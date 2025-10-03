Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chờ tay vợt Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử ở giải cầu lông Al Ain Masters

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
03/10/2025 09:38 GMT+7

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đứng trước cơ hội lần đầu giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam giải cầu lông Al Ain Masters 2025 tại UAE.

Với nỗ lực thi đấu quốc tế nhằm cải thiện thứ hạng thế giới, Nguyễn Hải Đăng (hạng 64 thế giới) đến UAE tranh tài giải cầu lông Al Ain Masters 2025 nằm trong hệ thống World Tour Super 100, tương tự như giải cầu lông Việt Nam mở rộng diễn ra hồi tháng trước tại TP.HCM.

Chờ tay vợt Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử ở giải cầu lông Al Ain Masters - Ảnh 1.

Nguyễn Hải Đăng chạm trán nhà vô địch đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 tại tứ kết giải Al Ain Masters 2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Với phong độ cao, Nguyễn Hải Đăng đánh bại hạt giống số 8 Prahdiska Bagas Shujiwo (Indonesia, hạng 57 thế giới) ở vòng 1, sau đó vượt qua các tay vợt Bismo Raya Oktora (Indonesia, hạng 141 thế giới) để có mặt ở vòng tứ kết.

Nguyễn Hải Đăng chạm trán nhà vô địch cầu lông Việt Nam mở rộng

Ở tứ kết diễn ra lúc 18 giờ 40 hôm nay, Nguyễn Hải Đăng chạm trán hạt giống số 4 Panitchaphon Teeraratsakul (Thái Lan, hạng 39 thế giới). Tay vợt 21 tuổi này chính là nhà vô địch đơn nam giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2025 và đang trên đà thăng tiến. Đối thủ được đánh giá cao hơn nhưng tay vợt TP.HCM Nguyễn Hải Đăng được kỳ vọng thi đấu bùng nổ. Nếu đánh bại được đối thủ, Nguyễn Hải Đăng sẽ lần đầu giành quyền vào bán kết giải cầu lông Al Ain Masters và cũng là lần đầu tiên tiến sâu vào bán kết của 1 giải nằm trong hệ thống World Tour Super 100.

Chờ tay vợt Nguyễn Hải Đăng làm nên lịch sử ở giải cầu lông Al Ain Masters - Ảnh 2.

Nguyễn Hải Đăng hiện xếp hạng 64 thế giới là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất ở nội dung đơn nam

ẢNH: ĐỘC LẬP

Nguyễn Hải Đăng năm nay 25 tuổi là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng nội dung đơn nam của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Hiện anh xếp hạng 64 còn Lê Đức Phát xếp hạng 100, Nguyễn Tiến Minh xếp hạng 379. Nguyễn Hải Đăng với lối chơi bền bỉ, nhanh nhẹn, khéo léo đang nỗ lực chinh phục các giải quốc tế để cải thiện thứ hạng, giữ vững phong độ hướng đến SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

