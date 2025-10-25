Lịch thi đấu giải bóng chuyền Nhật Bản hôm nay: Thanh Thúy đấu với đội bóng cũ

Thanh Thúy nỗ lực thể hiện khả năng tại Nhật Bản

PFU Blue Cats là đội bóng nước ngoài mà Trần Thị Thanh Thúy có thời gian thi đấu lâu nhất và cũng để lại nhiều dấu ấn. Tay đập số 1 Việt Nam có đến 3 mùa giải gắn bó với CLB PFU Blue Cats từ năm 2021 đến 2024. Tại CLB PFU Blue Cats, Thanh Thúy thi đấu ở vị trí phụ công vốn không phải sở trường nhưng thích nghi tốt, thi đấu hiệu quả nên nhiều thời điểm cô là chủ lực của đội. Tuy nhiên cũng tại CLB PFU Blue Cats, Thanh Thúy gặp chấn thương gối nên phải chia tay đội vào năm 2024.

Trần Thị Thanh Thúy nỗ lực tập luyện cùng CLB Gunma Green Wings ẢNH: GGW

Khá thú vị khi HLV Masayasu Sakamoto, người dẫn dắt CLB PFU Blue Cats trong giai đoạn Trần Thị Thanh Thúy thi đấu trước đó hiện là HLV trưởng CLB Gunma Green Wings. Như vậy không chỉ Thanh Thúy mà HLV trưởng của mình cũng có dịp tái ngộ đội bóng cũ CLB PFU Blue Cats. Sau 4 vòng đấu, CLB PFU Blue Cats thắng 2 trận, thua 2 trận, xếp hạng 6 ở giải bóng chuyền Nhật Bản còn CLB Gunma Green Wings thắng 1, thua 3, xếp hạng 11.

Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội tại CLB Gunma Green Wings bày tỏ quyết tâm cao độ khi chạm trán với đối thủ được đánh giá vừa với khả năng của mình như CLB PFU Blue Cats. Tay đập số 1 Việt Nam tích cực tập luyện với mong muốn có được phong độ tốt khi tái ngộ với đội bóng cũ. Tại CLB Gunma Green Wings, Thanh Thúy được HLV Masayasu Sakamoto xếp chơi ở vị trí chủ công sở trường và đang là một trong những tay ghi điểm hàng đầu của CLB lẫn của giải bóng chuyền Nhật Bản.

Trận đấu giữa CLB Gunma Green Wings với đội bóng cũ của Thanh Thúy - CLB PFU Blue Cats diễn ra lúc 11 giờ hôm nay (25.6). Đây là trận đấu mà Thanh Thúy cùng các đồng đội CLB Gunma Green Wings có lợi thế thi đấu trên sân nhà.



