U.23 Việt Nam sẽ biến hóa khó lường ở SEA Games 33

U.23 Việt Nam UYỂN CHUYỂN NHƯ NƯỚC

Chỉ sau 2 chiến dịch vòng loại U.23 châu Á 2026 và U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 VN đã được thử sức với nhiều kiểu đối thủ khác nhau.

Từ pressing quyết liệt và kỹ thuật như U.23 Indonesia, đánh biên và tấn công bóng bổng như U.23 Philippines, phòng ngự bê tông khó chịu như U.23 Bangladesh, U.23 Singapore đến tranh chấp tốt như U.23 Yemen, U.23 VN đều đã giải mã thành công.

7 trận thắng xuyên suốt từ Đông Nam Á đến châu Á cho thấy, U.23 VN đang trở thành "khối rubik" vạn năng trong tay HLV Kim Sang-sik. Quốc Việt cùng đồng đội biến đổi hài hòa tùy theo diện mạo đối thủ, thích nghi tốt với diễn biến trận đấu và biết cách mở lối đến chiến thắng.

Ngay cả khi vắng nhiều trụ cột như Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Trung Kiên, Đình Bắc, Phi Hoàng do khoác áo đội tuyển quốc gia… U.23 VN vẫn có 2 trận đấu tốt trước U.23 Qatar cách đây 2 tuần. Các học trò của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh chủ trương đá chặt chẽ ở trận đầu để tìm hiểu đối thủ, rồi chơi đôi công trong màn tái đấu khi đã hiểu rõ lối vận hành của đội trẻ Qatar.

U.23 Việt Nam tiến bộ từng ngày ẢNH: VFF

Đó không chỉ là bước đệm cần thiết cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi U.23 VN phải gặp 2 "cửa ải" Tây Á mang tên U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Jordan, mà với mỗi trận đấu, các cầu thủ lại có thêm một bài học để hoàn thiện kỹ chiến thuật và đấu pháp chơi bóng.

"Lứa U.23 VN hiện tại rất đều chân và chắc chắn, sở hữu thể hình tốt, lối chơi hiện đại. Các em cũng tự tin thể hiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm từ cả những vinh quang và va vấp", một thành viên đội tuyển VN chia sẻ.

Dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, U.23 VN đang trên đường trở thành đội bóng toàn diện. Sơ đồ 3-4-3 với lối chơi phòng ngự chặt chẽ ở tuyến dưới và pressing triệt để ở tuyến trên ngày càng vận hành nhịp nhàng, uyển chuyển, với các tuyến giữ cự ly hợp lý để chuyển đổi linh hoạt giữa tấn công và phòng ngự.

U.23 VN có thể đá thực dụng và lì đòn, như cách đã trụ vững trước sức ép của ba vạn khán giả ở trận chung kết với U.23 Indonesia, đủ sức tấn công áp đảo để mở khóa những hàng thủ lùi sâu như đã làm trước U.23 Lào, U.23 Singapore, nhưng cũng có thể chơi chặt chẽ, rồi bất thình lình tăng tốc để ra đòn như cách hạ U.23 Yemen.

Đ A DIỆN

Chia sẻ với Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik khẳng định luôn nghiên cứu kỹ đối thủ để chọn đấu pháp cho U.23 VN. Cách dùng người lẫn chiến thuật của ông Kim luôn rất khó nắm bắt.

Con số 10 cầu thủ trẻ VN thay nhau ghi bàn chỉ trong 7 trận cho thấy 2 điều. U.23 VN có thể ghi bàn ở bất cứ tuyến nào, từ hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo. Đồng thời, HLV Kim Sang-sik luôn có phương án bất ngờ cho từng kiểu đối thủ.

Đơn cử, ông từng tin dùng cầu thủ trẻ Công Phương (sinh năm 2006) ở bán kết và chung kết U.23 Đông Nam Á 2025, để rồi cầu thủ của Thể Công Viettel ghi bàn định đoạt ngôi vương.

Thầy Kim cũng gây bất ngờ với Xuân Bắc, cầu thủ từng "vô danh" trước giải Đông Nam Á, sau đó vụt sáng và tiến thẳng đến đội tuyển VN. Và còn Hiểu Minh, Phi Hoàng, Văn Thuận, Ngọc Mỹ dù kém tiếng, nhưng được ông Kim đặt vào đúng chỗ, được dọn sẵn sân khấu để trở thành người hùng.

U.23 VN sẽ đá thế nào ở SEA Games 33, đó vẫn là ẩn số. Bởi các cầu thủ đang tiến bộ và hoàn thiện từng ngày nhờ được ra sân ở V-League cũng như đội tuyển VN. Chiến thuật của HLV Kim cũng được nâng cấp, khi ông có thêm thời gian thấu hiểu học trò.

Tháng tới, U.23 VN còn đối đầu U.23 Hàn Quốc, U.23 Uzbekistan và U.23 Trung Quốc. Đây đều là những đối thủ rất mạnh về thể lực lẫn chiến thuật, luôn nằm trong nhóm đầu châu Á.

Các trận giao hữu sẽ giúp cầu thủ (và chính ban huấn luyện) rèn thêm năng lực ứng biến, đọc tình huống trận đấu để mềm dẻo biến đổi chiến thuật.

Tại SEA Games, U.23 VN sẽ đương đầu U.23 Malaysia và U.23 Lào ở vòng bảng, rồi có thể gặp U.23 Thái Lan, U.23 Indonesia nếu tiến sâu hơn.

Mỗi đối thủ lại là một bài toán mới, trong bối cảnh giới chức bóng đá Indonesia đã "nóng mặt" vì thua U.23 VN trên sân nhà dẫn tới cải tổ lực lượng toàn diện, hay U.23 Thái Lan có thể gọi thêm cầu thủ Thái kiều để tăng sức chiến đấu.

Dù vậy, gian nan mới tỏ mặt anh hùng. U.23 VN đã sẵn sàng đương đầu thử thách. Công cuộc chuẩn bị cho SEA Games đang âm thầm diễn ra từng ngày, chuẩn bị mở đường tiến tới tấm HCV thứ ba trong lịch sử.