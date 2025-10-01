Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh đến Indonesia dự giải đấu có thể thức mới lạ, tiền thưởng hấp dẫn

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
01/10/2025 06:17 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã có mặt tại Jakarta (Indonesia) chuẩn bị cho giải cầu lông đồng đội BDMNTN-XL với thể thức lạ, giải thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Giải cầu lông đồng đội BDMNTN-XL lần đầu tổ chức vào năm 2024 cũng tại Indonesia và được người hâm mộ đón nhận, từ đó tiếp tục diễn ra mùa hai năm 2025 từ ngày 2 đến 5.10. Đáng chú ý tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 18 thế giới) lần đầu góp mặt tranh tài.

Nguyễn Thùy Linh đến Indonesia dự giải đấu có thể thức mới lạ, tiền thưởng hấp dẫn - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh tham dự giải cầu lông đồng đội BDMNTN-XL 2025 khởi tranh ngày mai tại Indonesia

ẢNH: ĐỘC LẬP

Giải cầu lông đồng đội BDMNTN-XL 2025 có 4 đội tham dự là Blitzers, Hurricanes, Lightning, Rockets. Nguyễn Thùy Linh tranh tài trong màu áo đội Lightning có sự góp mặt của tay vợt nam từng 2 lần đoạt HCV Olympic là Viktor Axelsen (Đan Mạch) cùng cựu đôi nam số 1 thế giới Fajar Alfian, Nur Izzudin (Indonesia), Yuta Watanabe (Nhật Bản, 2 HCĐ Olympic), Shevon Lai (Malaysia), Tse Ying Suet (Hồng Kông), Rutaparna Panda (Ấn Độ).

Giải đấu diễn ra theo thể thức gồm 2 trận đơn, 2 trận 3 đấu 3, mỗi trận kéo dài 8 phút. Thể thức thi đấu chạy đua với thời gian này sẽ khiến các trận đấu trở nên hấp dẫn, kịch tính và tốc độ cao. Thể thức này cũng buộc các đội phải có chiến thuật phù hợp trong từng thời điểm để giữ vững lợi thế hoặc tạo đột phá làm thay đổi cục diện nếu đang bị đối thủ dẫn trước. Vì thế vai trò của đội trưởng được đánh giá rất quan trọng đối với các đội.

Nguyễn Thùy Linh đến Indonesia dự giải đấu có thể thức mới lạ, tiền thưởng hấp dẫn - Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh đầu quân CLB Lightning tranh tài ở giải cầu lông đồng đội BDMNTN-XL 2025

ẢNH: XLB

Giải cầu lông đồng đội BDMNTN-XL 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 750.000 USD (khoảng 19 tỉ đồng), trong đó đội vô địch nhận 350.000 USD (khoảng 9 tỉ đồng), nhờ đó thu hút được nhiều tay vợt mạnh tham gia. Giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện mang tính thể thao kết hợp giải trí, tạo sức hút đặc biệt với người hâm mộ. Cách đây 10 ngày, Nguyễn Thùy Linh gặp chấn thương ở chân phải bỏ cuộc giữa chừng tại vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Trung Quốc Masters. Cô kịp bình phục để trở lại tham dự BDMNTN-XL 2025 tại Jakarta trước khi tham dự các giải quốc tế khác để tích lũy điểm trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới.


Xem thêm bình luận