫn cho trận đấu được tiến hành. Hai đội đã thi đấu rất khó khăn vì mặt sân Gò Đậu sũng nước. Các tình huống phối hợp đã bị ảnh hưởng nặng nề do nhiều vũng nước đọng. Hệ thống thoát nước của sân không tốt, trong khi trời mưa ngày một lớn. Đến phút 22, trọng tài Mạnh Hải quyết định cho tạm dừng để hai đội không bị tác động bởi thời tiết.

