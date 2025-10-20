Xem nhanh 12h: Sẵn sàng ứng phó bão Fengshen | Bảo vật hoàng gia Pháp bị đánh cắp

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 20.10.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nữ tài xế hơn 20 năm lái xe buýt: Mình nghĩ sẽ theo nghề tới cuối đời!

Trên những chuyến xe buýt ngược xuôi khắp thành phố, hình ảnh một nữ tài xế điềm tĩnh sau vô-lăng không còn xa lạ với hành khách tuyến số 55. Hơn 20 năm qua, chị Lê Thị Hồng Hạnh vẫn bền bỉ đưa đón từng lượt người trên quãng đường dài gần 17 km mỗi ngày. Không chỉ là người giữ an toàn cho hàng trăm chuyến xe, chị còn là hình ảnh đẹp về sự kiên định và tận tâm với nghề. Bên cạnh đó, chị Hạnh cũng vừa được TP.HCM vinh danh là một trong những cá nhân tiêu biểu của ngành xe buýt năm 2025.

Bão Fengshen di chuyển rất nhanh, Quảng Ninh - Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó

Bão Fengshen, cơn bão số 12 trong năm 2025, hiện đang di chuyển rất nhanh trên Biển Đông và có xu hướng mạnh lên trong những giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 20.10, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490 km về phía đông đông bắc, với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những ngày tới, bão có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to kéo dài ở nhiều tỉnh miền Trung.

Trộm đột nhập Bảo tàng Louvre, đánh cắp bảo vật hoàng gia Pháp

Sáng 19.10, Bảo tàng Louvre – nơi lưu giữ nhiều bảo vật hoàng gia quý giá của Pháp – đã bị một nhóm tội phạm chuyên nghiệp đột nhập và đánh cắp nhiều trang sức vô giá. Theo giới chức Pháp, toàn bộ vụ việc chỉ diễn ra trong khoảng 4 phút, và hiện các lực lượng đặc nhiệm đã được huy động để điều tra, truy tìm nhóm gây án.

