Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL thoát đáy ngoạn mục, cực bất ngờ với tốp 4

Bảng xếp hạng V-League: HAGL thắng trận đầu tiên

Cục diện bảng xếp hạng V-League đã xáo trộn ở nhóm cuối, sau khi loạt 3 trận vòng 8 khép lại vào chiều tối nay (26.10).

Trên sân nhà, HAGL đã kiên cường đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 2-1, để lần đầu tiên trong mùa giải tận hưởng hương vị chiến thắng ở V-League.

HAGL lần đầu hưởng niềm vui chiến thắng ẢNH: MINH TRẦN

Hai bàn thắng của Jairo Rodrigues (phút 25) và Ryan Hà (phút 61) giúp đội bóng của HLV Lê Quang Trãi một lần nữa biến Pleiku trở thành nỗi ám ảnh của Thể Công Viettel. Dù Lucao gỡ lại 1 bàn ở phút 90+10 và Thể Công Viettel ép sân đến giây cuối cùng, nhưng HAGL vẫn đứng vững để bảo toàn 3 điểm.

Chiến thắng trước Thể Công Viettel giúp HAGL leo 1 bậc lên hạng 13, với 6 điểm sau 7 trận. CLB Đà Nẵng bị đẩy xuống cuối bảng với 5 điểm sau 7 trận. Dù mới chỉ chuyển từ vị trí xuống hạng trực tiếp (cuối bảng) lên đá play-off (hạng 13), nhưng niềm vui thắng trận tại sân Pleiku có thể trở thành bước ngoặt, giúp HAGL lấy lại tinh thần chiến đấu cho chặng đường tiếp theo đầy khó khăn ở V-League.

Cũng hưởng niềm vui chiến thắng còn có CLB Thanh Hóa. Trên sân Vinh, đội bóng xứ Thanh hạ chủ nhà SLNA với tỷ số nghẹt thở 1-0 để vươn lên hạng 11 với 7 điểm, đẩy SLNA xuống hạng 12 với 8 điểm.

Đua vô địch khó lường

Trên sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại V-League khi hạ đội khách Hà Tĩnh với tỷ số 2-1, nhờ cú đúp của Joel Tagueu. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã có 14 điểm để vươn lên hạng tư, chỉ còn kém đội nhì bảng Thể Công Viettel đúng 1 điểm.

Bảng xếp hạng V-League ẢNH: VPF

Rất bất ngờ khi dù sở hữu tiềm lực khiêm tốn, Hải Phòng đang chen chân vào cuộc đua giành huy chương. Bàn tay huấn luyện của ông Nghiêm đã biến một tập thể với những con người bình thường trở thành đội bóng đáng gờm tại V-League.

Trên ngôi đầu, Ninh Bình vẫn chiếm thế thượng phong với 20 điểm, hơn đội nhì Thể Công Viettel 5 điểm. CLB Công an Hà Nội có 14 điểm, đứng hạng ba (hơn hiệu số bàn thắng bại so với Hải Phòng), còn CLB Công an TP.HCM đứng hạng năm cũng với 14 điểm.