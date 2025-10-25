Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tiến sâu ở giải cầu lông Indonesia Masters II

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
25/10/2025 08:01 GMT+7

Giải cầu lông Indonesia Masters II chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của tay vợt Việt Nam Nguyễn Hải Đăng khi giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nam.

Nguyễn Hải Đăng nỗ lực thi đấu các giải cầu lông quốc tế

Giải cầu lông Indonesia Masters II nằm trong hệ thống World Tour Super 100 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng 110.000 USD (khoảng 2,8 tỉ đồng). Đây là giải đấu ở cấp độ cao hơn so với giải cầu lông Vietnam International Series đang diễn ra ở Ninh Bình nên Nguyễn Hải Đăng chọn thi đấu với hi vọng tiến sâu nhằm tích lũy điểm, tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng của BWF.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tiến sâu ở giải cầu lông Indonesia Masters II- Ảnh 1.

Nguyễn Hải Đăng giành quyền vào tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters II nằm trong hệ thống World Tour Super 100 của BWF

ẢNH: ĐỘC LẬP

Với thành tích thi đấu quốc tế khá ấn tượng trong thời gian gần đây, Nguyễn Hải Đăng hiện vươn lên hạng 55 thế giới cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt TP.HCM. Nhờ thứ hạng này mà anh được chọn làm hạt giống số 6 nội dung đơn nam giải cầu lông Indonesia Masters II đang diễn ra.

Ở vòng 1, Nguyễn Hải Đăng giành chiến thắng 2-0 (21/13, 21/16) trước tay vợt chủ nhà Indonesia Krishna Adi Nugraha (hạng 637 thế giới). Đến vòng 2 diễn ra hôm qua, Nguyễn Hải Đăng đánh bại tay vợt Ong Zhen Yi (Malaysia, hạng 154 thế giới) với tỷ số 2-1 (21/11, 19/21, 21/15), giành quyền vào tứ kết.

Ở tứ kết nội dung đơn nam giải cầu lông Indonesia Masters II diễn ra hôm nay, Nguyễn Hải Đăng chạm trán tay vợt Trung Quốc Dong Tian Yao (hạng 118 thế giới). Đối thủ được đánh giá đáng gờm bởi đang có phong độ cao nhưng Nguyễn Hải Đăng cũng được kỳ vọng có trận đấu bùng nổ để giành tấm vé vào bán kết.

Tin liên quan

Chờ tay vợt Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử ở giải cầu lông Al Ain Masters

Chờ tay vợt Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử ở giải cầu lông Al Ain Masters

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đứng trước cơ hội lần đầu giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam giải cầu lông Al Ain Masters 2025 tại UAE.

Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng nối gót Nguyễn Thùy Linh chia tay giải Mỹ mở rộng

Nguyễn Hải Đăng thăng tiến trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới, đón tết xa nhà

Khám phá thêm chủ đề

cầu lông Nguyễn Hải Đăng Cầu lông Việt Nam Giải cầu lông Indonesia Masters
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận