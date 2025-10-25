SEA Games 33 và Thai League không bị hoãn hoặc hủy bỏ, nhưng Thái Lan sẽ có điều chỉnh

Thái Lan sẽ tổ chức Quốc tang kéo dài 1 năm tưởng niệm Vương thái hậu Sirikit

Ngày 24.10, Thái Lan nhận tin buồn khi Vương thái hậu Sirikit qua đời ở tuổi 93. Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã chỉ thị tổ chức Quốc tang, với nghi lễ trang trọng và danh dự cao nhất theo truyền thống Hoàng gia. Quốc vương Maha Vajiralongkorn cũng ban hành thời gian Quốc tang kéo dài một năm dành cho Hoàng gia và các quan chức thuộc Hoàng triều, bắt đầu từ ngày 24.10.

“Theo quy định của Hoàng gia Thái Lan, trong 30 ngày Quốc tang đầu tiên, các hoạt động vui chơi, biểu diễn nghệ thuật hoặc lễ hội sẽ bị hạn chế. Sau ngày 24.11, các hoạt động chuẩn bị và tổ chức SEA Games 33 tiếp tục diễn ra bình thường. Ngoài ra, thời gian tổ chức SEA Games 33 vẫn được giữ nguyên. Dự kiến, ngày 9.12, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok”, trang Thairath viết.

Như vậy, SEA Games 33 tại Thái Lan vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Trước đó, khi tin buồn tại Thái Lan xuất hiện, nhiều trang báo trong khu vực đã đồn đoán, cho rằng đại sự kiện này có thể được dời sang năm 2026, hoặc thậm chí có thể bị hủy, không tổ chức.

SEA Games 33 tại Thái Lan vẫn diễn ra ẢNH: BTC

Tuy nhiên, dự kiến Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á cũng sẽ có sự thay đổi nhỏ: “Hình thức của lễ khai mạc và bế mạc SEA Games sẽ được thay đổi. Chúng tôi muốn đảm bảo mọi thứ đúng phong tục, lễ nghi”, Bộ trưởng Thể thao Thái Lan - Atthakorn Sirilathayakorn bày tỏ.

Ngoài sự thay đổi này, ông Atthakorn Sirilathayakorn cho biết, Thái Lan sẽ có một số điều chỉnh cho các sự kiện thể thao trong nước. Ông chia sẻ: “Các hoạt động vui chơi giải trí sẽ bị hạn chế. Giải Thai League sẽ không có việc hủy hoặc hoãn các trận đấu. Tuy nhiên, thể thức của các sự kiện sẽ được điều chỉnh, bao gồm quy trình chia buồn và giảm các hoạt động hoặc yếu tố liên quan đến giải trí cho phù hợp với tình hình hiện tại”.