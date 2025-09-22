Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong. Số người trẻ mắc bệnh ngày càng tăng, chiếm 11-13% mỗi năm. Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam đã ghi nhận 3.500-4.000 trường hợp can thiệp tim mạch, trong đó 15-17% là bệnh nhân dưới 40 tuổi. Áp lực công việc, stress, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống không lành mạnh đang khiến trái tim của nhiều người trẻ “già” trước tuổi.

Bạn đã thực sự hiểu rõ nguy cơ mình đang đối mặt? Và làm thế nào để bảo vệ trái tim ngay từ hôm nay?

Vào lúc 20 giờ 30 ngày 22.09, chương trình BÁC SĨ ƠI!: BỆNH TIM MẠCH Ở NGƯỜI TRẺ TUỔI sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng: website thanhnien.vn, Fanpage, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên, kênh YouTube Bác sĩ ơi, Fanpage và YouTube của Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của chuyên gia tư vấn: TS.BS Bùi Thế Dũng, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Hãy tham gia livestream để được tư vấn trực tiếp và hiểu rõ hơn về: Cách nhận diện sớm và chính xác các vấn đề tim mạch ở người trẻ tuổi

Nguyên nhân thật sự dẫn đến các vấn đề tim mạch và hệ quả

Cách phòng ngừa hiệu quả ngay từ bây giờ Quý khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên các nền tảng livestream để được các chuyên gia giải đáp.




