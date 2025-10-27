Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đua trụ hạng V-League khốc liệt: HAGL và Thanh Hóa không từ bỏ, cựu vương lâm nguy

Hồng Nam
Hồng Nam
27/10/2025 10:41 GMT+7

Chiến thắng quật khởi ở vòng 8 V-League của HAGL và Thanh Hóa khiến cuộc đua trụ hạng thêm khó lường.

HAGL đã trở lại

Trước trận gặp Thể Công Viettel ở vòng 8 V-League, HAGL đã ở thế chân tường. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi không thắng liền 6 trận, hàng công chỉ ghi 1 bàn, đứng cuối bảng.

Dù mùa giải chưa đi được 1/4 chặng đường, nhưng đáng lo cho HAGL khi ở mùa giải này, đội bóng phố núi không còn một đàn anh đủ tầm dẫn dắt. Với 15/26 gương mặt ở ngưỡng U.23, HAGL là một "nhà trẻ" đúng nghĩa, với những cầu thủ trẻ tự nương tựa vào nhau để tồn tại.

Thế nhưng, trong trận đấu sống còn ở vòng 8, một HAGL khó khăn và lung lay nhất trong nhiều năm qua lại thắng. 

Đua trụ hạng V-League khốc liệt: HAGL và Thanh Hóa không từ bỏ, cựu vương lâm nguy- Ảnh 1.

HAGL có chiến thắng đầu tay ở V-League 2025 - 2026

ẢNH: VPF

Đoạt lấy 3 điểm trước Thể Công Viettel bằng chính sở trường phản công của đối thủ, qua đó thể hiện thông điệp vững chãi: HAGL khó thoát vòng xoáy đua trụ hạng, nhưng đội chủ sân Pleiku sẽ không cam phận buông xuôi. Đội bóng phố núi đã phòng ngự chặt chẽ, kết hợp phản đòn nhanh, ghi 2 bàn từ tình huống cố định (Jairo Rodrigues đánh đầu) và phản công (Ryan Ha sút tung nóc lưới Thể Công Viettel sau khi đối thủ để mất bóng ở tuyến giữa). 

Hình ảnh gồng mình phòng ngự (nhận tới 5 thẻ vàng từ sau phút 86) để bảo toàn thành quả, dù phải lăn xả, thậm chí câu giờ... cho thấy HAGL lúc này không cần đẹp mắt hay hấp dẫn. Đội bóng phố núi chỉ cần thắng và tiếp tục sinh tồn ở V-League. Lực lượng non trẻ và mong manh không cho phép học trò ông Lê Quang Trãi có thể đá sòng phẳng.

Dù vậy, khi HAGL bắt đầu lỳ đòn hơn sau từng trận và cởi được nút thắt tâm lý trĩu nặng đã đeo bám suốt 6 vòng qua, đội bóng phố núi vẫn còn năng lượng để bứt phá. 

Cũng giải cơn khát thắng như HAGL, còn có CLB Thanh Hóa. Trận derby Thanh - Nghệ trước đối thủ "cùng khổ" như SLNA là cơ hội để thầy trò HLV Choi Won-kwon lần đầu nếm mùi thắng. Kết quả, đội bóng... ít dở hơn đã lấy trọn 3 điểm.

Đua trụ hạng V-League khốc liệt: HAGL và Thanh Hóa không từ bỏ, cựu vương lâm nguy- Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa có chiến thắng quan trọng

ẢNH: VPF

CLB Thanh Hóa không vượt trội, nhưng biết tận dụng cơ hội. Ở những trận chung kết ngược, một khoảnh khắc là đủ để định đoạt trận đấu. Từng nhiều lần "ba chìm bảy nổi", CLB Thanh Hóa không còn lạ lẫm với cuộc đua trụ hạng. 

Khi hào quang của Cúp quốc gia (vô địch các năm 2023 và 2023 - 2024) qua đi, đội bóng xứ Thanh cần trở lại thực tế phải gom nhặt từng điểm số nếu không muốn chia tay V-League. Trong tay HLV Choi vẫn là đội hình mạnh, với những nhân tố dạn dày như Ngọc Hải, Quốc Phương, Xuân Hưng, Thái Bình, cùng dàn trẻ Ngọc Mỹ, Thái Sơn, Nguyên Hoàng, Văn Thuận...

Với khung đội hình tốt, CLB Thanh Hóa xứng đáng có một vị trí tốt hơn, khi đã tháo được "chì" đeo trên chân suốt từ đầu giải. 

CLB Đà Nẵng và SLNA gặp khó 

Từng góp mặt ở cuộc đua trụ hạng mùa trước, cả CLB Đà Nẵng lẫn HAGL khó thoát cảnh tiếp tục đua sinh tồn mùa này. Bởi cả hai đại diện miền Trung không hề cải thiện, cả về nguồn lực đầu tư, con người, lối chơi lẫn tư duy làm bóng đá. 

SLNA sau khi chia tay các trụ cột như Văn Việt, Xuân Tiến... lại tiếp tục về với triết lý đánh cược vào người trẻ. Dàn trụ cột kinh nghiệm của SLNA, đáng kể chỉ có Khắc Ngọc (đã qua sườn sốc sự nghiệp) và Văn Khánh (tầm trung), cùng các ngoại binh kém tiếng. 

Đua trụ hạng V-League khốc liệt: HAGL và Thanh Hóa không từ bỏ, cựu vương lâm nguy- Ảnh 3.

SLNA (áo vàng) rớt xuống hạng 12

ẢNH: VPF

Dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ lúc này là Văn Sỹ Sơn, người có sự nghiệp huấn luyện không quá nổi bật sau nhiều năm trôi nổi ở CLB Quảng Nam. 

Sức trẻ thuần túy chỉ mang lại sự thất thường. SLNA có thể hạ đương kim vô địch Nam Định, sau đó tụt liền một mạch với 6 trận không thắng. Về cơ bản, SLNA không tốt hơn chính mình của những mùa trước, nên trừ khi có nhiều đối thủ tự sa sút, còn lại nhiều khả năng chờ đón thầy trò ông Văn Sỹ Sơn vẫn là cuộc đua tránh rớt hạng.

Tương tự, CLB Đà Nẵng của HLV Lê Đức Tuấn cần phải thắng để tự cứu mình. Mùa trước, đội bóng sông Hàn đã chơi quật khởi khi "lửa cháy tới chân thành". Khi cơn hưng phấn qua đi, CLB Đà Nẵng trở lại hình ảnh nhợt nhạt vốn có. 

Câu chuyện buồn của SLNA, CLB Đà Nẵng hay HAGL là vệt màu xám "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" của các cựu vô địch V-League. 

Dòng chảy thời gian đã bỏ lại những đội bóng này khoảng cách rất xa. Lúc này, chỉ cần trụ hạng đã là thành công, chứ khó trông chờ sức cạnh tranh để thắp lửa những khán đài miền Trung từng sôi sục mỗi dịp cuối tuần. 

Đua trụ hạng V-League khốc liệt: HAGL và Thanh Hóa không từ bỏ, cựu vương lâm nguy- Ảnh 4.

Bảng xếp hạng V-League

ẢNH: VPF

 

