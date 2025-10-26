Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL liệu có thoát đáy, Thanh Hóa vượt qua lũ sông Lam?

Linh Nhi
Linh Nhi
26/10/2025 00:00 GMT+7

Vòng 8 V-League 2025-2026 chứng kiến cuộc chiến đầy cam go ở nhóm cuối bảng, khi CLB Thanh Hóa và HAGL – hai đội đang lần lượt xếp chót và áp chót – tiếp tục đối diện những thử thách cực lớn trong hành trình tìm lại phong độ.

HAGL và cơn khủng hoảng chưa có dấu hiệu dừng

Sau 7 vòng đấu, HAGL vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng (3 hòa, 3 thua), chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng sau 6 trận, con số thấp nhất giải. Đội bóng phố núi dường như đánh mất bản sắc từng làm nên tên tuổi họ những mùa trước, khi không còn những ngôi sao.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL liệu có thoát đáy, Thanh Hóa vượt qua lũ sông Lam?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của HAGL và Thể Công Viettel

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL liệu có thoát đáy, Thanh Hóa vượt qua lũ sông Lam?- Ảnh 2.

Giám đốc kỹ thuật HAGL Vũ Tiến Thành (phải) và HLV Lê Quang Trãi

Ảnh: Minh Tú

Ở vòng này, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ tiếp đón Thể Công Viettel, đội bóng đang có phong độ cực kỳ ổn định. Sau 7 lượt trận, đại diện quân đội bất bại với 4 chiến thắng, 3 trận hòa, ghi 12 bàn và mới chỉ lọt lưới 4 lần – thành tích phòng ngự tốt nhất giải. Với tương quan lực lượng hiện tại, không ít ý kiến cho rằng một thất bại nữa là điều khó tránh với HAGL, trừ khi họ tạo nên bất ngờ lớn.

Thanh Hóa – nguy cơ sa lầy nếu tiếp tục sẩy chân

Không khá hơn là bao, Thanh Hóa cũng đang chìm trong khó khăn sau chuỗi trận bết bát. Từ vị thế đội bóng từng gây tiếng vang ở mùa trước, Thanh Hóa giờ đang loay hoay ở nhóm cuối bảng và đối mặt nguy cơ rơi vào vòng xoáy trụ hạng.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL liệu có thoát đáy, Thanh Hóa vượt qua lũ sông Lam?- Ảnh 3.

HLV Choi (thứ hai từ phải sang) cùng Thanh Hóa vượt khó

Ảnh: Minh Tú

Ở vòng 8, thầy trò HLV Choi Won-kwon sẽ có chuyến làm khách trên sân SLNA, đội bóng cũng chưa tìm lại sự ổn định sau khởi đầu chật vật. Dù vậy, thi đấu tại "chảo lửa" Vinh chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh hàng thủ Thanh Hóa liên tục mắc sai lầm cá nhân. Một kết quả hòa có lẽ cũng được xem là chấp nhận được với đội bóng xứ Thanh lúc này.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL liệu có thoát đáy, Thanh Hóa vượt qua lũ sông Lam?- Ảnh 4.

Trận đấu trên sân Vinh

Ảnh: FPT Play

Khi mùa giải bước vào giai đoạn giữa lượt đi, khoảng cách giữa nhóm cuối bảng ngày càng bị nới rộng. Với những gì đã thể hiện, cả HAGL lẫn Thanh Hóa đều cần sớm tìm lại tinh thần và bản lĩnh thi đấu nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua sinh tồn khốc liệt ở V-League năm nay.

Vòng 8 hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng – không chỉ với các đội dẫn đầu, mà còn với những cái tên đang ở lằn ranh trụ hạng như HAGL và Thanh Hóa.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL liệu có thoát đáy, Thanh Hóa vượt qua lũ sông Lam?- Ảnh 5.

Bảng xếp hạng tạm thời


