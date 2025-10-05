Vì con mà sống: Người đàn ông 7 lần gần cửa tử vẫn bán cơm gà để nuôi con

Dù 7 lần cận kề cửa tử vì bệnh tim, anh Hồng Sơn - chủ quán cơm gà Phương Thảo - vẫn kiên cường đứng bếp gần 20 tiếng/ngày, tự mưu sinh bằng sức lực cuối cùng để nuôi con nhỏ. Không những thế, anh còn âm thầm góp thêm phần cơm trong đơn từ thiện để san sẻ với những người khó khăn – một lối sống đẹp khiến bao người xúc động.

Người đàn ông bán cơm gà gần cửa tử vẫn khiến người mua xúc động vì sự tử tế

Bệnh tim bắt đầu trở nặng từ năm 2023 khiến anh Hồng Sơn ngày càng tiều tụy. Sụt cân nhanh, gần 20 ký làm anh trông hốc hác hơn, sức khỏe cũng ngày càng xuống dốc do bệnh tình ngày càng nặng. Nhưng thay vì buông xuôi hay chờ đợi sự thương cảm từ người đời, anh lại chọn cố gắng duy trì quán cơm gà để lo cho gia đình nhỏ và có tiền thuốc thang.

Gần cửa tử nuôi con vẫn tử tế và tự trọng

Không biết chút sức lực còn lại của anh có thể trụ đến bao giờ để lo cho gia đình khi tiền lời chẳng được là bao trước cơn bão giá. Ấy vậy mà không ít lần, anh còn âm thầm tặng thêm các suất cơm, mỗi khi có ai đến quán đặt cơm để mang đi từ thiện. Đối với anh, con người dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn tới đâu cũng không được đánh mất sự tử tế và lòng tự trọng.

Cứ 2 - 3 giờ sáng, gà tươi được giao tới cũng là lúc anh và vợ bắt đầu một ngày làm việc mới, khi cả thành phố vẫn đang say giấc. ẢNH: NGUYÊN ÂN

Tâm sáng hướng thiện, sẵn sàng sẻ chia với mọi người là thế. Song, sâu thẳm trong đôi mắt anh vẫn đau đáu nỗi niềm của một người cha sau nhiều lần cận kề cửa tử.

Trái tim nhân ái và sự tử tế vẫn lấp lánh từ con người đang lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Đó là giá trị quý giá nhất mà anh có thể làm được cho đứa con còn thơ dại của mình. Mong rằng mỗi một vị khách ghé quán ủng hộ anh Sơn chính là một tia hy vọng giúp ngọn lửa của lòng nhân ái ấy được cháy sáng lâu hơn…