Video Sức khỏe

Live Bác sĩ ơi: Bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi

TT Phát triển Nội dung số
22/09/2025 20:30 GMT+7

Vào lúc 20 giờ 30 ngày 22.09, chương trình livestream "Bác sĩ ơi: Bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi" sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng: website thanhnien.vn, Fanpage, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên, kênh YouTube Bác sĩ ơi, Fanpage và YouTube của Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong. Số người trẻ mắc bệnh ngày càng tăng, chiếm 11-13% mỗi năm. Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam đã ghi nhận 3.500-4.000 trường hợp can thiệp tim mạch, trong đó 15-17% là bệnh nhân dưới 40 tuổi. Áp lực công việc, stress, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống không lành mạnh đang khiến trái tim của nhiều người trẻ “già” trước tuổi.

Bạn đã thực sự hiểu rõ nguy cơ mình đang đối mặt? Và làm thế nào để bảo vệ trái tim ngay từ hôm nay?

Bác sĩ ơi: Bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi - Ảnh 1.

Với sự tham gia của chuyên gia tư vấn: TS.BS Bùi Thế Dũng, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Hãy tham gia livestream để được tư vấn trực tiếp và hiểu rõ hơn về:

  • Cách nhận diện sớm và chính xác các vấn đề tim mạch ở người trẻ tuổi
  • Nguyên nhân thật sự dẫn đến các vấn đề tim mạch và hệ quả
  • Cách phòng ngừa hiệu quả ngay từ bây giờ

Quý khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên các nền tảng livestream để được các chuyên gia giải đáp.


Ngoài ra, xin mời quý vị đón xem chương trình tư vấn “Am hiểu nhịp tim, an yên nhịp sống” với chuyên gia TS.BS Bùi Thế Dũng, Trưởng khoa Nội tim mạch, do Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam thực hiện và sẽ được phát sóng trực tiếp trên Fanpage và Youtube của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh lúc 14 giờ ngày 29.9.2025.

 

Tin liên quan

Tim mệt, mắt mờ – Những biến chứng nguy hiểm thầm lặng của bệnh đái tháo đường

"Tôi bị tiểu đường ba mươi mấy năm rồi, con mắt nay mờ quá nên nói cho mấy đứa con biết. Đi khám bác sĩ bắt phải mổ, mổ con bên trái trước, 7 ngày sau lên mổ con bên phải, 2 tuần mổ 2 con mắt." cô L.T.P, một bệnh nhân đái tháo đường chia sẻ.

Biến chứng đái tháo đường ở người lớn tuổi: Vắc xin hỗ trợ được gì?

Khám phá thêm chủ đề

bệnh tim mạch can thiệp tim mạch Tim mạch bác sĩ ơi
