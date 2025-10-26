Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL thoát đáy ngoạn mục, cực bất ngờ với tốp 4

Hồng Nam
Hồng Nam
26/10/2025 20:11 GMT+7

Bảng xếp hạng V-League xuất hiện xáo trộn lớn sau khi loạt trận diễn ra chiều tối 26.10 khép lại.

Bảng xếp hạng V-League: HAGL thắng trận đầu tiên

Cục diện bảng xếp hạng V-League đã xáo trộn ở nhóm cuối, sau khi loạt 3 trận vòng 8 khép lại vào chiều tối nay (26.10).

Trên sân nhà, HAGL đã kiên cường đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 2-1, để lần đầu tiên trong mùa giải tận hưởng hương vị chiến thắng ở V-League.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL thoát đáy ngoạn mục, cực bất ngờ với tốp 4 - Ảnh 1.

HAGL lần đầu hưởng niềm vui chiến thắng

ẢNH: MINH TRẦN

Hai bàn thắng của Jairo Rodrigues (phút 25) và Ryan Hà (phút 61) giúp đội bóng của HLV Lê Quang Trãi một lần nữa biến Pleiku trở thành nỗi ám ảnh của Thể Công Viettel. Dù Lucao gỡ lại 1 bàn ở phút 90+10 và Thể Công Viettel ép sân đến giây cuối cùng, nhưng HAGL vẫn đứng vững để bảo toàn 3 điểm.

Chiến thắng trước Thể Công Viettel giúp HAGL leo 1 bậc lên hạng 13, với 6 điểm sau 7 trận. CLB Đà Nẵng bị đẩy xuống cuối bảng với 5 điểm sau 7 trận. Dù mới chỉ chuyển từ vị trí xuống hạng trực tiếp (cuối bảng) lên đá play-off (hạng 13), nhưng niềm vui thắng trận tại sân Pleiku có thể trở thành bước ngoặt, giúp HAGL lấy lại tinh thần chiến đấu cho chặng đường tiếp theo đầy khó khăn ở V-League.

Cũng hưởng niềm vui chiến thắng còn có CLB Thanh Hóa. Trên sân Vinh, đội bóng xứ Thanh hạ chủ nhà SLNA với tỷ số nghẹt thở 1-0 để vươn lên hạng 11 với 7 điểm, đẩy SLNA xuống hạng 12 với 8 điểm.

Đua vô địch khó lường  

Trên sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại V-League khi hạ đội khách Hà Tĩnh với tỷ số 2-1, nhờ cú đúp của Joel Tagueu. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã có 14 điểm để vươn lên hạng tư, chỉ còn kém đội nhì bảng Thể Công Viettel đúng 1 điểm.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL thoát đáy ngoạn mục, cực bất ngờ với tốp 4 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng V-League

ẢNH: VPF

Rất bất ngờ khi dù sở hữu tiềm lực khiêm tốn, Hải Phòng đang chen chân vào cuộc đua giành huy chương. Bàn tay huấn luyện của ông Nghiêm đã biến một tập thể với những con người bình thường trở thành đội bóng đáng gờm tại V-League.

Trên ngôi đầu, Ninh Bình vẫn chiếm thế thượng phong với 20 điểm, hơn đội nhì Thể Công Viettel 5 điểm. CLB Công an Hà Nội có 14 điểm, đứng hạng ba (hơn hiệu số bàn thắng bại so với Hải Phòng), còn CLB Công an TP.HCM đứng hạng năm cũng với 14 điểm.

Tin liên quan

Thể hình cao to giúp U.23 Việt Nam ‘thống trị’ SEA Games?

Thể hình cao to giúp U.23 Việt Nam ‘thống trị’ SEA Games?

Với dàn cầu thủ thể hình đẹp và tranh chấp bóng bổng ấn tượng, U.23 Việt Nam đủ sức chinh phục SEA Games 33 bằng những miếng đánh từ trên không.

U.23 Việt Nam sẽ còn mạnh hơn nữa ở SEA Games 33, tại sao?

CLB CAHN cầm vàng lại để vàng rơi

Khám phá thêm chủ đề

Bảng xếp hạng HAGL Hải Phòng V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận