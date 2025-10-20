Trên tuyến xe buýt số 55 từ bến Văn Thánh tới bến Quang Trung, hình ảnh người phụ nữ với mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy đã trở nên quen thuộc với nhiều hành khách. Hơn 20 năm gắn bó với tay lái, chị Hạnh vẫn đều đặn điều khiển chiếc xe buýt 20 chỗ vượt qua quãng đường gần 17 cây số mỗi ngày. Mỗi chặng đường là một lần thử thách sự tập trung, nhưng đôi tay đã quen với vô-lăng của nữ tài xế luôn giữ cho chuyến xe được an toàn, êm ái như cách chị gìn giữ tình yêu với nghề suốt bao năm qua.

Nữ tài xế hơn 20 năm lái xe buýt: Mình nghĩ sẽ theo nghề tới cuối đời

Sau giờ tan ca, khi tiếng máy móc đã tắt, người phụ nữ ấy lại vội vã trở về với gia đình nhỏ. Phía sau dáng vẻ mạnh mẽ, là một người mẹ tận tụy, dành trọn thời gian ít ỏi còn lại trong ngày để chăm lo cho gia đình.

Tháng 6.2025, nữ tài xế Lê Thị Hồng Hạnh là một trong 30 cá nhân tiêu biểu trong ngành xe buýt TP.HCM vừa được Sở Xây dựng vinh danh.

ẢNH: THẢO TÚ

Tháng 6.2025, nữ tài xế Lê Thị Hồng Hạnh là một trong 30 cá nhân tiêu biểu trong ngành xe buýt TP.HCM vừa được Sở Xây dựng vinh danh. Phần thưởng không chỉ ghi nhận những năm tháng miệt mài cống hiến, mà còn là sự trân trọng dành cho người phụ nữ đã hơn hai thập kỷ bền bỉ gắn bó với tay lái, kiên định với nghề giữa bao thử thách của đường dài.