Thể hình cao to giúp U.23 Việt Nam ‘thống trị’ SEA Games?

Thể hình đẹp của U.23 Việt Nam

Cả hai chức vô địch SEA Games gần nhất (2019, 2022) của U.23 Việt Nam đều lưu dấu những pha đánh đầu ấn tượng, quyết định cục diện trận đấu.

Ở chung kết SEA Games 30 (2019), pha đánh đầu dũng mãnh của Văn Hậu sau quả đá phạt của Hùng Dũng đã mở màn cho chiến thắng 3-0 của U.23 VN trước U.23 Indonesia. Đến chung kết SEA Games 31 (2022), Tuấn Tài tạt bóng cho Mạnh Dũng bật cao hơn tất cả để lắc đầu tung lưới U.23 Thái Lan, giúp U.23 Việt Nam bảo vệ ngai vàng.

Không chỉ chung kết, mà ở các trận đấu tại 2 giải này, xác suất ghi bàn từ tình huống cố định và bóng bổng của U.23 Việt Nam luôn ở mức cao, trên dưới 60% mỗi giải.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) khẳng định sức mạnh không chiến ẢNH: MINH TÚ

Bóng bổng trở thành vũ khí của 2 thế hệ U.23 Việt Nam nhờ 2 yếu tố: thể hình cực tốt đều của các trung vệ và tiền đạo (những nhân tố quan trọng ở các tình huống không chiến), cùng các bài dàn xếp đá phạt, tạt bóng chuẩn mực, phân công cầu thủ nào đóng vai “mồi nhử”, ai chạy cột gần, cột xa, ai dứt điểm… theo cách khoa học.

HLV Park Hang-seo đã thành công với những pha không chiến thương hiệu. Sau 3 năm, HLV Kim Sang-sik đang đi lại con đường của người tiền nhiệm, khi có trong tay đầy đủ yếu tố mà thầy Park đã có.

Dàn cầu thủ U.23 Việt Nam hiện tại sở hữu thể hình ấn tượng chẳng kém thế hệ đàn anh từng vô địch SEA Games. Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, ông Kim từng có thủ môn Trung Kiên (1,91 m), Nguyễn Tân (1,8 m), Văn Bình (1,83 m), các trung vệ Văn Hà (1,84 m), Lý Đức (1,82 m), Hiểu Minh (1,84 m), cùng các tiền vệ Văn Trường (1,82 m), Lê Viktor (1,8 m) có chiều cao trên 1,8 m.

Ở đợt tập trung U.23 Việt Nam hồi tháng 3, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh từng gọi 27 cầu thủ với chiều cao trung bình toàn 1,77 m. Trong đó, chiều cao trung bình của thủ môn là 1,83 m, hậu vệ 1,76 m, tiền vệ 1,75 m và tiền đạo 1,76 m.

U.23 Việt Nam có thể hình rất đều ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bài đánh bóng bổng của HLV Kim cũng đa dạng như người tiền nhiệm đồng hương, từ người tạt đến người dứt điểm. Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, cả 8 bàn thắng của U.23 Việt Nam đều đến từ tình huống cố định.

Ông Kim giãi bày với Thanh Niên: “Tôi thống kê được rằng trong bóng đá, tình huống cố định là con đường hiệu quả dẫn đến bàn thắng. Có lượng phần trăm rất lớn các pha lập công đến từ phạt góc hoặc phạt cố định, nên U.23 Việt Nam tập trung nhiều cho các pha ‘bóng chết’ như vậy”.

Chinh phục SEA Games

Khi U.23 Việt Nam không có thời gian (và không cần thiết) xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt và kết dính, triết lý của ông Kim đang phát huy tác dụng.

U.23 Việt Nam ra sân để thắng. Trong bối cảnh bóng đá ngày càng chặt chẽ và khoa học, việc lựa chọn đấu pháp phòng ngự kín kẽ, vững chãi, rồi từng bước tận dụng cơ hội từ các pha bóng bổng nhờ dàn cầu thủ cao to… là con đường phù hợp với thực tế lực lượng U.23 Việt Nam.

Tại SEA Games 33, U.23 Việt Nam nhiều khả năng nằm trong nhóm có thể hình tốt bậc nhất giải.

Tín hiệu vui là, những “tòa tháp” của ông Kim đang tiến bộ từng ngày. Có thể kể đến Hiểu Minh với màn ra mắt đội tuyển quốc gia bằng pha đánh đầu dẫn đến bàn thắng, hay Trung Kiên, Đình Bắc được “ăn cơm tuyển” và ra sân đều đặn ở cấp độ CLB. Các nhân tố còn lại của U.23 Việt Nam vừa khép lại chuyến tập huấn tại UAE (có 2 trận gặp U.23 Qatar).

U.23 Việt Nam không ngừng hoàn thiện mình ẢNH: MINH TÚ

Trong những ngày rèn giũa tại Trung Đông, các học trò tuân thủ giáo án thể lực của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, tăng khối lượng các bài tập gym, tập thể lực và va chạm để sẵn sàng so vai với bất cứ đối thủ nào.

U.23 Việt Nam đã vô địch U.23 Đông Nam Á với chỉ 1 trận thắng duy nhất có cách biệt trên 2 bàn (thắng 3-0 trước U.23 Lào). Điều tương tự xảy ra ở vòng loại U.23 châu Á và có thể lặp lại ở SEA Games 33.

Không cần tấn công ào ạt. Chỉ cần giữ chắc trận địa, rồi bất thình lình xé lưới đối thủ từ một pha phạt góc. Đó có thể là cách thầy trò ông Kim sẽ đoạt lấy ngai vàng.