Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

SEA Games 33 và Thai League không bị hoãn hoặc hủy bỏ, nhưng Thái Lan sẽ có điều chỉnh

Văn Trình
Văn Trình
25/10/2025 16:00 GMT+7

Theo truyền thông Thái Lan, SEA Games 33 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, dù Thái Lan thông báo Quốc tang kéo dài một năm để tưởng niệm sự ra đi của Vương thái hậu Sirikit.

Thái Lan sẽ tổ chức Quốc tang kéo dài 1 năm tưởng niệm Vương thái hậu Sirikit

Ngày 24.10, Thái Lan nhận tin buồn khi Vương thái hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93. Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã chỉ thị tổ chức Quốc tang, với nghi lễ trang trọng và danh dự cao nhất theo truyền thống Hoàng gia. Quốc vương Maha Vajiralongkorn cũng ban hành thời gian Quốc tang kéo dài một năm dành cho Hoàng gia và các quan chức thuộc Hoàng triều, bắt đầu từ ngày 24.10.

“Theo quy định của Hoàng gia Thái Lan, trong 30 ngày Quốc tang đầu tiên, các hoạt động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật hoặc lễ hội sẽ bị hạn chế. Sau ngày 24.11, các hoạt động chuẩn bị và tổ chức SEA Games 33 tiếp tục diễn ra bình thường. Ngoài ra, thời gian tổ chức SEA Games 33 vẫn được giữ nguyên. Dự kiến, ngày 9.12, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok”, trang Thairath viết.

Như vậy, SEA Games 33 tại Thái Lan vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Trước đó, khi tin buồn tại Thái Lan xuất hiện, nhiều trang báo trong khu vực đã đồn đoán, cho rằng đại sự kiện này có thể được dời sang năm 2026, hoặc thậm chí có thể bị hủy, không tổ chức.

SEA Games 33 và Thai League không bị hoãn hoặc hủy bỏ, nhưng Thái Lan sẽ có điều chỉnh- Ảnh 1.

SEA Games 33 tại Thái Lan vẫn diễn ra

ẢNH: BTC

Tuy nhiên, dự kiến Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á cũng sẽ có sự thay đổi nhỏ: “Hình thức của lễ khai mạc và bế mạc SEA Games sẽ được thay đổi. Chúng tôi muốn đảm bảo mọi thứ đúng phong tục, lễ nghi”, Bộ trưởng Thể thao Thái Lan - Atthakorn Sirilathayakorn bày tỏ.

Ngoài sự thay đổi này, ông Atthakorn Sirilathayakorn cho biết, Thái Lan sẽ có một số điều chỉnh cho các sự kiện thể thao trong nước. Ông chia sẻ: “Các hoạt động vui chơi giải trí sẽ bị hạn chế. Giải Thai League sẽ không có việc hủy hoặc hoãn các trận đấu. Tuy nhiên, thể thức của các sự kiện sẽ được điều chỉnh, bao gồm quy trình chia buồn và giảm các hoạt động hoặc yếu tố liên quan đến giải trí cho phù hợp với tình hình hiện tại”.

Tin liên quan

Thanh Thúy xuất sắc giúp Gunma Green Wings đánh bại đội bóng cũ tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Thanh Thúy xuất sắc giúp Gunma Green Wings đánh bại đội bóng cũ tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy góp công giúp CLB Gunma Green Wings đánh bại CLB PFU Blue Cats tại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản diễn ra hôm nay (25.10).

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tiến sâu ở giải cầu lông Indonesia Masters II

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Thanh Thúy đối đầu đội bóng cũ

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Thái Lan đội tuyển Việt Nam Quốc tang Hoãn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận