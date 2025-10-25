Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Thanh Thúy xuất sắc giúp Gunma Green Wings đánh bại đội bóng cũ tại giải bóng chuyền Nhật Bản

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
25/10/2025 13:26 GMT+7

Trần Thị Thanh Thúy góp công giúp CLB Gunma Green Wings đánh bại CLB PFU Blue Cats tại giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản diễn ra hôm nay (25.10).

Thanh Thúy tiếp tục ra sân ở giải bóng chuyền Nhật Bản

Lượt trận thứ 5 giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản diễn ra hôm nay chứng kiến màn đối đầu thú vị khi CLB Gunma Green WingsTrần Thị Thanh Thúy đầu quân gặp đội bóng cũ mà cô từng thi đấu từ năm 2021 đến 2024 là CLB PFU Blue Cats.

Thanh Thúy xuất sắc giúp Gunma Green Wings đánh bại đội bóng cũ tại giải bóng chuyền Nhật Bản- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings giành chiến thắng trước PFU Blue Cats ở giải bóng chuyền Nhật Bản

ẢNH: GGW

Với phong độ khá tốt, Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục được HLV Masayasu Sakamoto cũng từng là thuyền trưởng của CLB PFU Blue Cats trao cơ hội ra sân trong màu áo CLB Gunma Green Wings. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có những pha ghi điểm ấn tượng, góp công mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 cho CLB Gunma Green Wings trước PFU Blue Cats.

Được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội nhập cuộc với quyết tâm cao độ. CLB Gunma Green Wings tạo được thế trận lấn lướt trước khi vượt qua PFU Blue Cats 25/21 ở ván đầu. Ván đấu thứ 2 chứng kiến nỗ lực của các cô gái đội PFU Blue Cats khi đeo bám quyết liệt, có thời điểm vượt lên dẫn trước (21/20) nhưng để thua 22/25 trước đội chủ nhà Gunma Green Wings.

Thi đấu chùng xuống ở ván 3 cùng với những điều chỉnh của ban huấn luyện khi trao cơ hội ra sân cho các nội binh khiến CLB Gunma Green Wings để thua 17/25 trước PFU Blue Cats. Trở lại mạnh mẽ ở ván 4, dù gặp không ít khó khăn nhưng Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội tận dụng thành công các cơ hội, giành chiến thắng 25/20, khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1. Ở chiến thắng này, Thanh Thúy ngoài những pha tấn công ghi điểm trên chắn còn có những điểm số đến từ các tình huống xử lý bóng ngắn khéo léo và phát bóng hiểm hóc. 

Sau 3 trận thua, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings đã tìm lại được chiến thắng ở giải bóng chuyền Nhật Bản. Ngày mai (26.10), CLB Gunma Green Wings tái đấu đội PFU Blue Cats với mục tiêu giành trọn 3 điểm.



Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Thanh Thúy đối đầu đội bóng cũ

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Thanh Thúy đối đầu đội bóng cũ

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong màu áo CLB Gunma Green Wings sẽ chạm trán với CLB PFU Blue Cats ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản diễn ra hôm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Thúy Trần Thị Thanh Thúy CLB Gunma Green Wings Bóng chuyền Nhật Bản
