HLV Lê Huỳnh Đức chê học trò nôn nóng, HLV Polking 'Tiến Linh hay nhất Việt Nam, nhưng...'

Lê Huỳnh Đức: 'Hậu vệ CLB Công an TP.HCM còn non nớt'

CLB Công an TP.HCM đã bỏ lỡ cơ hội lên ngôi nhì bảng, khi thất thủ 0-1 trước CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) ở trận đấu thuộc vòng 8 V-League, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 27.10. Đáng nói, ở trận này, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có ưu thế hơn người từ phút 20 khi Lê Văn Đô nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng vẫn bế tắc và bại trận.

"CLB Công an TP.HCM khởi đầu trận đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi may mắn khi đối phương mất vị trí, nhưng cầu thủ CLB Công an TP.HCM lại nôn nóng, còn hậu vệ non nớt. Thất bại này đến do chúng tôi chưa chuẩn bị nhiều phương án tấn công", HLV Lê Huỳnh Đức tiếc nuối về khoảng thời gian đầu trận, khi đội khách có 2 pha bóng nguy hiểm trước cầu môn chủ nhà CLB CAHN.

CLB Công an TP.HCM (áo trắng) thua chủ nhà CLB CAHN dù đá hơn người từ phút 20 ẢNH: MINH TÚ

HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận đẳng cấp CLB CAHN. Dù đã thiếu người, trong bối cảnh phải căng sức đá nhiều mặt trận, nhưng đội cựu vương V-League vẫn làm chủ thế trận, thậm chí tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 2. "CLB CAHN là đội bóng mạnh. Họ sở hữu nhiều cơ hội tốt ngay thời gian đầu trận. Do đối thủ phản công tốt, chúng tôi đã không có cơ hội đưa bóng vào lưới CLB CAHN".

HLV Lê Huỳnh Đức không hài lòng về trung vệ trẻ Khổng Minh Gia Bảo, người mắc sai lầm ở bàn thua duy nhất của CLB Công an TP.HCM. Gia Bảo phán đoán sai điểm rơi, để Alan Grafite tì đè vượt mặt trước khi rê nốt qua thủ môn Patrik Lê Giang để ghi bàn.

Gia Bảo sinh năm 2000, là sản phẩm của lò trẻ Công an Nhân dân. Anh từng chơi cho Ninh Bình, Quảng Nam, trước khi bén duyên với CLB Công an TP.HCM mùa này.

"Gia Bảo xử lý tình huống non nớt. Ở trận này, chúng tôi vắng trung vệ ngoại nên thiếu liên kết và ăn ý. Nếu các hậu vệ chịu khó giao tiếp và hiểu ý nhau hơn, CLB Công an TP.HCM đã không thua", HLV Lê Huỳnh Đức nhận định.

HLV Polking: CLB CAHN đã phong tỏa Tiến Linh và hàng công CLB Công an TP.HCM

Bên kia chiến tuyến, HLV Alexandre Polking tự hào vì CLB CAHN xuất sắc giành 3 điểm, dù phải đá gần 80 phút (tính cả thời gian bù giờ) ở thế thiếu người.

Bàn thắng duy nhất của Alan Grafite giúp đội bóng cựu vương V-League vẫn bất bại ở sân chơi quốc nội mùa này. CLB CAHN đã lên ngôi nhì, tạo sức ép đáng kể lên đội đầu bảng Ninh Bình.

HLV Polking hài lòng về học trò ẢNH: MINH TÚ

"Văn Đô đã phản ứng vội vàng, dẫn đến thẻ đỏ đáng tiếc. Dù kém đối thủ một người, nhưng tinh thần của các cầu thủ CLB CAHN rất tốt. Họ thi đấu quả cảm, ghi bàn và bảo vệ được thành quả. Tôi tự hào về tinh thần của các cầu thủ. Đây là chiến thắng quan trọng", HLV Polking chia sẻ.

CLB CAHN đang cùng với Ninh Bình giữ được mạch bất bại sau vòng 8. Đội bóng của HLV Polking giành 17 điểm sau 7 trận (thắng 5, hòa 2), kém đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm, nhưng còn trong tay 1 trận bù với HAGL. Ngôi nhì bảng là thành quả đáng khích lệ, khi CLB CAHN phải trải sức trên nhiều sân chơi.

HLV Polking khen ngợi thủ môn trẻ Vũ Thành Vinh, người đã chơi ổn khi giữ sạch lưới, giúp CLB CAHN bảo toàn chiến thắng. Thành Vinh sinh năm 2005, trưởng thành từ lò trẻ CLB CAHN. Anh được bắt chính thay cho Nguyễn Filip, thủ môn 33 tuổi đang vắng mặt vì chấn thương.

"Những gì Thành Vinh đã thể hiện, từ tinh thần chiến đấu đến sự tự tin cho thấy cậu ấy xứng đáng khi được trao cơ hội. Ban huấn luyện hoàn toàn đúng khi để Thành Vinh bắt chính", HLV Polking khẳng định.

Chiến lược gia người Brazil cũng chia sẻ đấu pháp đã giúp CLB CAHN khóa chặt thủ quân Tiến Linh của đội khách Công an TP.HCM.

"Tiến Linh là tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện nay. Song, trận hôm nay, cậu ấy chỉ có một cơ hội. CLB CAHN đã phòng ngự an toàn, bọc lót nhau, gây khó dễ cho các tiền đạo đối thủ. Chúng tôi phong tỏa những quả tạt bóng ngoài biên, vì vậy, Tiến Linh đã rơi vào tình cảnh không thuận lợi để tìm bàn thắng", HLV Polking kết luận.