Tay vợt Nguyễn Hải Đăng tiến sâu ở giải cầu lông Indonesia Masters II

Nguyễn Hải Đăng nỗ lực thi đấu các giải cầu lông quốc tế

Giải cầu lông Indonesia Masters II nằm trong hệ thống World Tour Super 100 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), có tổng tiền thưởng 110.000 USD (khoảng 2,8 tỉ đồng). Đây là giải đấu ở cấp độ cao hơn so với giải cầu lông Vietnam International Series đang diễn ra ở Ninh Bình nên Nguyễn Hải Đăng chọn thi đấu với hi vọng tiến sâu nhằm tích lũy điểm, tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng của BWF.

Nguyễn Hải Đăng giành quyền vào tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters II nằm trong hệ thống World Tour Super 100 của BWF ẢNH: ĐỘC LẬP

Với thành tích thi đấu quốc tế khá ấn tượng trong thời gian gần đây, Nguyễn Hải Đăng hiện vươn lên hạng 55 thế giới cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt TP.HCM. Nhờ thứ hạng này mà anh được chọn làm hạt giống số 6 nội dung đơn nam giải cầu lông Indonesia Masters II đang diễn ra.

Ở vòng 1, Nguyễn Hải Đăng giành chiến thắng 2-0 (21/13, 21/16) trước tay vợt chủ nhà Indonesia Krishna Adi Nugraha (hạng 637 thế giới). Đến vòng 2 diễn ra hôm qua, Nguyễn Hải Đăng đánh bại tay vợt Ong Zhen Yi (Malaysia, hạng 154 thế giới) với tỷ số 2-1 (21/11, 19/21, 21/15), giành quyền vào tứ kết.

Ở tứ kết nội dung đơn nam giải cầu lông Indonesia Masters II diễn ra hôm nay, Nguyễn Hải Đăng chạm trán tay vợt Trung Quốc Dong Tian Yao (hạng 118 thế giới). Đối thủ được đánh giá đáng gờm bởi đang có phong độ cao nhưng Nguyễn Hải Đăng cũng được kỳ vọng có trận đấu bùng nổ để giành tấm vé vào bán kết.